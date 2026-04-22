Crece la preocupación por amenazas en colegios y refuerzan los protocolos

Las amenazas en escuelas argentinas refuerzan la importancia de actualizar protocolos de actuación y prevención institucional frente a situaciones de riesgo

En los últimos días, varias escuelas del país registraron mensajes intimidantes que generaron alarma entre padres y autoridades escolares. La aparición de carteles y mensajes con amenazas de tiroteo disparó la preocupación comunitaria y puso en agenda la discusión sobre la prevención y el acompañamiento institucional.

Padres se acercaron a escuelas tras conocer mensajes con frases como “mañana llueven balas” y “los vamos a matar a todos”. Las advertencias, replicadas por redes sociales y servicios de mensajería, reforzaron el temor en la comunidad educativa. El fenómeno no tiene antecedentes recientes en el ámbito escolar argentino y las autoridades debieron implementar protocolos de actuación.

Los directivos de los colegios informan que la inquietud de las familias derivó en reuniones extraordinarias y consultas frecuentes. La alarma también se replicó en conversaciones privadas, chats grupales y redes sociales, donde surgieron mensajes que reflejan el nivel de preocupación por la seguridad escolar.

Las redes sociales y los servicios de mensajería han amplificado la alarma en la comunidad educativa por mensajes intimidantes dirigidos a estudiantes y personal escolar (Gentileza: El Territorio)

Cómo responden las escuelas ante las amenazas

Los protocolos aplicados en la provincia buscan reforzar la prevención y el acompañamiento a los estudiantes y sus familias. El director pedagógico institucional del Instituto Grilli Monte Grande, Sebastián Melgarejo Seoane, explicó en Infobae en Vivo A las Nueve: “El contexto en las escuelas de la provincia, Monte Grande y zonas aledañas, no ha sido ajeno. Nos ha obligado a ser más fuerte lo que venimos trabajando hace tiempo desde los colegios y mucho más el nuestro, que es esto de poder prevenir, acompañar estos procesos de contextos emergentes que van cambiando y que nos obligan a rediseñarnos”.

Las autoridades sostienen que el protocolo formal representa solo una parte de la respuesta. Para Melgarejo Seoane, “hay una cuestión de mirada que hay que seguir fortaleciendo y construyendo desde las escuelas. Las familias lo están necesitando porque también en el último tiempo ha habido una cuestión de pensar a la familia como que está ajena. Y la familia también necesita ser acompañada en este proceso para poder mirar junto con la escuela”.

La intervención temprana aparece como una prioridad para los directivos, que remarcan la importancia de estar atentos a los cambios en el entorno escolar para anticipar situaciones complejas. Melgarejo Seoane señaló: “En ese proceso hay una responsabilidad directa del colegio, porque lo que llega con el protocolo a veces es tarde”.

El rol de la prevención y el trabajo con las familias

Las medidas buscan visibilizar amenazas y desencadenar una reacción institucional coordinada. Según Melgarejo Seoane, “lo primero es mirar. Lo primero es ver cómo eso que tal vez se invisibiliza, empezar a visibilizarlo, empezar a definir también nosotros interiormente".

Continuamente indicó que “han sido días muy movidos para nuestra comunidad, como para muchas otras en relación a esto, a protocolizar, a ver cuestiones que tienen que ver también, como decías vos anteriormente, a no exagerar, pero sí a no minimizar ni maximizar. Es un equilibrio entre el cuidado, el acompañamiento y sistematizar cuestiones de mirada que para los colegios son necesarias”.

El acompañamiento se extiende a los estudiantes y a las familias. Melgarejo Seoane destacó: “Son dos vías. Una es la que como escuela no debemos renunciar, que es a la prevención, a la formación, a la reflexión. Se han estado reuniendo el consejo de estudiantes, hemos estado trabajando con las familias, se ha estado comunicando. La comunidad acompaña, pero también tiene que tener un contexto de seguridad donde para nosotros no es una broma. Eso que se inscribe es una amenaza. Es un circuito que tiene que ver con acciones prudentes y responsables que los colegios empiezan a tomar en función del contexto”.

El director señaló que es necesario evitar la estigmatización y trabajar en la prevención: “El protocolo mayor es colaborar con la mirada asertiva y preventiva”.

Directivos de colegios destacan la necesidad de intervención temprana y mirada asertiva para anticipar y contener situaciones de riesgo en el entorno escolar (Fuente: El Tribuno)

Análisis del alcance familiar y la ciudadanía digital

Melgarejo Seoane sostuvo que se torna clave el acompañamiento a las familias. “Hace tiempo que abogamos nosotros una escuela para padres, para familias. De verdad que necesitan orientación y menos punición. A veces son señalados como que no hacen, no miran y la familia a su vez con la escuela. Creo que es con la alianza que se sale adelante. Es trabajando en conjunto”.

La dimensión digital del problema también emerge entre las inquietudes de los directivos. “Mi hijo está en su cuarto aislado y creo que está cuidado porque su cuerpo está en mi casa. Sin embargo, él está en una nueva calle, que es la calle virtual, y está expuesto. Entonces, ahí también necesitan herramientas. Allí la ciudadanía digital, como eje prioritario, antes de que los protocolos ocurran. Parece central también”, describió Melgarejo Seoane.

Qué esperan las escuelas de las familias frente a la crisis

La demanda de las familias a las escuelas cambia con la nueva realidad digital y la exposición a amenazas. “Esa es definitiva la responsabilidad del colegio, porque la verdad que una formación clásica como la que conocimos muchos de nosotros en nuestros años, donde la escuela garantizaba alguna especie de contenido para una sociedad que necesitaba ser la sociedad del conocimiento”, afirmó.

Y agregó que, en la actualidad, “la mirada del colegio es resignificar el acompañamiento que tenemos que hacer en estos segmentos, donde tal vez la formación es esta, en un contexto que necesita, sí la formación enciclopédica, tal vez de vieja usanza, ya tiene otras connotaciones que necesita fortalecerse en estos nuevos diálogos o nuevas reconfiguraciones”, explicó Melgarejo Seoane.

El directivo consideró que el trabajo mancomunado entre familias y colegio es indispensable: “Creo que es con la alianza que se sale adelante. Es trabajando en conjunto”, concluyó.

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