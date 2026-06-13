La DJ argentina elegida por la FIFA para animar las previas del Mundial: “Mezclo la energía del hard dance con la pasión futbolera”

Shei nació en Río Gallegos y está radicada en México desde los 12 años. Con una carrera que la llevó de los escenarios de Tomorrowland a tocar en los entretiempos del equipo mexicano Cruz Azul, ahora combinará estos dos universos en la máxima fiesta del fútbol

“Argentina me dio mis raíces y México me dio la oportunidad de construir mis sueños. Hoy tengo el orgullo de representar esa historia siendo parte de las celebraciones alrededor del Mundial FIFA 2026”.

Con esa frase, cargada de emoción y significado, Sheila Acuña —conocida internacionalmente como Shei— resume una historia que cruza fronteras, une dos países y encuentra en la música y el fútbol un punto de encuentro único.

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Nacida en Río Gallegos, criada entre Buenos Aires y Ciudad de México, la artista argentina nacionalizada mexicana fue elegida para formar parte de las activaciones oficiales que acompañarán a la Copa del Mundo en territorio azteca.

Nacida en Río Gallegos y criada entre Buenos Aires y Ciudad de México, la DJ construyó una carrera internacional en la escena electrónica

La DJ, considerada una de las máximas exponentes femeninas del hard dance en Latinoamérica, será la encargada de ponerle ritmo a algunas de las denominadas World Cup Zones, espacios oficiales donde miles de aficionados se reunirán para vivir la previa y el después de los partidos que se disputen en México.

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“Voy a tener cinco shows alrededor de todos los eventos que van a hacer. Hasta el momento, soy la única DJ mujer convocada”, admitió con entusiasmo, en diálogo con Infobae.

Se trata de un desafío que la encuentra en un momento de consolidación internacional, pero también de una enorme carga simbólica. Porque, aunque México fue el país donde construyó su carrera, Shei nunca dejó atrás sus raíces argentinas. “Yo considero a los dos mi casa. Voy representando las dos banderas y es algo que me emociona muchísimo”, aseguró.

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La artista argentina nacionalizada mexicana será una de las encargadas de animar las World Cup Zones, espacios donde los fanáticos vivirán la previa y el post partido

Del Cruz Azul al Mundial

La designación para participar en los eventos vinculados al Mundial no llegó por casualidad. En realidad, es la consecuencia natural de un camino que Shei viene construyendo desde hace años en la intersección entre la música electrónica y el deporte.

Desde hace dos años y medio es la DJ oficial de Cruz Azul, uno de los clubes más populares del fútbol mexicano, donde revolucionó la experiencia de los aficionados con espectáculos musicales durante las previas y los entretiempos de los partidos.

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“Cuando llegué al club propuse hacer el medio tiempo electrónico. Les encantó la idea y me tocó inaugurar unos cuartos de final. Coordinamos pirotecnia, todo un show, y funcionó increíble”, recordó.

DJ Shei es la encargada de la animar las previas y el entretiempo de los partido fútbol del Cruz Azul, de México

La propuesta fue tan exitosa que pronto comenzó a formar parte habitual de las jornadas futboleras. “Empecé a citar a la gente más temprano. El estadio abría tres horas antes y desde entonces había música, había fiesta, había una experiencia distinta para los hinchas”, explicó.

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La conexión con el público fue inmediata. No sólo por la novedad del formato, sino también porque Shei compartía la pasión por los colores del club. “Nosotros, cuando llegamos a México en 2003, necesitábamos encontrar un equipo para hinchar. Éramos fanáticos de Boca. Mi papá eligió Cruz Azul y nos hicimos fanáticos porque en aquel entonces jugaba el Chelo Delgado. Entonces cuando terminé trabajando ahí fue algo muy especial”.

Su vínculo con el club incluso alimentó una curiosa leyenda. “Me llaman el amuleto de la suerte porque en todos los partidos del Cruz Azul donde yo he tocado, el equipo no perdió”, contó entre risas.

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Su carrera la llevó a escenarios de prestigio mundial como Tomorrowland, Ushuaïa Ibiza, EDC Las Vegas, Dreamfields y Medusa Festival

Ese antecedente fue clave para que también fuera convocada a eventos deportivos de gran magnitud, como la final de la Concacaf Champions Cup. Ahora, el Mundial 2026 representa un nuevo escalón.

Una carrera construida en los grandes escenarios del mundo

Si algo distingue a Shei es su capacidad para combinar el espectáculo masivo con la identidad de un género que históricamente fue considerado de nicho. Su especialidad es el hard dance, una vertiente intensa y energética de la música electrónica que durante años tuvo escasa representación femenina en la región.

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“Cuando empecé prácticamente no había mujeres latinas dentro del género. Era una música considerada muy agresiva y poco comercial”, recordó.

Sin embargo, aquello que parecía una limitación terminó convirtiéndose en una ventaja. Su estilo, sumado a una fuerte presencia escénica y una identidad visual marcada por su inconfundible cabello azul, la ayudaron a construir una marca propia.

