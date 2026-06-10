Realizan nuevos allanamientos en la casa de Claudio Barrelier por el femicidio de Agostina

El procedimiento tuvo lugar en la vivienda ubicada Juan del Campillo 878, donde habría ocurrido el crimen

Personal de Bomberos, de la Policía de Córdoba y del Departamento Unidades de Alto Riesgo llevaron a cabo un nuevo allanamiento en la casa de Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, que hasta el momento tiene tres detenidos. La principal hipótesis apunta a que el crimen ocurrió en ese domicilio.

En este marco, este miércoles se llevó a cabo un operativo en la vivienda ubicada en Juan del Campillo 878. Según explicaron fuentes judiciales a Infobae, se trata de un procedimiento de rutina para volver a la presunta escena del crimen, donde apuntan a encontrar elementos que sean útiles para la causa y permitan avanzar con la investigación.

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Por su parte, de acuerdo a Noticias Argentinas, la casa del principal sospechoso por el femicidio de Agostina se encuentra custodiada por la Policía tras una serie de amenazas de prender fuego el domicilio del acusado en represalia.

En estos momentos, la cuadra se encuentra cerrada. El principal objetivo de los efectivos es resguardar la casa para evitar la eliminación de pruebas, como también preservar la vida de los vecinos.

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Los investigadores intentan determinar qué fue lo que pasó durante las horas siguientes a la madrugada del domingo 24 de mayo, cuando se presume que Barrelier asesinó a la menor y luego se deshizo del cuerpo.

Soledad trabajaba en "Wachitas Bar", un local nocturno que hace poco fue clausurado

El lunes por la noche, Soledad Andreani, la mujer que le había prestado su Ford Ka negro al principal acusado, fue detenida en su domicilio. Según supo este medio, la fiscalía le atribuye el delito de encubrimiento agravado y sospecha que el vehículo de su propiedad habría sido utilizado para trasladar los restos de la adolescente de 14 años, que fueron hallados el 30 de mayo en un descampado de Ampliación Ferreyra.

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En las últimas horas, se difundió un video que corresponde al lunes 25 de mayo, cerca de las 13, momento en el cual Barrelier ya habría descartado el cuerpo de Agostina.

En las imágenes se observa el momento en el que el acusado abre el baúl del Ford Ka y manipula una frazada o lona que se encontraba en su interior. El detalle de la manta o frazada que Barrelier retira del baúl cobró interés tras una declaración de Osvaldo Fassetta, el hombre de 47 años que fue el segundo detenido en la investigación. Según consta en el expediente, residía en una habitación ubicada en el fondo de la vivienda del barrio Cofico y fue imputado por encubrimiento agravado

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Justamente, en una entrevista con TN, el hombre aseguró que, tras la desaparición de Agostina, encontró reemplazado el acolchado de su cama, una circunstancia que calificó como llamativa.

Femicidio de Agostina Vega: el video de Barrelier con Soledad y el Ford Ka luego del femicidio (Video/Gentileza de ElDoce.tv)

Por el momento, el expediente se encuentra bajo secreto de sumario y el fiscal Raúl Garzón continúa profundizando la investigación sobre el entorno de Barrelier, quien permanece detenido en el Complejo Penitenciario de Bouwer. Fuentes judiciales adelantaron que esperan que la semana que viene se indague a los tres acusados y no se descartan nuevas imputaciones.

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