El Salvador

El apóstol Santiago podría salir hoy de prisión en El Salvador tras un procedimiento abreviado

El líder cristiano de Honduras, detenido en El Salvador por cargos de tráfico de personas, quedaría en libertad y sería expulsado del país gracias a gestiones diplomáticas y acciones legales respaldadas por autoridades hondureñas.

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El diputado Ricardo Elencoff, informó al medio hondureño HCH que el Apóstol Santiago será sometido a un procedimiento abreviado en El Salvador y podría recuperar la libertad este día. Como parte del proceso, El Salvador prohibirá su reingreso al país por tres años, según el diputado./Video de HCH Televisión Digital

El proceso judicial que enfrenta en El Salvador Santiago Zúniga, conocido como el apóstol Chago, experimentó un giro decisivo luego de que la Fiscalía aceptara un procedimiento abreviado.

Según confirmó el diputado del Congreso Nacional de Honduras, Ricardo Elencoff, a HCH Televisión Digital, el líder religioso podría recobrar su libertad este mismo día y ser expulsado del país centroamericano, tras permanecer privado de libertad bajo acusación de tráfico de personas.

Durante una entrevista difundida por HCH Televisión Digital, Elencoff precisó que su defensa no radica en la figura de Zúniga, sino en la búsqueda de justicia para un ciudadano hondureño al que considera inocente del cargo principal.

“Soy defensor de la justicia, porque un ciudadano hondureño estaba preso en El Salvador por suponerlo responsable de un delito del cual nosotros los colonellos, los tocoyanos, sabemos que no es traficante de personas”, afirmó el diputado, quien representa al departamento de Colón.

El legislador sostuvo que la Fiscalía salvadoreña reconoció la solicitud de la defensa para que el proceso se resolviera a través de un procedimiento abreviado. “Gracias a la objetividad de la Fiscalía y al fortalecimiento institucional realizado por el presidente Nayib Bukele en El Salvador, se aceptó esta vía legal”, detalló Elencoff en su diálogo con HCH Televisión Digital.

En cuanto a los términos del proceso, Elencoff remarcó que no existirá el pago de fianza para la excarcelación inmediata. “Queremos aclarar que no hay cobro de fianza. La información que he recibido de la Cancillería de Honduras y del embajador César Antonio Pinto, indica que la resolución será la expulsión del apóstol Chago de El Salvador y la prohibición de su ingreso al país por tres años”, sostuvo el diputado.

El apóstol Santiago fue detenido el febrero pasado en El Salvador, mientras se movilizaba con un menor de edad./ PNC
El apóstol Santiago fue detenido el febrero pasado en El Salvador, mientras se movilizaba con un menor de edad./ PNC

La detención de Santiago Zúniga generó una intensa movilización diplomática. Elencoff agradeció públicamente la labor de la Cancillería hondureña y el seguimiento del embajador Pinto, a quien atribuyó un rol activo desde que se aprobó la moción para atender el caso.

“El embajador no ha parado de estar dándole seguimiento a este tema. Él me ha estado informando de manera oficial y hasta ahora en ningún momento me ha dicho que le van a cobrar ninguna fianza”, relató el congresista.

La figura de Santiago Zúniga, apodado el apóstol Chago, es ampliamente conocida en la región de Colón, donde inició su actividad pastoral y mediática a través de emisoras locales. En El Salvador fue vinculado inicialmente a cargos de tráfico de personas, un delito que, según sectores de la comunidad hondureña y representantes políticos como Elencoff, no pudo ser comprobado de manera fehaciente.

A lo largo del proceso, la intervención de autoridades hondureñas buscó asegurar el debido proceso y la protección de los derechos del detenido en territorio extranjero.

“Hago un llamado al presidente de la República para que el Servicio Exterior se interese en que todos los cónsules y embajadores de Honduras revisen la situación de indefensión que tienen miles de ciudadanos hondureños presos en Estados Unidos y otros países”, declaró Elencoff en la misma entrevista.

Medios como La Tribuna, de Honduras, ha señalado ahora que el apóstol Chago desde un centro penal de Santa Ana hacia unas bartolinas en San Miguel.

Previamente al traslado del apóstol Santiago a unas bartolinas en San Miguel, fue visto en el Hospital Nacional San Juan de Dios donde se le realizó un chequeo médico./ La Tribuna
Previamente al traslado del apóstol Santiago a unas bartolinas en San Miguel, fue visto en el Hospital Nacional San Juan de Dios donde se le realizó un chequeo médico./ La Tribuna

Zúniga fue interceptado el pasado 4 de febrero en la frontera El Amatillo por la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador. El apóstol Santiago se movilizaba en un vehículo con un menor de edad, por lo que fue acusado de presunto tráfico ilegal de personas.

En El Salvador el procedimiento abreviado en estos casos implica que el acusado acepta su responsabilidad en los hechos y se le impone una sanción menor, con la condición de abandonar el país.

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