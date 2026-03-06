Sociedad

Susto en Villa Urquiza: volcó un camión que cargaba cemento y el conductor quedó atrapado

El accidente ocurrió a la altura de Bauness al 2100. Se dispuso un operativo de emergencia de máxima urgencia para extraer al chofer. En Tucumán, una camioneta volcó con un cargamento de hojas de coca

El vuelco ocurrió esta mañana en el barrio porteño de Villa Urquiza. Las imágenes del procedimiento

Un camión mixer que transportaba una cargada pesada de cemento volcó esta mañana en el barrio porteño de Villa Urquiza. El accidente disparó la alerta de los equipos de emergencia, que se movilizaron con máxima urgencia.

El incidente se produjo en Bauness al 2100, entre la calle Mendoza y la avenida Olazábal. El principal afectado fue el camionero que conducía el trompo hormigonero, quien estaba dentro de la cabina.

El camión de carga, que estaba identificado con la empresa C&E Construcciones, volcó sobre su lateral derecho cuando la calzada cedió al detener la marcha. La caída hizo estallar el parabrisas y se fracturó visiblemente el asfalto.

Así quedó el camión mixer en el barrio

Ante la urgencia, el personal de emergencia utilizó una tabla rígida y collar cervical para la extracción del hombre. El chofer, consciente y sin lesiones graves aparentes, pudo ser retirado con éxito de la cabina por los rescatistas.

Los médicos del SAME realizaron la evaluación lugar antes de trasladar al hombre en ambulancia al Hospital Pirovano.

Las maniobras de bomberos para retirar al conductor

Según informaron fuentes policiales, el paciente ingresó con un traumatismo en el hombro izquierdo.

El accidente apenas dejó un herido leve, aunque fue por pura fortuna. El vuelco se produjo en una residencial, pero muy cerca de comercios y numerosos locales gastronómicos.

El rescate del chofer herido

Un vuelco con choque en cadena y una carga sorpresiva

No fue el único vuelco de consideración registrado esta semana. Un camión que transportaba bebidas volcó en la Ruta Nacional 226 en la madrugada del miércoles, a la altura del kilómetro 120, en las cercanías a Tandil, provincia de Buenos Aires. Aquel siniestro sucedió cerca de las seis de la mañana, cuando el conductor perdió el control tras morder la banquina.

En aquel impacto, el chofer sufrió algunos golpes y fue asistido en el lugar por los servicios de emergencia. No tenía heridas de gravedad.

Sin embargo, lo más llamativo fue lo que ocurrió poco después. Tras el choque, una camioneta impactó contra el camión volcado, ya que no pudo evitar el rodado que permanecía cruzado sobre la calzada. En este segundo incidente, el conductor de la camioneta resultó ileso, aunque su vehículo tuvo daños materiales.

argentina.gob.ar

La circulación en la ruta se vio afectada varias horas, mientras efectivos policiales, personal de vialidad y servicios de emergencia despejaban la zona y regulaban el tránsito. Se presume que la secuencia en cadena fue por la escasa visibilidad y las malas condiciones del camino.

Más curioso fue un vuelco que llamó la atención en la provincia de Tucumán, el pasado martes. Una camioneta, que transitaba por la Ruta Provincial N° 311, perdió el control cuando el conductor aceleró su marcha para evitar el dispositivo de control vial del Escuadrón 55 “Tucumán” de Gendarmería Nacional. Tras un breve seguimiento, el chofer volcó a pocos kilómetros del retén.

argentina.gob.ar

Los uniformados detuvieron a dos hombres mayores de edad que viajaban en la camioneta. Al inspeccionar el rodado, los gendarmes hallaron bultos en el asiento trasero y la caja que contenían un total de 690 kilos de hojas de coca en estado natural. El vehículo presentaba un pedido de secuestro activo en la provincia de Buenos Aires.

El procedimiento terminó con el traslado de los detenidos, el vehículo y la mercadería a la sede de la unidad policial. El Juzgado Federal N° 2 de Tucumán dispuso el decomiso de la carga y del rodado, además de la detención de los involucrados por infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero” y la Ley 11.179 del Código Penal Argentino.

