La emotiva Vigilia de San Andrés de Giles y la increíble tarea de los veteranos por mantener viva la llama de Malvinas

El cierre es la promesa de "Malvinas Volveremos" bajo una lluvia de papelitos celestes y blancos

Los veteranos de la guerra de Malvinas organizadores de la tradicional vigilia en San Andrés de Giles, que va por la edición 29, demostraron que las adversidades que debieron enfrentar a causa del tormentón que en las primeras horas de la tarde azotó la plaza Julio Saraví no doblegaron el espíritu de los que están acostumbrados a hacer todo a pulmón junto a instituciones locales -ninguneo oficial incluido- y a transitar los sinsabores de cuatro décadas de una dura posguerra.

Alberto Puglielli, soldado del regimiento de infantería 6, alma mater de la vigilia, que durante ese día se multiplicó en una suerte de herramienta multifunción, por la mañana se preocupó en comunicar que “nuestro compromiso sigue firme” y que la vigilia, a pesar del estado del tiempo, se hacía igual. “Haciendo honor al sacrificio que nuestros héroes hicieron bajo el frío y la lluvia en las islas en 1982, nosotros nos quedamos para cumplir con nuestra guardia de honor”.

Los Azcárate, familiares del soldado Sergio Omar Azcárate, caído en Monte Williams

La de San Andrés de Giles fue una de las primeras vigilias que tuvo el país, gestada a partir de la repercusión del programa local de FM Cristal “Malvinas, la Perla Austral”, donde veteranos contaban sus experiencias en la guerra.

“Malvinas, San Andrés de Giles te canta”, organizado por la asociación civil “Malvinas, la Perla Austral” del Centro de Combatientes de Malvinas y de veteranos de todo el país, colmó las expectativas de veteranos, familiares de caídos y del numeroso público que cuando el sol del miércoles 1 de abril se ocultó se dieron cita, como ocurre todos los años.

El tiempo pasa. El veterano ya es abuelo y posa junto a su nieto

Cuando la tarde se llenó con la música de distintos grupos folklóricos que le dieron calidez al evento, era inevitable hablar con los veteranos, a los que se instó a que concurriesen con sus familias y con uniforme. “Mostremos con orgullo el honor de haber defendido nuestras islas”.

Ellos insistieron en que la principal labor, a 44 años del conflicto, es explicarles a los chicos qué fue Malvinas, cuál es su importancia y por qué es preciso mantenerlas vivas en la historia y en la memoria. Muchos acostumbran a dar charlas en escuelas y dijeron a Infobae que los más bravos son los chicos del jardín de infantes.

Juan Diprati y Hugo Buffet, soldados en 1982, coincidieron en que lo primero que desean saber es cuántos hombres mataron. Ya tienen la gimnasia de salir del paso en esos casos, pero saben que las preguntas que se vienen son simples y directas. Desde las más lógicas, sobre cómo se las arreglaban para ir al baño o qué comían, o si en las islas había elefantes.

El veterano Carlos Di Santo y su cocina de campaña. Ahí elaboró un locro que dio de comer a los peregrinaron desde Luján

Los veteranos no dan demasiados detalles de cuándo, subrepticiamente, salían a cazar avutardas, un ave de carne oscura, similar a la del pato. La cocinaban frita en grasa de foca.

Como terapia de posguerra, Buffet realiza increíbles reproducciones de armamento y proyectiles, que incluyen un misil Exocet tamaño real. Esto lo complementa con una exhibición de uniformes, réplicas de cómo era una carpa que usaba el soldado o los característicos pozos de zorro. El veterano suele llevar algunas de sus obras a las charlas. Aclaró que siempre pide permiso a las autoridades escolares y que descarta las ametralladoras o las armas portátiles. De todas maneras, lo que a los chicos les fascina es ponerse el pesado casco de combate y tocar las medallas que lucen en sus pechos.

La vigilia también sirve para los inesperados reencuentros de familiares de caídos

En sus presentaciones, los veteranos incluyen la problemática del bullying. Deprati siempre les cuenta el caso de un soldado del que todos se burlaban permanentemente, pero era el que se preocupaba por conseguir comida o que cuando había un ataque británico, era el primero en cubrir la retirada de sus compañeros.

Muy cerca se veía a Silvina Azcárate, hermana de Sergio Omar Azcarate. Era de Lobos, fanático del fútbol y del automovilismo. Combatió como apuntador de mortero y murió durante un bombardeo, cuando se replegaba del Monte Williams. Silvina estaba con su hijo Alfonso y con Néstor, su cuñado. Los tres llevaban la misma remera, con la imagen del soldado caído.

Los veteranos Lamas y Bruguera, sonrientes luego de presenciar el izamiento de la bandera

Se destacaba la cocina de campaña, restaurada a nueva, del veterano Carlos Di Santo. Lejos de ser un accesorio de exhibición, se cocinó un potente locro con el que recibieron al grupo de peregrinos que esa mañana salieron caminando de Luján, llevando una imagen de la Virgen de Fátima, y a los que esperaban al atardecer.

Sobre la vereda de la Escuela José Manuel de Estrada, dos sobrevivientes del Crucero General Belgrano mostraron algunos de los tesoros relacionados al buque torpedeado y hundido el 2 de mayo. José Leal, cabo segundo maquinista y Alberto Guerra, cabo segundo del control de averías -vendría a ser algo así como un bombero, aclaró- explicaron las fotos, el silbato para dar órdenes, los libros que cuentan la historia de la nave y una lámina enmarcada del crucero, impresa a los 25 años de la guerra. Subrayaron que de los 323 muertos, solo 23 están enterrados en cementerios, y el resto descansa con el buque en el fondo del Atlántico Sur.

