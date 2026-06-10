Apareció un misterioso pasacalle en un colegio de Mar del Plata y lo atribuyen a la expulsión de un alumno

El pasacalle que apareció en la puerta del Instituto Albert Einstein

Un pasacalles con un mensaje anónimo y de tono amenazante apareció días atrás en la puerta del Instituto Albert Einstein (IAE), un colegio privado de Mar del Plata, y desencadenó una respuesta pública del cuerpo docente que expuso un conflicto de fondo entre las autoridades de la institución, un alumno con antecedentes disciplinarios y la Justicia local.

El texto del cartel no dejaba lugar a interpretaciones ambiguas: “Pablo y Ana, cuando se abusa de la autoridad se pierde. Quisieron meter mano y yo metí el brazo. Atte: El Intocable”, decía el mensaje, dirigido de forma directa a dos miembros del equipo directivo de la escuela.

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Poco después, la misma frase fue replicada en una historia de Instagram manejada por los alumnos que egresan en 2026 del establecimiento, con un agregado que escaló el tono: “Hablamos con los dueños del circo, no con los monos”.

La publicación que subieron los alumnos del último año del colegio

La reacción del cuerpo docente no tardó. Profesores, el Equipo de Orientación Escolar (EOE) y el equipo directivo publicaron una carta abierta en las redes sociales de la institución en la que pusieron en palabras lo que el pasacalles había dejado flotando en el ambiente.

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“Hoy decidimos frenar y actuar con este pequeño gesto simbólico en el inicio de este día. No podemos ni queremos hacer como si nada estuviera sucediendo en la escuela porque sí, efectivamente, están sucediendo hechos que nos conmueven”, señalaron los docentes en el texto, compartido en las redes sociales de la institución.

El documento no se limitó al episodio puntual. Los educadores trazaron un panorama más amplio sobre el clima de violencia que atraviesa al sistema educativo a nivel nacional: armas encontradas en mochilas, amenazas de masacres difundidas por redes sociales, listas de alumnos señalados como objetivos, establecimientos que suspendieron clases por miedo, un docente hospitalizado tras ser golpeado por estudiantes próximos a egresar, una alumna con discapacidad agredida por una compañera y un alumno de 13 años asesinado por otro estudiante. “Comunidades enteras atravesadas por el temor, la incertidumbre y la sensación de que algo se está quebrando o ya se quebró”, describieron.

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Aunque aclararon que esos episodios extremos no tuvieron lugar dentro del colegio, los docentes advirtieron que en la institución sí se registran situaciones que califican de inaceptables: “burlas y menosprecio entre compañeros, miradas y voces que juzgan lo distinto, indiferencia ante el dolor del otro, expresión de mensajes de odio con total naturalidad, cantos insultantes y mensajes intimidatorios en la puerta de la escuela con agresiones y provocaciones explícitas a miembros del cuerpo docente y directivo”. La carta señaló que esas conductas no son menores: son, en su lectura, condiciones que pueden abrir paso a situaciones peores.

Detrás del pasacalles hay una historia que arrastra varios años. Según reconstruyeron medios locales como La Capital y Mi8, las autoridades del Instituto Albert Einstein decidieron el año pasado no renovar la matrícula de un alumno que iba a cursar el último año del secundario. La razón fue un historial de reiteradas infracciones a las normas de convivencia.

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El cuerpo docente advirtió que en el colegio privado se registran burlas, mensajes de odio, cantos insultantes y mensajes intimidatorios contra docentes y directivos

La escuela sostuvo ante la Justicia que realizó un trabajo sostenido para acompañar al estudiante y corregir sus conductas, sin resultados. También argumentó que en Mar del Plata existen 170 colegios secundarios, lo que hacía inviable el argumento de que el joven no podría conseguir vacante en otro establecimiento.

La familia del alumno no aceptó la decisión y recurrió a la Justicia Civil. En primera instancia, un juez concedió una medida cautelar que obligó al colegio a reincorporarlo. Pero la escuela apeló, y la Cámara Civil y Comercial revirtió ese fallo. En su resolución, la sala III remarcó que “la decisión de no rematricular al alumno no fue una medida tomada caprichosamente, sino todo lo contrario: se ha intentado por todos los medios acompañarlo y ayudarlo, justamente para que pudiera culminar su trayectoria escolar en el Instituto”.

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El tribunal agregó que “no se evidencia una arbitrariedad manifiesta” y que la negativa estaba respaldada por documentación y antecedentes disciplinarios. La cautelar quedó sin efecto.

Durante las audiencias, el propio alumno expresó su deseo de permanecer en la institución, en parte por el temor a no poder adaptarse a un nuevo grupo de compañeros. También cuestionó la descripción de algunos de los hechos que figuraban en las actas disciplinarias. Pese a ello, la Cámara mantuvo su postura.

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La historia, sin embargo, tuvo un nuevo capítulo. Hace algunas semanas, la Justicia de Familia de Mar del Plata resolvió la demanda de fondo y falló a favor de la familia: ordenó al IAE permitir que el joven complete el secundario en el establecimiento. Fue poco después de ese fallo cuando apareció el pasacalles en la puerta de la escuela.

En la carta, los docentes del Einstein pusieron en palabras la preocupación que los movilizó a actuar públicamente: “Nos preocupa el momento en que la crueldad deja de escandalizar y sí, se transforma en una pedagogía que enseña la desensibilización. Nos preocupa el momento en que la humillación se convierte en entretenimiento. Nos preocupa el momento en que la discriminación se disfraza de opinión. Nos preocupa el momento en que la violencia empieza a aparecer como una respuesta posible a todo aquello que no nos gusta o nos incomoda”.

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El cierre de la carta fue una convocatoria directa a la comunidad: “Una comunidad que deja sola a su escuela termina, tarde o temprano, dejándose sola a sí misma. Nadie se salva solo. La escuela tampoco”, concluyeron los docentes, el EOE y el equipo directivo del Instituto Albert Einstein.