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Dj Shei, en uno de los eventos organizados en el estadio del Cruz Azul

El crecimiento fue meteórico.

En pocos años pasó de tocar en eventos locales a presentarse en algunos de los escenarios más importantes del planeta, incluyendo Tomorrowland, Ushuaïa Ibiza, EDC Las Vegas, Dreamfields y Medusa Festival, entre otros.

“Un video se hizo viral y empecé a recibir invitaciones para tocar en festivales de todo el mundo”, remarcó. “Esa viralización me abrió puertas impensadas. Llegaron giras por China, actuaciones en Europa y participaciones en festivales multitudinarios”, enfatizó.

El año pasado, por ejemplo, fue headliner de un festival en Bélgica de hard dance. “Toqué en el escenario principal para más de veinte mil personas”, aseguró la DJ.

Ese recorrido internacional terminó consolidándola como una referencia del hard dance latinoamericano y le permitió compartir cartel con algunos de los nombres más importantes de la escena electrónica mundial.

DJ Shei es la referente femenina del hard dance en Latinoamérica

Pero, lejos de perder contacto con sus orígenes, Shei sigue sintiendo que representa algo más grande que su propio proyecto artístico. “Me encantaría convertirme en un referente para otros artistas latinos. Sentir que abrí puertas y que ayudé a darle visibilidad a nuestra escena”.

Una historia que comenzó en Argentina

Detrás del éxito internacional hay una historia profundamente familiar. Shei nació en Río Gallegos, Santa Cruz, aunque gran parte de su infancia transcurrió entre Córdoba y Buenos Aires. Vivió en los barrios porteños de Liniers y Mataderos antes de que la vida la llevara a otro país.

La mudanza a México ocurrió cuando tenía apenas 12 años. “Nos vinimos porque mi papá firmó contrato con una discográfica muy importante para trabajar como productor musical”, contó.

“Vinimos mi mamá, mi papá, mis dos hermanos menores y yo. Empecé la secundaria acá y de alguna forma terminé criándome en México”, señaló.

La música siempre estuvo presente en su hogar. Antes de convertirse en DJ, había participado en programas infantiles y crecido rodeada de estudios de grabación e instrumentos. “Canté toda mi vida. La música siempre estuvo conmigo”, aseguró.

El característico cabello azul se convirtió en una de las marcas registradas de una artista que hoy representa tanto a Argentina como a México

Sin embargo, hubo un acontecimiento que cambió el rumbo de su historia. En 2016, su padre falleció de manera repentina a causa de un cáncer de páncreas. “Mi papá empezó a sentirse mal, le hicieron estudios y a las tres semanas falleció. Tenía apenas 45 años”, se lamentó.

La pérdida fue devastadora para toda la familia. Pero también se convirtió en un punto de inflexión. “A raíz de eso decidí hacer algo en la música. Sentí que tenía que seguir conectada con ese legado”, explicó.

Fue entonces cuando comenzó a involucrarse cada vez más con la escena electrónica, primero desde un medio de comunicación especializado y luego detrás de las bandejas. Así, lo que empezó como una experiencia ocasional terminó transformándose en una carrera internacional.

Entre dos países

Aunque lleva más de dos décadas viviendo en México y obtuvo la nacionalidad mexicana, Shei mantiene un vínculo emocional muy fuerte con Argentina: “Mis raíces nunca se fueron. Entro a mi casa y es como volver a Buenos Aires”.

Fechas de las presentaciones de DJ Shei en el Mundial 2026, en territorio mexicano

Las costumbres familiares, la manera de hablar y hasta el consumo cotidiano de medios argentinos siguen formando parte de su vida. “Prendo la televisión y veo los noticieros argentinos, y hasta me enganché con Gran Hermano. Nunca dejé de sentirme argentina”, admitió.

Al mismo tiempo, reconoce que México le brindó las oportunidades que marcaron su desarrollo personal y profesional: “Todo lo que construí fue acá. Mi carrera, mi vida, mi familia, el nacimiento de mi hijo. México me abrió las puertas”.

Por eso, lejos de elegir entre uno u otro país, prefiere celebrar ambas identidades.

El partido imposible

Hay una pregunta que inevitablemente aparece cuando se habla de una argentina nacionalizada mexicana que participará en las celebraciones del Mundial: ¿qué pasaría si ambas selecciones se enfrentaran?

Shei sonrió antes de responder: “Siempre digo que gane el mejor”. Sin embargo, admitió que la respuesta tiene matices. “México ama el fútbol, pero como Argentina no hay. La pasión que se vive allá es algo difícil de explicar”.

La artista aseguró que el vínculo emocional con la Selección Argentina sigue siendo muy profundo: “Mi corazón siempre está con Argentina. La emoción, llorar con los partidos, vivirlos de esa manera… creo que eso va mucho más allá”. Pero inmediatamente aclara que el cariño por México también es enorme.

Después de todo, fue el país que la recibió cuando era una adolescente, el que la vio crecer y el que hoy la convierte en una de las protagonistas de las celebraciones alrededor de la Copa del Mundo.