El momento en que se enciende el fogón. Sus llamas nutrirán a las 649 antorchas que representaron a cada uno de los caídos en la guerra

Graciela, hermana del soldado José Luis Bordón, pidió a Infobae que le tomase una foto con su nieto Bautista, de 12 años. Bordón, peón de tambo que tenía sexto grado, murió a las 7 de la mañana del 14 en Tumbledown, luchando contra la Guardia Escocesa. Como su cuerpo no había sido identificado, su madre María del Carmen en la víspera del Año Nuevo ponía un plato más en la mesa y nadie debía ocupar ese lugar. Se quedaba mirando la puerta con la esperanza de volver a ver a su hijo. Finalmente en el 2018 sus restos fueron identificados. Historias como éstas se multiplican casi por metro cuadrado durante la vigilia.

Los chicos de la peña de Boca Juniors, que durante la semana colaboraron en tareas de mantenimiento del monumento central dedicado a Malvinas, fueron los que alcanzaron al público las 649 antorchas que luego serían encendidas en el fogón, armado sobre una base de tierra, en la calle Rivadavia.

Cada vez toman más protagonismo los hijos y los nietos de los veteranos, los que toman la posta para mantener viva la llama de Malvinas

En la otra esquina, un soldado le sostenía un casco sobre la cabecita de Francesco Ferrety, un niño de dos años que miraba risueño la cámara de fotos y no a su madre que quería hacer lo propio con un celular. Estaba con su abuelo Rubén Alfredo Ferrety, que en la guerra peleó en la compañía comando en el regimiento 6.

Hubo un izamiento de la bandera nacional, que estuvo a cargo del periodista Guillermo Lobo, padrino de la vigilia, acompañado por familiares de caídos, entre ellos Santiago Martella. Su papá, el teniente Luis Carlos Martella era jefe de la sección apoyo de la Compañía C del regimiento de infantería 4. Estaba casado con Marta Inés Lucena, su novia de siempre. En 1982, Santiago cumplió 1 año y estaba por nacer su hermana María Constanza. En el cierre del acto, Santiago leyó la carta que el padre le mandó el día de su cumpleaños, que no importa cuántas veces lo haga, emociona igual. Destacó que cuando murió su papá tenía 24 años. “Qué chico que era, pero qué grande a la vez”.

El tradicional desfile, encabezado por los familiares de los que murieron en las islas

Viendo el izamiento bien de cerca estaban los veteranos Manuel Bruguera y Silvano Lamas, del BIM 5. Lamas es salteño y con su hermano Dámaso estuvieron en la guerra, éste último en el operativo del desembarco. Silvano, que arrastra una discapacidad auditiva por una bomba inglesa que le estalló cerca, y que recuerda que apenas pudo pararse se tocó todo el cuerpo para confirmar que no estaba herido, confesó que tardó cuarenta años en hablar con su hermano de lo que habían vivido entonces.

Mientras tanto, se escuchó un minirecital de la banda militar “Ituzaingó”, perteneciente al Regimiento de Artillería 1, y en el escenario montado en una esquina de la plaza, el mendocino Carlos Alejandro Hudson, al que todos conocen por el nombre artístico de “gaucho Rivero”, interpretó diversos temas. Hudson -que siempre aclara que su apellido es irlandés, no inglés- del Grupo de Paracaidistas 4 de Córdoba, emocionó a todos con su canción “A mi soldado Vallejos”. Eduardo Vallejos, uno de los conscriptos a su cargo, un cordobés que antes de la guerra vendía gaseosas en la cancha de Instituto de Córdoba, murió la noche del 11 al 12 de junio, alcanzado por una bomba mientras cumplía una guardia que no le correspondía.

Los veteranos coparon la calle Rivadavia, en medio de una guardia de honor y del reconocimiento de la gente

A las once y media de la noche se encendieron las antorchas y los veteranos desfilaron ante el cerrado aplauso del público. En el escenario, los esperaban un grupo de hijos y nietos de veteranos que sostenían una bandera argentina con la leyenda “Malvinas volveremos”.

A las cero horas del 2 se cantó el himno y el mayor retirado Emilio Samyn Ducó, quien en la guerra era un subteniente de 23 años en el Regimiento de infantería 5 -la unidad que más sufrió el aislamiento- les tomó el juramento a la bandera a los veteranos presentes. “Hoy es el mañana que ayer soñamos”, expresó.

El periodista Lobo hizo escuchar un mensaje de audio de Luis “Tucu” Cervera, piloto de A 4 B Skyhawk quien, además de protagonizar diversas misiones sobre el Estrecho de San Carlos, el 13 de junio fue uno de los que atacó el puesto de comando inglés, levantado cerca del monte Dos Hermanas, y donde el comandante Jeremy Moore admitió que fue cuando más miedo sintió. Cervera pidió “honrar a nuestros héroes, y que cada antorcha es la que mantiene viva la memoria de cada caído”.

Alberto Puglielli y su esposa Liliana. Hace casi 30 años que organiza la vigilia en San Andrés de Giles

La vigilia la cerró Puglielli. Luego de agradecer a “Milo”, a “Marcelo” y a la Virgen del Rosario por no hacer llover, reafirmó que “este acto lo hacemos para los familiares de los caídos, no para los que quedaron vivos” y que Malvinas es “la gesta del pueblo argentino”.

Prometen algo especial para el año que viene, cuando se realice la edición 30. Tratándose de que los organizadores son veteranos, todo y más puede esperarse.