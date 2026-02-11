Sociedad

El tren Sarmiento no funcionará el fin de semana, y lunes y martes solo lo hará entre Moreno y Haedo

Según informaron desde Trenes Argentinos, se realizará el tendido de cables troncales para el nuevo sistema de señalización y el traspaso de los circuitos de vía a unos más modernos entre Haedo y Castelar

Guardar
Este fin de semana, por
Este fin de semana, por obras, no funcionará el tren Sarmiento

El servicio del tren Sarmiento afrontará una interrupción total durante el próximo fin de semana y funcionará de manera limitada los días lunes y martes, según lo informó Trenes Argentinos a través de un comunicado oficial. La medida afectará a miles de usuarios que utilizan diariamente el ramal Once-Moreno, uno de los principales corredores ferroviarios del área metropolitana de Buenos Aires, y responde a la necesidad de ejecutar tareas imprescindibles para la modernización del sistema de señalización y la seguridad operativa de la línea.

La interrupción del servicio se debe a la realización de obras clave en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional. Las tareas programadas incluyen el tendido de cables troncales para un nuevo sistema de señalización y el traspaso de los circuitos de vía a una tecnología más moderna entre Haedo y Castelar. Estas intervenciones requieren la suspensión del suministro eléctrico en las vías generales, lo que hace imposible el funcionamiento habitual de las formaciones a lo largo del trayecto.

La suspensión total del ramal Once-Moreno está prevista para el sábado 14 y el domingo 15 de febrero. A partir del lunes 16 y hasta el martes 17 a las 18, el servicio quedará limitado únicamente al tramo comprendido entre Haedo y Moreno. Desde Trenes Argentinos remarcaron que esta restricción resulta indispensable para avanzar con los trabajos, que forman parte de una renovación integral del señalamiento en el sector entre Villa Luro y Liniers.

La obra contempla la instalación de cables troncales y la migración de los circuitos de vía, dos componentes esenciales para dotar al Sarmiento de un sistema de control más seguro y eficiente. Además, en paralelo, equipos técnicos avanzarán con mejoras en los nuevos pasos bajo a nivel de la calle Lorca, en el tramo entre Caballito y Flores, y en el de Yrigoyen, entre Villa Luro y Liniers. En estos puntos se prevén adecuaciones en la zona de vías para facilitar el tránsito y reforzar la seguridad tanto para vehículos como para peatones.

Otra de las áreas intervenidas será la estación Once, donde personal de Trenes Argentinos llevará adelante tareas de renovación del tendido ferroviario. Estos trabajos buscan optimizar las condiciones de operación en una de las terminales más transitadas del sistema, con el objetivo de mejorar la experiencia de viaje y la seguridad de los usuarios.

La ejecución de las tareas está sujeta a las condiciones climáticas. Las autoridades advirtieron que, en caso de presentarse lluvias o fenómenos adversos, las obras podrían suspenderse y reprogramarse. Por este motivo, se recomienda a los pasajeros consultar los canales oficiales para obtener información actualizada sobre el estado del servicio. Las novedades pueden seguirse en la web https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o a través de la aplicación oficial de Trenes Argentinos.

El impacto de la obra será significativo en la rutina de quienes utilizan el Sarmiento como medio de transporte diario entre el oeste del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires. La interrupción y posterior limitación del servicio obligan a miles de pasajeros a buscar alternativas para sus traslados durante al menos cuatro jornadas. Las autoridades destacaron que la programación de los trabajos en jornadas consecutivas apunta a reducir el tiempo total de afectación y a acelerar la puesta en marcha del nuevo sistema de señalización.

La modernización del tendido y los sistemas de control se enmarca en un proceso más amplio de renovación ferroviaria, orientado a reducir incidentes, mejorar la frecuencia y garantizar un servicio más seguro y confiable para los usuarios.

Ya el fin de semana pasado, también por obras en el sistema de señalamiento, el tren Sarmiento no llegó hasta la estación Once ni sábado ni domingo.

Temas Relacionados

Tren SarmientoEmergencia ferroviariaTrenes ArgentinosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Indagaron a los acusados de atropellar y matar al sargento Alejandro Núñez en Avellaneda

Los sospechosos de 19 y 21 años prestaron declaración bajo la acusación de homicidio y robo agravado. Después de la audiencia, la Fiscalía pidió que ambos continúen detenidos

Indagaron a los acusados de

Cuatro delincuentes asaltaron a la madre de Sergio Lapegüe en su casa de Banfield

Los ladrones ingresaron a la propiedad que estaba sin llave y sorprendieron a la mujer de 90 años, quien padece Alzheimer, y a su cuidadora

Cuatro delincuentes asaltaron a la

La pesadilla de una familia que pactó una compra por redes sociales: les gatillaron en la cabeza y los balearon

Hay dos hermanos detenidos e imputados por el hecho ocurrido en Los Corralitos, Mendoza. En el ataque participó un menor inimputable y uno de los agresores estaba con muletas y enyesado

La pesadilla de una familia

“Signos de dejadez y maltrato infantil”: detuvieron a los padres de la beba que murió en el hospital de La Plata

La víctima tiene un año y dos meses y a los sospechosos les endilgan el delito de “abandono de persona seguido de muerte”. El fiscal Martín Almirón los indagará este jueves y se investiga si fue abusada

“Signos de dejadez y maltrato

Caso Matías Jurado: pidieron que familiares de desaparecidos aporten su ADN para identificar a dos víctimas

La convocatoria la hizo el fiscal regional Guillermo Beller. Quieren cotejarlas con los rastros genéticos hallados en la vivienda del imputado

Caso Matías Jurado: pidieron que
DEPORTES
Messi confirmó que sufrió una

Messi confirmó que sufrió una lesión y se postergó el amistoso del Inter Miami en Puerto Rico: cuándo se jugará

Juan Manuel Cerúndolo y la ambición de volver a la élite: “Quiero ser un jugador más completo”

Lindsey Vonn fue operada por tercera vez tras la grave caída que sufrió en los Juegos Olímpicos de Invierno: las imágenes que compartió

La increíble historia de los Saubidet-Birkner: quince miembros de una familia argentina participaron en los Juegos Olímpicos

Antonela Roccuzzo dio detalles de la rutina saludable que siguen con Lionel Messi: “Es una forma de vida”

TELESHOW
Rocío Marengo recordó el momento

Rocío Marengo recordó el momento más triste de su maternidad: “Nunca lloré tanto”

Rulo Schijman habló de los rumores entre Gabriela Sari y Facundo Arana: “Él me llamó cuando explotó todo”

Sergio Lapegüe grabó los destrozos en el violento asalto a la casa de su madre, que tiene 90 años y padece Alzheimer: el video

Cuatro delincuentes asaltaron a la madre de Sergio Lapegüe en su casa de Banfield

Malena Valenzuela recordó junto a su madre su milagrosa recuperación de un ACV: “23 años de renacimiento”

INFOBAE AMÉRICA

Panamá se alinea con reglas

Panamá se alinea con reglas globales para regular la pesca del atún rojo

La Unión Europea identificó dos centros en Ucrania para entrenar tropas si se concreta un alto el fuego

La flota fantasma de Rusia transitó aguas danesas casi a diario durante 2025

Zelensky descartó celebrar elecciones en Ucrania y condicionó cualquier convocatoria a un alto el fuego

Tiroteo en Canadá: la policía identificó a la atacante como una mujer trans de 18 años con problemas de salud mental