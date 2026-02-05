Sociedad

El tren Sarmiento tendrá modificaciones en su servicio durante el fin de semana por obras: no llegará a Once

La empresa remarcó que las medidas responden a la necesidad de garantizar condiciones de seguridad durante las tareas de mantenimiento

Durante el fin de semana,
Durante el fin de semana, los servicios del Sarmiento no llegarán a Once para garantizar la seguridad en las obras

La línea Sarmiento de Trenes Argentinos modificará su esquema de servicios durante el sábado 7 y el domingo 8 de febrero debido a trabajos de renovación en el sistema de señalamiento. Los trenes no llegarán a la estación Once durante esos días, ya que las tareas técnicas requieren la interrupción del suministro eléctrico en las vías generales, lo que afecta la circulación habitual.

Esta intervención forma parte del plan de acción en el marco de la Emergencia Ferroviaria, declarada recientemente por el Gobierno Nacional, según comunicó la propia empresa estatal.

De acuerdo con el parte de Trenes Argentinos, el servicio entre Moreno y Liniers funcionará hasta las 10 de la mañana del sábado 7. Luego, desde ese horario y hasta las 18 del domingo 8 de febrero, los trenes circularán únicamente en el tramo que une Moreno con Haedo.

La empresa remarcó que estas modificaciones responden a la necesidad de garantizar condiciones de seguridad durante las obras de señalamiento y la manipulación de los sistemas eléctricos.

Los trabajos consisten en la instalación de cables troncales nuevos en tres salas técnicas localizadas en el sector comprendido entre Villa Luro y Liniers. Según la información brindada por Trenes Argentinos, los puntos de intervención se encuentran en la zona de Ciudadela, en Liniers cerca del paso a nivel Barragán, y en el área de la Cabina Talleres.

Los trabajos técnicos incluyen la
Los trabajos técnicos incluyen la instalación de cables troncales en zonas clave como Liniers, Ciudadela y la Cabina Talleres

Además, el comunicado destaca que se llevarán adelante mejoras en los pasos bajo a nivel de la calle Federico García Lorca, entre las estaciones Caballito y Flores, y en Yrigoyen, entre las de Villa Luro y Liniers. “Las tareas incluyen trabajos en zona de vías y forman parte del proceso de modernización de la infraestructura”, informó la operadora ferroviaria estatal.

En paralelo, personal de la empresa ejecutará la renovación del tendido ferroviario en la estación Once, abarcando tanto la infraestructura de vías como la actualización de componentes técnicos en ese nodo clave del sistema ferroviario urbano.

Trenes Argentinos aclaró que la continuidad de los trabajos dependerá de las condiciones climáticas. Ante la posibilidad de lluvias o factores meteorológicos adversos, las tareas podrían suspenderse y los servicios reanudarse con el cronograma habitual.

La empresa recomendó a los usuarios consultar información actualizada sobre modificaciones y novedades del servicio en el sitio oficial o en la aplicación móvil de Trenes Argentinos. Según el comunicado, la decisión de restringir los servicios se enmarca en la estrategia de intervención prioritaria para asegurar mejoras en el segmento más transitado de la red metropolitana. “El objetivo es avanzar con la renovación integral del señalamiento y optimizar la seguridad operativa”, subrayó la compañía estatal.

Cómo sigue el reclamo salarial de los trabajadores ferroviarios

Durante la tarde del miércoles pasado, la secretaría de Trabajo de la Nación dispuso la Conciliación Obligatoria, lo que obliga a La Fraternidad —el sindicato que nuclea a los maquinistas de trenes— y a las autoridades de Ferrocarriles Argentinos a continuar las discusiones salariales y sobre condiciones laborales, bajo la mediación del Estado y sin recurrir a medidas de fuerza.

Trenes Argentinos moderniza infraestructura con
Trenes Argentinos moderniza infraestructura con mejoras en pasos bajo a nivel de las calles Lorca y Yrigoyen

La disposición habilita un plazo de negociaciones de 15 días, con la posibilidad de extenderlo 5 días más, con el objetivo de alcanzar un acuerdo salarial que asegure la continuidad del servicio ferroviario. Además, por este motivo, el paro programado para este jueves quedó cancelado.

En la reunión del lunes 2 de febrero, representantes del gremio La Fraternidad, liderados por Omar Maturano, y funcionarios de Ferrocarriles Argentinos se encontraron en la Secretaría de Transporte, aunque no lograron destrabar el conflicto en el transporte ferroviario del Área Metropolitana de Buenos Aires. Las empresas formularon una propuesta de aumento escalonado del 1% para los sueldos de enero, febrero y marzo.

Líneas alcanzadas por el conflicto La demanda de recomposición salarial involucra a trabajadores de las siguientes áreas: Línea Mitre, Línea Sarmiento, Línea San Martín, Línea Urquiza, Línea Roca, Línea Belgrano Norte, Línea Belgrano Sur y Tren de la Costa

