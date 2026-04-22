El gesto de acercamiento de Zaira Nara con Paula Chaves en medio del dolor por la muerte de su perro

La muerte de Moro, el bulldog francés de 15 años de Paula Chaves y Pedro Alfonso, dejó un profundo vacío en la familia y movilizó a su entorno, incluso a aquellos con quienes la relación se había enfriado en los últimos años. En medio del dolor, Zaira Nara —quien supo ser amiga cercana de Paula hasta su distanciamiento en 2021— decidió dejar de lado las diferencias y tuvo un gesto de empatía al referirse al difícil momento que atraviesa la familia Chaves-Alfonso, priorizando el acompañamiento y el respeto por encima de cualquier conflicto pasado.
Consultada sobre su vínculo con Paula, Zaira fue clara en su postura de no seguir alimentando el conflicto: “No, yo no quiero referirme más a ella porque ella expresamente pidió y públicamente que no, que no me refiera más, así que lo voy a respetar. No tengo nada para decir”. Cuando le preguntaron sobre el dolor que le generó perder el madrinazgo, insistió: “No quiero hablar nada referido a ella porque soy respetuosa y ya lo leyeron todos, que pidió que no hable más y no hablo más”.
Respecto a la posibilidad de haberse cruzado con Paula en el programa, Zaira aclaró: “No, no es así. De hecho, yo la estoy reemplazando a ella. No, obviamente por un motivo muy importante, mirá, se me pone la piel de gallina. O sea, yo a Moro lo conozco, se lo regalaron estando en ShowMatch conmigo, así que viví todo eso. Pero sí, me llamaron, compartimos agencia y me llamaron hoy al mediodía de mi agencia para preguntarme si podía reemplazarla”. Explicó que fue la agencia la que la convocó de urgencia, y que no hubo intención alguna de evitar un cruce: “No nos íbamos a cruzar, o sea no porque tenga un problema, ¿eh? De hecho hace poco nos vimos en un evento, sino porque yo no estaba contratada y bueno, en la agencia es un poco así”.
Este martes, Paula Chaves y Pedro Alfonso se despidieron de su fiel mascota, Moro, quien vivió 15 años en su familia (Instagram)
Sobre los rumores de tensión en el ambiente laboral y social, Zaira mantuvo su posición: “Es que no quiero hablar nada, porque si yo ahora te digo que sentí tensión o no sentí tensión es seguir hablando del tema y yo realmente quiero respetar el no hablar más del tema. O sea, yo nunca tuve problema en hablar, ya lo saben, pero entiendo que se necesite frenar. De mi lado estoy acatando, así que no hablo más”.
Cuando le consultaron acerca de las versiones sobre frases desafortunadas de Chaves contra el hijo de Ximena Capristo, Zaira fue tajante: “No, no, la verdad no tengo ni idea. No me interesa tampoco meterme en algo que no tengo ni idea. Te repito, no sé cuál es el problema entre ellas, no quiero hablar ni bien ni mal, pero la realidad es que Paula ama a los chicos. No se me cruza justo a ella juzgarla de algo así, pero no tengo ni idea cuál es la interna. O sea, ni para un lado ni para el otro. No, no sé cuál es el vínculo”.
Ante la insistencia del cronista, la hermana menor de Wanda Nara cerró con honestidad y algo de fastidio ante la insistencia por hablar de lo que está sucediendo en la vida de su examiga y su familia: “Ay, me seguís preguntando por ella la pu... madre. Pero pónganla entera la nota, porque después me cagan a pedos a mí”.
En un momento tan delicado para la familia Chaves-Alfonso, el gesto de Zaira Nara fue una muestra de respeto y empatía, priorizando el dolor ajeno y la necesidad de no agrandar antiguos conflictos, aun cuando los medios buscan respuestas y títulos.