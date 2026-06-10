“Plan Antifisuras”: un concejal de La Plata propuso la prohibición de las caravanas de motos con un nombre polémico

Imágenes de la última caravana en La Plata

El concejal Nicolás Morzone presentó en La Plata un proyecto para prohibir las caravanas masivas de motos en todo el partido, con el argumento de que estos desplazamientos afectan la circulación, generan ruidos molestos y alteran el orden público; la iniciativa, además prevé secuestro inmediato de los vehículos, multas y sanciones para quienes las organicen o las difundan. La misma se encuadra dentro de una serie de propuestas denominadas “Plan antifisuras”.

La propuesta fija una escala de castigos según la magnitud de la concentración: si participan más de 20 motos, la sanción aumenta un 50%; con más de 50 se duplica y con más de 100 puede triplicarse. El texto también establece multas de entre 1.500 y 5.000 módulos, que se duplicarán si hay reincidencia dentro de los seis meses. Es decir, entre “1.5 a 11 millones de pesos”.

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“La iniciativa surge porque en La Plata estamos atravesando una verdadera situación de emergencia en seguridad pública que no empieza pura y exclusivamente cuando aparece el delito, sino que lo que más vemos en expansión son las contravenciones. Es decir, desorden que se convierte como una lógica de forma habitual de convivencia”, argumentó Morzone en comunicación con Infobae.

El proyecto de ordenanza prohíbe la realización, organización, promoción y participación en caravanas, concentraciones o desplazamientos masivos de motovehículos. Según el texto, quedarán alcanzados los encuentros que obstruyan total o parcialmente el tránsito, produzcan ruidos mediante aceleraciones reiteradas o escapes modificados, desobedezcan señales viales o circulen ocupando varios carriles con fines de exhibición o convocatoria.

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La iniciativa define como “caravana de motovehículos” a toda concentración o desplazamiento simultáneo de 10 o más motos que actúen de manera coordinada, sin autorización municipal previa, ocupen la calzada y provoquen alteraciones en el tránsito, el descanso de los vecinos o el orden público.

Imágenes de la última caravana de motos en La Plata, donde los motociclistas escaparon de la policía local

En este sentido, el parlamentario platense graficó: “Lo que estamos viviendo cada vez con más expansión en La Plata es que la calle es tierra de nadie y que últimamente se viene desarrollando cada vez con más nitidez esta metodología de que veinte, cuarenta, cincuenta, cien motos toman una avenida, cortan el tránsito, generan ruidos tremendos y desafían toda norma de convivencia. Y acá no estamos frente a una conducta más, estamos frente a una alteración deliberada del orden público que genera intimidación colectiva”.

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Penalidades y sanciones

Entre las penalidades previstas figura el secuestro preventivo inmediato de los vehículos involucrados. Para recuperar una moto retenida, el titular deberá pagar la multa, los costos de acarreo y estadía, acreditar la propiedad del rodado y regularizar toda la documentación exigida.

Si transcurren 30 días sin que se cumplan esos requisitos, el Municipio podrá iniciar el procedimiento para declarar el abandono del vehículo. Luego podrá disponer su afectación, subasta o compactación.

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El alcance de la propuesta no se limita a quienes participen en la caravana. También apunta contra quienes convoquen, organicen o difundan estos encuentros a través de redes sociales o plataformas digitales, que podrán ser considerados responsables solidarios y recibir sanciones equivalentes a las máximas previstas para los participantes.

El proyecto incorpora agravantes para los conductores que circulen sin licencia habilitante, patente, seguro obligatorio o documentación, o con escapes antirreglamentarios. En esos casos, la multa se aplicará en su valor máximo.

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En los fundamentos del proyecto, Morzone incluyó la ordenanza dentro de una serie de propuestas denominadas “Plan antifisuras”. Allí sostuvo que las caravanas de motos constituyen una problemática que genera intimidación colectiva, perturbación de la tranquilidad pública y afectación del orden público.

“Nosotros creemos que La Plata tiene que recuperar el principio de autoridad, tiene que volver a pesar la ley más que la impunidad y que los vecinos tienen derecho a descansar, a circular y a vivir sin miedos. En ese marco, los derechos de los platenses y los míos están por encima de la voluntad de un grupo de personas que deliberadamente deciden apropiarse de la vida pública. Para nosotros no son una expresión de libertad, sino que son una demostración de que algunos creen que pueden estar por encima de la ley”, concluyó el concejal a este medio.

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Previamente, el concejal ya había impulsado otra iniciativa para enrejar Plaza Malvinas. En esta nueva propuesta, argumentó además que existen antecedentes de regulaciones similares en municipios bonaerenses y en grandes ciudades del mundo que aplicaron medidas para restringir este tipo de prácticas.

Los fondos recaudados por las multas tendrán un destino específico. Según el proyecto, se utilizarán para programas de seguridad vial, monitoreo urbano, equipamiento para controles de tránsito y cámaras de seguridad.

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Decenas de motociclistas circularon a alta velocidad por la zona de Plaza Italia en La Plata, avanzaron en contramano y escaparon de tres camionetas de la patrulla municipal sin que ninguno fuera interceptado, en un episodio que quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales

La semana pasada se viralizó un video, donde se observa a una caravana de motos circulando a alta velocidad por la zona platense de Plaza Italia, realizaron maniobras de riesgo y escaparon de patrulleros municipales, sin que ninguno fuera detenido.

En la grabación se observa a los motociclistas ocupar gran parte de la calzada en inmediaciones de 7 y 44, avanzar a gran velocidad e incluso circular en contramano mientras tres camionetas de la patrulla municipal intentaban interceptarlos. Los móviles no lograron retener a ningún participante y regresaron por diagonal 74.

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La situación resulta familiar para quienes residen en la zona. De acuerdo con testimonios recogidos por el medio local 0221, estas concentraciones de motos suelen ocurrir durante los fines de semana y feriados en el centro de la ciudad. Las principales quejas de los vecinos se relacionan con los riesgos para la seguridad vial y el ruido generado por las aceleraciones y los escapes modificados de los vehículos.

Al día siguiente, el legislador bonaerense, Marcelo Leguizamón Brown, solicitó que en La Plata se adopten medidas más severas contra quienes cometan infracciones con motocicletas, tomando como referencia lo implementado en San Nicolás, donde se llega hasta la compactación de los vehículos en falta. El senador compartió un video en redes sociales para mostrar la falta de control sobre grupos de motociclistas y señaló que las conductas imprudentes, como picadas y escapes libres, afectan la tranquilidad y seguridad de los vecinos.

Motocicletas modificadas y ruidos molestos, en La Plata

La propuesta de Leguizamón Brown se suma a un proyecto presentado a nivel provincial y en el mes de abril, por el diputado Manuel Passaglia, que busca endurecer las sanciones contra quienes circulen con escapes adulterados. El proyecto contempla el secuestro preventivo del vehículo, la retención de la licencia y, en casos graves, la compactación de la motocicleta, especialmente cuando la infracción ocurre en zonas densamente pobladas o cercanas a espacios sensibles como escuelas y hospitales.

La iniciativa también incluye la prohibición de fabricar, comercializar e instalar escapes no homologados, además de la creación de un registro de talleres habilitados. El objetivo central es reducir la contaminación sonora y responder a los reclamos vecinales por los ruidos molestos, que afectan la calidad de vida y la convivencia en los barrios urbanos de la provincia de Buenos Aires.