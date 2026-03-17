Economía

Quién es Guillermo Arancibia, el nuevo titular de la Anses

El funcionario ocupó la jefatura de la Dirección General Unidad de Gabinete de Asesores y era Subdirector Ejecutivo de Prestaciones del organismo previsional. Reemplaza a Fernando Bearzi

Guardar
Guillermo Arancibia
Guillermo Arancibia

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, nombró este martes a Guillermo Arancibia al frente de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), tras la renuncia de Fernando Bearzi, quien asumió la conducción del organismo en febrero de 2025.

Arancibia, quien había asumido en marzo de 2024 como subdirector Ejecutivo de Prestaciones de Anses, cuenta con antecedentes de gestión en la Dirección General Unidad de Gabinete de Asesores. Su designación corrobora la rotación de cuadros técnicos con experiencia operativa, en un contexto donde las reestructuraciones de alto nivel se multiplican en la administración.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, el funcionario fue gerente general de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Antes, en 2007, fue designado como Director General de la Dirección General Estudios y Tecnología de la Información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cargo que ocupó hasta diciembre de 2015, antes de pasar a la gerencia general de la SRT.

Le funcionario, cuando estaba al
Le funcionario, cuando estaba al frente de la SRT

Capital Humano anunció que el recambio en la dirección de Anses marcará un énfasis en la “digitalización de los procesos, con el objetivo de optimizar la gestión, agilizar trámites y modernizar el organismo”. El comunicado, difundido a través de redes sociales, subrayó la prioridad que el Ejecutivo otorga a la eficiencia administrativa en el actual contexto de reorganización interna.

Según destacó este medio, el cambio responde a una estrategia de modernización institucional que el gobierno de Javier Milei busca profundizar mediante la digitalización y optimización de procesos, con el objetivo de agilizar la gestión y actualizar el funcionamiento de la agencia encargada de las principales prestaciones sociales en Argentina.

La salida de Bearzi

Fernando Bearzi había asumido la dirección de ANSeS luego de la destitución de Mariano de los Heros en febrero de 2025, quien fue desplazado tras divulgar los planes del presidente Javier Milei respecto a una reforma previsional que no estaba agendada en el cronograma inmediato de la Casa Rosada.

Fernando Bearzi y Luis Caputo
Fernando Bearzi y Luis Caputo

Bearzi sumaba una larga trayectoria en el sector financiero y mantiene un enlace directo con el ministro de Economía, Luis Caputo. Antes de ocupar la titularidad de Anses, Bearzi lideró su firma Bearzi y Asociados hasta 2015, integró como director esta agencia estatal en Edenor en 2016, y luego se desempeñó como ejecutivo de Nación Bursátil entre 2017 y 2020. Entre 2020 y 2023, ocupó la dirección académica del Posgrado de Finanzas de la Universidad Católica Argentina (UCA). Además, presidió el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) al inicio del mandato actual y, desde marzo, era subdirector Ejecutivo de Operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

Su renuncia se inscribe en un proceso de ajustes internos que, en las últimas semanas, alcanzó otros ámbitos de la administración nacional. El reemplazo fue decidido por Pettovello.

Temas Relacionados

Guillermo ArancibiaANSESÚltimas noticias

Últimas Noticias

El dólar se mantuvo estable cerca de $1.400 y amplió la distancia con el techo de las bandas

La divisa mayorista quedó sin cambios a $1.396 y al público cerró a $1.415. Cuáles son los factores que podrían sostener la estabilidad de la divisa en el corto plazo

El dólar se mantuvo estable

La inflación mayorista desaceleró a 1% en febrero y acumuló 25,6% en los últimos doce meses

El índice mayorista experimentó una contracción de 0,7 puntos porcentuales respecto a la medición de febrero y se ubicó por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC)

La inflación mayorista desaceleró a

JP Morgan analizó la inflación en Argentina y señaló 3 claves para que los precios vuelvan a desacelerar

El banco de inversión se hizo eco del duro número del segundo mes del año, subió sus previsiones de avance del nivel general de precios para este año por el salto del petróleo y dio su opinión sobre el trabajo que queda por delante

JP Morgan analizó la inflación

El ChatGPT de la industria: en medio de la crisis, el sector busca acelerar la aplicación de IA en las fábricas

La UIA promueve la adopción de nuevos desarrollos para expandir la actividad, en un escenario marcado por rezagos tecnológicos y caída de la producción

El ChatGPT de la industria:

Cómo funcionarán los bancos, cajeros y transferencias de dinero durante el fin de semana largo del 24 de marzo

Durante la segunda quincena de marzo, las entidades financieras argentinas interrumpen la atención presencial en coincidencia con el feriado nacional y un día no laborable. Las operaciones digitales y los cajeros automáticos siguen funcionando

Cómo funcionarán los bancos, cajeros
DEPORTES
La confesión de una estrella

La confesión de una estrella internacional: “La adicción a los videojuegos me llevó a fracasar en el Real Madrid”

Se confirmó la lesión que sufrió Santiago Ascacibar: cuánto tiempo lo perderá Boca Juniors

El problema en McLaren que le impidió a Lando Norris y Oscar Piastri iniciar la carrera principal del GP de China de Fórmula 1

Un gol de taco y la jugada que recordó la final de Qatar 2022: el show de la selección argentina Sub 17, que venció 6-1 a Chile

El Toto Salvio reveló los drásticos cambios que hizo en su dieta al llegar a Europa: el reto de Heinze que lo ayudó

TELESHOW
El reencuentro de Nicolás Cabré

El reencuentro de Nicolás Cabré con su hija Rufina tras su regreso desde Turquía: “Con mis amores”

Oriana Sabatini, un nacimiento entre goles, la despedida de una amiga y el nuevo capítulo de su vida en Roma

Reese Witherspoon cenó en un exclusivo restaurante en su visita a la Argentina: “Siempre serás bienvenida”

Cinthia Fernández habló de su cruce con María Fernanda Callejón: “Me quiso pegar”

Floppy Tesouro contó cómo sigue su salud luego de su internación: “Es un proceso bastante largo”

INFOBAE AMÉRICA

Mercado laboral panameño repunta en

Mercado laboral panameño repunta en 2026, pero no logra cubrir vacantes

Este aeropuerto de Florida colapsó con más de 80 vuelos cancelados y filas de hasta dos horas

Porqué “Marty Supreme” y Timothée Chalamet se fueron a casa con las manos vacías

El auge de los drones en las guerras despierta el interés por los sistemas de defensa con láser

Grabaciones históricas revelan el canto de ballenas en un océano sin contaminación acústica