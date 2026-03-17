Renunció el titular de la ANSES y será reemplazado por Guillermo Arancibia en medio de cambios en la gestión del organismo

Fernando Bearzi presentó su renuncia a la dirección de la ANSES

Fernando Bearzi presentó hoy su renuncia a la dirección de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) ante la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, según pudo confirmar Infobae de fuentes oficiales. La titular de la cartera designó en su lugar a Guillermo Arancibia.

Arancibia se desempeñó como subdirector Ejecutivo de Prestaciones de Anses, y según supo este medio, en el último tiempo se dedicó a asesorar a la funcionaria en el Centro de Formación de Capital Humano. Anteriormente, se había desempeñado en la Dirección General Unidad de Gabinete de Asesores.

El saliente Bearzi, de extensa carrera en el mundo de las finanzas, mantiene un estrecho vínculo con el ministro de Economía, Luis Caputo, asumió al frente de ANSeS en febrero de 2025 tras la salida de Mariano de los Heros, eyectado de la administración libertaria luego de que adelantara los planes del presidente Javier Milei de avanzar con una reforma previsional, algo no figuraba en el cronograma trazado por la Casa Rosada en el corto plazo.

El hasta entonces funcionario contaba con antecedentes en la función pública, en cargos de perfil financiero. Hasta 2015 fue titular de su propia firma Bearzi y Asociados, también director por Anses en Edenor en 2016. Por su parte, se desempeñó como ejecutivo de Nación Bursátil entre 2017 y 2020; director académico Posgrado de Finanzas de la UCA entre 2020 y 2023, presidente BICE durante un breve lapso en el inicio del mandato libertario y subdirector ejecutivo de operaciones del FGS desde marzo.

“Las nuevas autoridades se enfocarán en la digitalización de los procesos, con el objetivo de optimizar la gestión, agilizar trámites y modernizar el organismo”, argumentaron desde el Ministerio de Capital Humano en el escueto comunicado que circuló por redes sociales.

Pasado los primeros dos años de Gobierno, Arancibia se erige como el cuarto titular del organismo luego de la dimisión de Fernando Bearzi y de la abrupta salida de Mariano de los Heros, en febrero de 2025, y del cordóbes Osvaldo Giordano, en el mismo mes pero del 2024. Sin embargo, desde la administración aclaran que a diferencia de los dos primeros cambios, este último se dio de común acuerdo.

El organismo descentralizado que tiene a su cargo la administración de las prestaciones y los servicios de la Seguridad Social atraviesa un proceso de reducción de personal que inició con la apertura de un plan de retiros voluntarios dirigido a sus trabajadores permanentes con al menos dos años de antigüedad.

Asimismo, da lugar a una instancia de “modernización” que incluye la determinación de la cartera de eliminar, desde abril, cerca de 900 mil planes sociales de $78 mil mensuales. La presetación será reemplazada por un sistema de vouchers de capacitación laboral con la intención de desarticular el plan Potenciar Trabajo.

Como contó este medio, la decisión de reformular el antiguo programa, lanzado bajo la administración de Alberto Fernández, está tomada y se presentará bajo el nombre Volver al Trabajo. La intención es que sea sustituido por un esquema orientado a la formación y la inserción laboral. Actualmente, los beneficiarios comenzaron a ser notificados a través de la aplicación Mi Argentina y por correo electrónico.

La nueva salida se enmarca en una dinámica interna de movimientos en la estructura del Gobierno que, por estas horas, suma una nueva baja. Según revelaron fuentes oficiales a Infobae, el nombre del sucesor fue determinado por Sandra Pettovello, una de las integrantes del Gabinete más elogiadas por el mandatario.

Tras el cierre del período de sesiones extraordinarias, el oficialismo dio lugar a un cambio clave en el Ministerio de Justicia que comandaban Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio, alfíl judicial que responde al asesor presidencial, Santiago Caputo. Por orden directa de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el tandem judicial fue reemplazado por Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola.