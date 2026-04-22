El gesto de acercamiento de Zaira Nara con Paula Chaves en medio del dolor por la muerte de su perro

La angustia de la modelo por la pérdida de Moro, el bulldog francés de 15 años que falleció hace unos días, hizo que la hermana de Wanda se manifieste al respecto dejando de lado el enfrentamiento entre ambas

En medio del dolor por la muerte de Moro, el perro de la familia Alfonso-Chaves, la modelo tuvo un pequeño acercamiento con su examiga (Video: Desayuno Americano-América TV)

La muerte de Moro, el bulldog francés de 15 años de Paula Chaves y Pedro Alfonso, dejó un profundo vacío en la familia y movilizó a su entorno, incluso a aquellos con quienes la relación se había enfriado en los últimos años. En medio del dolor, Zaira Nara —quien supo ser amiga cercana de Paula hasta su distanciamiento en 2021— decidió dejar de lado las diferencias y tuvo un gesto de empatía al referirse al difícil momento que atraviesa la familia Chaves-Alfonso, priorizando el acompañamiento y el respeto por encima de cualquier conflicto pasado.

Consultada sobre su vínculo con Paula, Zaira fue clara en su postura de no seguir alimentando el conflicto: “No, yo no quiero referirme más a ella porque ella expresamente pidió y públicamente que no, que no me refiera más, así que lo voy a respetar. No tengo nada para decir”. Cuando le preguntaron sobre el dolor que le generó perder el madrinazgo, insistió: “No quiero hablar nada referido a ella porque soy respetuosa y ya lo leyeron todos, que pidió que no hable más y no hablo más”.

Respecto a la posibilidad de haberse cruzado con Paula en el programa, Zaira aclaró: “No, no es así. De hecho, yo la estoy reemplazando a ella. No, obviamente por un motivo muy importante, mirá, se me pone la piel de gallina. O sea, yo a Moro lo conozco, se lo regalaron estando en ShowMatch conmigo, así que viví todo eso. Pero sí, me llamaron, compartimos agencia y me llamaron hoy al mediodía de mi agencia para preguntarme si podía reemplazarla”. Explicó que fue la agencia la que la convocó de urgencia, y que no hubo intención alguna de evitar un cruce: “No nos íbamos a cruzar, o sea no porque tenga un problema, ¿eh? De hecho hace poco nos vimos en un evento, sino porque yo no estaba contratada y bueno, en la agencia es un poco así”.

Este martes, Paula Chaves y Pedro Alfonso se despidieron de su fiel mascota, Moro, quien vivió 15 años en su familia (Instagram)

Sobre los rumores de tensión en el ambiente laboral y social, Zaira mantuvo su posición: “Es que no quiero hablar nada, porque si yo ahora te digo que sentí tensión o no sentí tensión es seguir hablando del tema y yo realmente quiero respetar el no hablar más del tema. O sea, yo nunca tuve problema en hablar, ya lo saben, pero entiendo que se necesite frenar. De mi lado estoy acatando, así que no hablo más”.

Cuando le consultaron acerca de las versiones sobre frases desafortunadas de Chaves contra el hijo de Ximena Capristo, Zaira fue tajante: “No, no, la verdad no tengo ni idea. No me interesa tampoco meterme en algo que no tengo ni idea. Te repito, no sé cuál es el problema entre ellas, no quiero hablar ni bien ni mal, pero la realidad es que Paula ama a los chicos. No se me cruza justo a ella juzgarla de algo así, pero no tengo ni idea cuál es la interna. O sea, ni para un lado ni para el otro. No, no sé cuál es el vínculo”.

Ante la insistencia del cronista, la hermana menor de Wanda Nara cerró con honestidad y algo de fastidio ante la insistencia por hablar de lo que está sucediendo en la vida de su examiga y su familia: “Ay, me seguís preguntando por ella la pu... madre. Pero pónganla entera la nota, porque después me cagan a pedos a mí”.

En un momento tan delicado para la familia Chaves-Alfonso, el gesto de Zaira Nara fue una muestra de respeto y empatía, priorizando el dolor ajeno y la necesidad de no agrandar antiguos conflictos, aun cuando los medios buscan respuestas y títulos.

Otro Día Perdido: la desopilante prueba de Mario con unos nenes para adivinar diferentes objetos del pasado

Entre asombro, risas y confusión, los chicos intentaron poner en marcha la tecnología vintage ante la mirada atenta del conductor

Otro Día Perdido: la desopilante prueba de Mario con unos nenes para adivinar diferentes objetos del pasado

Floppy Tesouro habló a fondo de su salud y las internaciones que tuvo que afrontar: “Me quería arrancar la cabeza”

La modelo dio detalles de cómo continúa su cuadro luego de cuatro meses de dolor y sus dos hospitalizaciones en el Sanatorio Otamendi

Floppy Tesouro habló a fondo de su salud y las internaciones que tuvo que afrontar: “Me quería arrancar la cabeza”

La emoción de Alejandra Romero al recordar a Rodrigo y la historia del clásico tema que escribieron juntos

La memoria del cantante sigue presente en cada nota y en los sueños de quien fue su compañera hasta el día del accidente que terminó con su vida

La emoción de Alejandra Romero al recordar a Rodrigo y la historia del clásico tema que escribieron juntos

El inesperado cruce entre Moria Casán y Fabiana Cantilo por Fito Páez y Sofía Gala: “No sé si Rodolfo habrá llamado”

Luego de que la cantante se expresó sobre la posible relación y habló de la pelea con el músico, la One le respondió en vivo en su programa

El inesperado cruce entre Moria Casán y Fabiana Cantilo por Fito Páez y Sofía Gala: “No sé si Rodolfo habrá llamado”

La foto de Franco Colapinto y Maia Raficco juntos que alimenta los rumores de romance

El corredor de Fórmula 1 y la actriz se mostraron en una pista de karting en Zárate y avivaron las especulaciones que los rodean desde hace meses

La foto de Franco Colapinto y Maia Raficco juntos que alimenta los rumores de romance
Chelsea despidió a su DT tras el cruce con Enzo Fernández y sus fuertes dichos contra el plantel: los detalles de su millonaria salida

Chelsea despidió a su DT tras el cruce con Enzo Fernández y sus fuertes dichos contra el plantel: los detalles de su millonaria salida

El conmovedor gesto en la Maratón de Boston que recorre el mundo: sacrificaron su llegada a la meta para ayudar a un rival

Solana Sierra dio el golpe en su debut en Madrid: venció a una top 50 y pasó a la segunda ronda del WTA 1000

Se retiró del tenis en medio de una investigación, tuvo una relación con un político argentino y anunció su regreso al circuito

Malestar en Chelsea en medio del presente del equipo: el peluquero de una figura habría filtrado información del plantel

Otro Día Perdido: la desopilante prueba de Mario con unos nenes para adivinar diferentes objetos del pasado

Otro Día Perdido: la desopilante prueba de Mario con unos nenes para adivinar diferentes objetos del pasado

Floppy Tesouro habló a fondo de su salud y las internaciones que tuvo que afrontar: “Me quería arrancar la cabeza”

La emoción de Alejandra Romero al recordar a Rodrigo y la historia del clásico tema que escribieron juntos

El inesperado cruce entre Moria Casán y Fabiana Cantilo por Fito Páez y Sofía Gala: “No sé si Rodolfo habrá llamado”

La foto de Franco Colapinto y Maia Raficco juntos que alimenta los rumores de romance

Un turista estadounidense fallece arrastrado por la corriente en Costa Rica

Un turista estadounidense fallece arrastrado por la corriente en Costa Rica

Violencia escolar en Nicaragua: Estudiante sobrevive a brutal golpiza tras emboscada de cinco sujetos

Autoridades de Guatemala coordinan acciones para fortalecer la prevención de incendios

Trump dijo que es “posible” retomar las negociaciones con Irán, pero Teherán condicionó el diálogo al fin del bloqueo

La Guardia Costera detiene embarcación turística en Florida por violar normas de seguridad