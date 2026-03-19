Sociedad

Oficializaron al nuevo director del ANSES tras la renuncia de Fernando Bearzi

La publicación del decreto en el Boletín Oficial confirma el cambio de autoridades en ANSES, oficializando como titular a Guillermo Héctor Arancibia luego de la renuncia de Fernando Omar Bearzi

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Guillermo Héctor Arancibia, nuevo titular
Guillermo Héctor Arancibia, nuevo titular de la ANSES, asumió oficialmente la conducción del organismo

El Gobierno oficializó la designación de Guillermo Héctor Arancibia como nuevo director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en reemplazo de Fernando Bearzi, quien presentó su renuncia días atrás. La medida fue confirmada a través del Decreto 162/2026, publicado este jueves 19 de marzo en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

La dirección de Arancibia, que regirá desde el 18 de marzo, coincide con la implementación de un plan de retiros voluntarios para personal con al menos dos años de antigüedad y con el inicio de un proceso de “modernización” institucional que busca agilizar trámites y digitalizar servicios en la ANSES.

La trayectoria de Bearzi se caracteriza por un perfil técnico en el sector financiero y una relación directa con el ministro de Economía, Luis Caputo. Antes de integrarse a la ANSES, dirigió la firma “Bearzi y Asociados” hasta 2015, fue director académico de posgrado en la Universidad Católica Argentina entre 2020 y 2023 y presidió el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Posteriormente, se desempeñó como subdirector ejecutivo de operaciones en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

En el mismo decreto publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo expresó su agradecimiento a Bearzi por los servicios prestados en la conducción y desempeño de su cargo en el organismo. La ANSES, que depende de la Subsecretaría de Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, cumple un rol central en la ejecución de las políticas sociales y previsionales, en un contexto de reorganización administrativa y reducción de estructuras estatales.

Fernando Bearzi junto a Luis
Fernando Bearzi junto a Luis Caputo

La decisión de renuncia y nueva dirección sucede en un contexto de reformas internas y reestructura. En este marco, el organismo se prepara para enfrentar la eliminación de cerca de 900 mil planes sociales de $78 mil mensuales a partir de abril. Esta medida implica la transformación del programa Potenciar Trabajo en un sistema de vouchers de capacitación laboral, según informó Infobae tras consultar fuentes oficiales vinculadas a la estructura gubernamental.

La reorganización de la ANSES coincide con un proceso de modernización institucional y reducción de personal, impulsado por un plan de retiros voluntarios dirigido a empleados con al menos dos años de antigüedad, según detalló el Ministerio de Capital Humano en un comunicado.

Durante los primeros dos años de la actual gestión presidencial, la ANSES tuvo cuatro directores ejecutivos distintos, una rotación poco habitual que no se había registrado en los últimos años en el organismo.

Quién es el nuevo titular del ANSES

Guillermo Arancibia es el nuevo director ejecutivo del ANSES y tiene más de 30 años de trayectoria como economista en el sector público, consultoría e investigación académica. Es Licenciado en Economía y tiene un posgrado en especialización financiera.

Arancibia asume la conducción luego de haber sido subdirector Ejecutivo de Prestaciones y asesor de la ministra Pettovello en el Centro de Formación de Capital Humano. Su carrera incluye funciones en la Dirección General Unidad de Gabinete de Asesores, antecedentes en gestión y conocimiento de las áreas operativas de la seguridad social.

Capital Humano dijo sobre el economista Arancibia: “A lo largo de su carrera se desempeñó en posiciones estratégicas dentro del sistema de seguridad social y la administración pública".

El comunicado del Ministerio de Capital Humano destacó que la nueva administración buscará acelerar la digitalización de procesos, con la meta de optimizar trámites, modernizar sistemas y dotar de mayor agilidad a la atención ciudadana en el organismo.

“Las nuevas autoridades se enfocarán en la digitalización de los procesos, con el objetivo de optimizar la gestión, agilizar trámites y modernizar el organismo”, escribió el Ministerio en sus redes sociales.

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