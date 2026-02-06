Un hombre viajó colgado de un camión en plena autopista 25 de mayo y una mujer logró filmarlo: “Se reía y se burlaba”

Un hombre viajó colgado de un camión en plena Autopista 25 de mayo

Una escena insólita fue registrada este viernes por la mañana en la autopista 25 de Mayo, donde una joven captó a un hombre viajando colgado de un camión. Ocurrió en las primeras horas del día, en sentido hacia la autopista Buenos Aires–La Plata.

El episodio tuvo lugar en las inmediaciones del Paseo del Bajo y dejó en evidencia la imprudencia de la maniobra, que podría haber terminado en una tragedia.

La usuaria que registró el video, quien se dirigía a su trabajo al momento del hecho, precisó: “Vimos a esa persona ahí que iba colgada del camión, entonces la grabé. Primero pensé que era un error o una imprudencia”.

Según indicó la mujer en declaraciones a Todo Noticias (TN), a quienes envió el video, múltiples conductores le tocaron bocina al camionero en ese momento. “La verdad que de dónde venían no sé, yo los vi cuando ingresaban a la autopista de Puente Pueyrredón, que enganchaba la autopista 25 de Mayo”, explicó la testigo.

“Ese chico, aproximadamente entre 25 y 30 años, venía de esa manera (colgado). Cuando le tocaban bocina, se reía, se burlaba”, agregó Yanina, quien aseguró que el conductor del camión no estaba al tanto de la situación.

Entrevista con Nicolás, el chofer de la línea 113 que se peleo con un pasajero mientras el colectivo estaba en movimiento

Otro hecho de negligencia ocurrió durante la noche del domingo 25 de enero, cuando un chofer de la línea de colectivo 113 de la Ciudad de Buenos Aires se peleó con un pasajero mientras la unidad seguía circulando.

En plena Avenida Rivadavia y Nazca, barrio de Flores, el colectivo que manejaba avanzó algunos metros sin conductor, cruzó semáforos en rojo y circuló en contramano mientras él, bajo un estado de extrema tensión, se agarró a golpes con un pasajero que lo venía insultando y amenazando.

En diálogo con TN, el chofer -identificado como Nicolás- dio su versión de los hechos y dijo que el pasajero, bajo los efectos del alcohol, comenzó a increparlo porque el colectivo circulaba despacio debido a un problema en la batería.

“Escucho que me grita del fondo: ‘Eh, hijo de p..., apurate’, estaba alcoholizado. Me asusté. Yo mido un metro sesenta y ocho, él era una mole de un metro noventa. Le dije: ‘Jefe, ¿quiere bajar? El colectivo me está andando mal’”, contó el chofer.

El chofer afirmó haberse defendido ante una actitud amenazante y disturbios previos

La tensión fue en aumento. El colectivo, con varios pasajeros a bordo, avanzaba lento por problemas mecánicos, mientras el hombre lo amenazaba cada vez con mayor violencia. “Me paralicé. El miedo, el susto. Digo: ‘¿Me va a pegar?’. Cuando atino a poner el freno de mano, no engancha. Se me va, rebota, inconscientemente pensé que ya estaba puesto y ahí me estaba peleando ya con el muchacho”, describió Nicolás sobre el momento más crítico.

El chofer reconoció el error y pidió disculpas públicas: “Lo que pasó fue un error mío de no poner el freno de mano. Quiero pedir disculpas, no lo hice con intención de matar a nadie. Reconozco mi error”. En la entrevista, insistió varias veces en que no actuó de manera premeditada y que el miedo lo superó: “Es impresionante cómo estaba sacado este hombre. Me tiré a un costado. Antes le dije si quería bajar”.

Luego de la pelea, el chofer fue detenido por la Policía de la Ciudad

Consultado sobre por qué no detuvo el vehículo para pedir auxilio, Nicolás explicó: “Si yo llamo y digo: ‘es la batería’, después te hacen un parte por no colaborar con la empresa. Para cortar un servicio de colectivo, te tiene que levantar temperatura o que se haya quemado, roto el turbo. Un domingo a las once y media de la noche no hay nadie en la empresa. Estás solo”, reconoció.

Las consecuencias fueron devastadoras para él. “Perdí todo. Perdí mi trabajo, tengo un hijo con discapacidad, los remedios me salen 400 mil pesos. Me echaron con el artículo 242, que no te pagan nada. No me pagaron los quince años, nada, me dan la liquidación y listo”, reclamó. La empresa lo despidió con causa, sin indemnización ni alternativas de reubicación, pese a su antigüedad.