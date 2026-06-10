Economía

Cuánto dinero en efectivo se puede extraer de los cajeros automáticos en junio de 2026

Los límites varían de acuerdo al banco y muchas entidades ofrecen la posibilidad de extracción sin tarjeta de débito

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Cajero automático color naranja con pantalla activa y teclado numérico, listo para realizar operaciones bancarias rápidas y seguras. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Existe un amplio rango para sacar efectivo en cajeros automáticos en junio, de acuerdo a la información aportada por los bancos. (Imagen Ilustrativa de Infobae)

En junio de 2026, los montos máximos para retirar dinero en efectivo por los cajeros automáticos evidencian significativas diferencias según el banco. Los límites establecidos responden a diversos criterios, entre ellos el perfil del cliente, el medio empleado para la operación (ya sea cajero automático, home banking o aplicación móvil) y si el retiro se efectúa en terminales propias o en redes de terceros.

Banco por banco, los límites de extracciones

A continuación, se presentan los topes diarios fijados por cada banco, de acuerdo con los datos oficiales publicados por las respectivas instituciones:

  • Banco Galicia: los usuarios pueden retirar hasta $4.000.000 diarios en los autoservicios del banco, utilizando la opción de escaneo de QR a través de la aplicación. En los cajeros automáticos, el límite de extracción con tarjeta es de $400.000 diarios. Además, se pueden realizar retiros de hasta $250.000, tanto por el titular como por un tercero, utilizando un código generado desde Online Banking o la aplicación Galicia.
  • BBVA: el límite máximo de retiro con tarjeta de débito en $2.100.000 combinando la extracción en cajeros automáticos de la entidad y terminales autoservicios.
  • Banco ICBC: se pueden extraer entre $600.000 y $800.000, según el nivel de la tarjeta.
  • Banco Santander: los clientes que posean una SuperCuenta, SuperCuenta3, Infinity o Infinity Gold pueden realizar extracciones diarias con tarjeta de débito por un monto máximo de 900.000 pesos. Para operaciones efectuadas mediante la modalidad sin tarjeta, el límite diario asciende a 300.000 pesos. Quienes cuentan con cuentas Platinum o Black disponen de un límite de extracción diaria de 1.700.000 pesos. En el caso de clientes Pymes, el tope diario permitido es de 3.600.000 pesos.
  • Banco Provincia: Hasta $400.000, ampliable según el perfil del cliente. También ofrece la posibilidad de extraer efectivo sin tarjeta mediante dos modalidades: con código QR, que es gratuito, o con código numérico, que tiene un costo de 2.000 pesos.
  • Banco Credicoop: habilitó retiros de hasta $400.000 diarios. Si el cliente lo solicita ese límite puede extenderse hasta $1.000.000 por un plazo de 24 horas.
  • Banco Nación: estableció un límite de $500.000 diarios para extracciones por cajero automático. Sin embargo, los clientes pueden ampliar este tope hasta $1.000.000 mediante gestiones a través de homebanking.
  • Banco Ciudad: define un máximo de $800.000 diarios, con la posibilidad de elevarlo a $1.200.000 mediante gestiones a través de su plataforma digital.
Vista trasera de un hombre joven usando un cajero automático en una acera urbana. La pantalla del cajero muestra menú. Al fondo, una calle con tráfico.
El Banco Central recomienda cambiar la clave personal de forma regular por un motivo de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para operar en cajeros automáticos

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó una serie de recomendaciones orientadas a reforzar la seguridad en el uso de cajeros automáticos. El objetivo es minimizar los riesgos de fraude y proteger la información personal durante las transacciones.

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Entre las principales sugerencias, el BCRA aconseja:

  • Comprobar el monto extraído y conservar los comprobantes de la transacción.
  • No utilizar cajeros automáticos que presenten señales de manipulación o fallas visibles.
  • Cambiar la clave personal de manera regular y no divulgarla a otras personas.
  • Finalizar la operación correctamente y asegurarse de retirar la tarjeta antes de dejar la terminal.

El organismo también sugiere no aceptar asistencia de desconocidos durante la operación y evitar realizar extracciones bajo situaciones de apuro o presión, especialmente en cajeros ubicados fuera de zonas bancarias o consideradas seguras.

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Estas recomendaciones adquieren mayor relevancia en un escenario marcado por la digitalización y el uso frecuente de canales automáticos para operaciones cotidianas como la extracción de efectivo.

Qué no hay que hacer al usar un cajero automático

Delegar operaciones bancarias en terceros representa uno de los principales riesgos de seguridad. Las transacciones deben realizarse siempre en forma personal, evitando compartir datos o entregar la tarjeta, tanto a desconocidos como a personas conocidas en espacios públicos.

Permitir la intervención de otra persona en la operación incrementa considerablemente la posibilidad de exposición de información confidencial, con potenciales consecuencias como la sustracción de fondos o el robo de identidad.

Además, no se recomienda introducir la tarjeta en cajeros automáticos que se encuentren fuera de servicio. Estos dispositivos pueden haber sido manipulados para retener tarjetas, lo que facilita a los delincuentes el acceso a los datos almacenados en el chip o la banda magnética.

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