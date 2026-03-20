ANMAT prohibió la venta y uso de cosméticos, repelentes y productos médicos sin registro

ANMAT dispuso prohibiciones para cosméticos, repelentes y equipos médicos irregulares según el Boletín Oficial

Este viernes 20 de marzo, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización, uso y distribución en Argentina de numerosos productos argentinos. Estos representan un potencial riesgo para la salud de los pacientes, según anunció el organismo a través del Boletín Oficial.

Los productos que se vieron afectados fueron: productos médicos de la marca VELA PORT OSTOMY e INSURE ONE, productos de la marca de cosméticos ANZA y repelente de mosquito marca OFF!. La decisión fue publicada hoy en el Boletín Oficial y afecta a artículos que carecen de registro, documentación sanitaria o presentan irregularidades en su procedencia.

Las medidas se enmarcan en la política de control de calidad y protección de la salud pública que impulsa el organismo. ANMAT precisó que la ausencia de inscripción, la falta de datos sobre el fabricante o el distribuidor y la imposibilidad de verificar la trazabilidad de los artículos motivaron la intervención. Las prohibiciones tienen alcance nacional y se extienden tanto a la venta presencial como a plataformas digitales.

Las disposiciones incluyen la notificación a autoridades sanitarias provinciales y organismos de defensa del consumidor, así como la instrucción de retirar los productos de circulación. La autoridad regulatoria advirtió sobre los riesgos potenciales asociados al uso de artículos no autorizados y recomendó a la población verificar la procedencia y habilitación de los bienes adquiridos.

Los productos que prohibió ANMAT

En una medida destinada a proteger la salud pública, ANMAT prohibió el uso, comercialización, publicidad, publicación en línea y distribución en todo el territorio argentino del producto identificado como “Repelente de insectos” de la marca OFF!. La empresa carecía de registro nacional y sus inscripciones figuran íntegramente en idioma chino.

La disposición de la ANMAT es el resultado de un proceso iniciado tras una fiscalización en un local comercial en la provincia de Buenos Aires. Durante la inspección se detectó la oferta del producto con la marca “OFF!” y etiquetas únicamente en chino. Según el expediente EX-2026-01652643-APN-DVPS#ANMAT, la consulta a la base de datos de cosméticos del organismo no arrojó ningún registro correspondiente a ese artículo.

La empresa S.C. Johnson & Son de Argentina S.A.I.C., titular legítima de la marca OFF!, informó oficialmente a la ANMAT que no había elaborado, registrado ni importado el repelente cuestionado. Este dato determinó el carácter ilegítimo del producto y la decisión de restringir su presencia en el mercado argentino bajo cualquier presentación, lote, vencimiento o contenido.

Las disposiciones afectan a cosméticos, repelentes y dispositivos médicos que no cumplían con los requisitos legales para su venta y uso en el país – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, en el Boletín Oficial también informaron la prohibición de productos de salud de la firma Química ANZA S.A.S. Según lo reportado, la empresa no cuenta con autorización otorgada por la ANMAT para actividades del rubro cosmético. Además, la Dirección de Jurisdicción de Farmacias de la provincia de Córdoba confirmó que la compañía tampoco posee habilitación sanitaria provincial para la producción de estos artículos.

La cartera sanitaria aclaró que estos productos, entre los que se incluyen cremas corporales, aceites bifásicos, bloqueadores solares y repelentes, cuenta con respaldo legal o sanitario, por lo que su ingesta o aplicación representa un riesgo.

La prohibición incluye la publicación en plataformas de venta en línea, así como la distribución o promoción en cualquier ámbito de la República Argentina. ANMAT fundamentó su accionar en el riesgo inherente a la utilización de productos ilegítimos: “No es posible brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable”.

Finalmente, la ANMAT prohibió la comercialización, uso y distribución en Argentina de productos médicos tras la inspección del 12 de febrero de 2026 que se realizó en la sede de Farma Científica SA. La empresa tenía su licencia vencida desde marzo de 2021 y solo había constancia de su solicitud de renovación.

Los agentes de monitoreo hallaron stock de diversos productos médicos y, en un armario rotulado como “muestras”, encontraron dos unidades sin respaldo documental: una bolsa de ostomía VELA PORT OSTOMY, fabricada en Estados Unidos y sin ningún dato de registro nacional, y una prueba inmunoquímica fecal INSURE ONE, también originaria de ese país, compuesta por una solución Buffer y tiras reactivas sin inscripción oficial

La investigación determinó que los productos habían sido traídos al país por representantes de la empresa, quienes refirieron a los inspectores que los obtuvieron en congresos internacionales y no contaban con documentación que acreditara su ingreso legal ni su origen.