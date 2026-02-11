El tren Sarmiento no funcionará el fin de semana, y lunes y martes solo lo hará entre Moreno y Haedo

Este fin de semana, por obras, no funcionará el tren Sarmiento

El servicio del tren Sarmiento afrontará una interrupción total durante el próximo fin de semana y funcionará de manera limitada los días lunes y martes, según lo informó Trenes Argentinos a través de un comunicado oficial. La medida afectará a miles de usuarios que utilizan diariamente el ramal Once-Moreno, uno de los principales corredores ferroviarios del área metropolitana de Buenos Aires, y responde a la necesidad de ejecutar tareas imprescindibles para la modernización del sistema de señalización y la seguridad operativa de la línea.

La interrupción del servicio se debe a la realización de obras clave en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional. Las tareas programadas incluyen el tendido de cables troncales para un nuevo sistema de señalización y el traspaso de los circuitos de vía a una tecnología más moderna entre Haedo y Castelar. Estas intervenciones requieren la suspensión del suministro eléctrico en las vías generales, lo que hace imposible el funcionamiento habitual de las formaciones a lo largo del trayecto.

La suspensión total del ramal Once-Moreno está prevista para el sábado 14 y el domingo 15 de febrero. A partir del lunes 16 y hasta el martes 17 a las 18, el servicio quedará limitado únicamente al tramo comprendido entre Haedo y Moreno. Desde Trenes Argentinos remarcaron que esta restricción resulta indispensable para avanzar con los trabajos, que forman parte de una renovación integral del señalamiento en el sector entre Villa Luro y Liniers.

La obra contempla la instalación de cables troncales y la migración de los circuitos de vía, dos componentes esenciales para dotar al Sarmiento de un sistema de control más seguro y eficiente. Además, en paralelo, equipos técnicos avanzarán con mejoras en los nuevos pasos bajo a nivel de la calle Lorca, en el tramo entre Caballito y Flores, y en el de Yrigoyen, entre Villa Luro y Liniers. En estos puntos se prevén adecuaciones en la zona de vías para facilitar el tránsito y reforzar la seguridad tanto para vehículos como para peatones.

Otra de las áreas intervenidas será la estación Once, donde personal de Trenes Argentinos llevará adelante tareas de renovación del tendido ferroviario. Estos trabajos buscan optimizar las condiciones de operación en una de las terminales más transitadas del sistema, con el objetivo de mejorar la experiencia de viaje y la seguridad de los usuarios.

La ejecución de las tareas está sujeta a las condiciones climáticas. Las autoridades advirtieron que, en caso de presentarse lluvias o fenómenos adversos, las obras podrían suspenderse y reprogramarse. Por este motivo, se recomienda a los pasajeros consultar los canales oficiales para obtener información actualizada sobre el estado del servicio. Las novedades pueden seguirse en la web https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o a través de la aplicación oficial de Trenes Argentinos.

El impacto de la obra será significativo en la rutina de quienes utilizan el Sarmiento como medio de transporte diario entre el oeste del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires. La interrupción y posterior limitación del servicio obligan a miles de pasajeros a buscar alternativas para sus traslados durante al menos cuatro jornadas. Las autoridades destacaron que la programación de los trabajos en jornadas consecutivas apunta a reducir el tiempo total de afectación y a acelerar la puesta en marcha del nuevo sistema de señalización.

La modernización del tendido y los sistemas de control se enmarca en un proceso más amplio de renovación ferroviaria, orientado a reducir incidentes, mejorar la frecuencia y garantizar un servicio más seguro y confiable para los usuarios.

Ya el fin de semana pasado, también por obras en el sistema de señalamiento, el tren Sarmiento no llegó hasta la estación Once ni sábado ni domingo.