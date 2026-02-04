Violencia callejera: con el colectivo en movimiento, un chofer abandonó el volante para pelear con un pasajero

El chofer afirmó haberse defendido ante una actitud amenazante y disturbios previos

Un incidente de gravedad sacudió la noche de la Ciudad de Buenos Aires, cuando un colectivo de la línea 113, que realiza el trayecto entre Barrancas de Belgrano y San Justo, se convirtió en escenario de una pelea a los golpes entre el conductor y un pasajero.

Todo comenzó alrededor de las 23:15, el pasado 25 de enero, en el cruce de Avenida Rivadavia y Naza, en el barrio porteño de Flores. El chofer, en un momento de extrema tensión, abandonó el volante y se trenzó a golpes de puño con el pasajero, mientras la unidad seguía avanzando por la calle sin nadie al mando.

Las imágenes, que en las últimas horas se viralizaron en redes sociales, muestran cómo el colectivo quedó sin conductor y siguió avanzando. Cruzó semáforos en rojo y anduvo algunos metros en contramano en pleno corazón de Avenida Rivadavia. El episodio puso en peligro tanto a los peatones como a otros automovilistas.

En medio del caos, las imágenes mostraron como un pasajero terminó saltando del vehículo en movimiento, queriendo escapar del peligro antes de que el colectivo se detuviera por completo. Todo esto se desarrolló en cuestión de segundos, pero las consecuencias y la preocupación se extendieron mucho más allá.

Luego de la difusión de los videos, la empresa de transporte actuó con rapidez y determinó el despido inmediato e irrevocable del chofer. De acuerdo con lo que informó TN, el conductor ya había presentado episodios de comportamiento agresivo durante su tiempo de servicio, aunque no trascendieron mayores detalles sobre antecedentes previos.

El propio conductor, en un audio dirigido a sus compañeros, intentó justificar su accionar: “Me defendí, la medida es injusta”, afirmó, según la señal de noticias.

Horas después, ya en la madrugada del 26 de enero, personal de la Policía de la Ciudad intervino en el cruce de Rivadavia y Nazca tras recibir el aviso de transeúntes por la pelea entre el chofer y el pasajero.

Ante la fuerza porteña, el pasajero denunció haber sido golpeado por el conductor y presentaba signos de estar bajo los efectos del alcohol. Por su parte, el chofer aseguró que se defendió ante una actitud amenazante y disturbios previos del pasajero.

La unidad de Flagrancia Oeste tomó intervención y dispuso la detención de ambos involucrados. El conductor quedó imputado por lesiones, mientras que el pasajero fue acusado por amenazas.

Se peleó con un colectivero, se confundió y le rompió el tabique a otro chofer

Un conductor de la línea 273 de La Plata sufrió una violenta agresión por parte de un automovilista, quien lo confundió con otro chofer y le fracturó el tabique nasal con un objeto cortopunzante.

El hecho tuvo lugar el martes por la noche, aunque las imágenes captadas por una cámara de seguridad comenzaron a circular en las últimas horas.

Según testigos, el responsable, identificado como el conductor de una Ford Ranger gris, persiguió a un colectivo de la empresa Unión Platense.

Todo comenzó en la esquina de diagonal 74 y 31, donde el automovilista se habría molestado por una maniobra en el tránsito realizada por un chofer de la misma línea. En las imágenes se observa que la camioneta circuló delante de dos colectivos durante varios minutos, hasta que en determinado momento se detuvo y bloqueó una de las unidades.

La agresión tuvo lugar en la zona de 77 y 135, cerca de las 21:32. El chofer atacado, de 34 años, contó que el agresor se acercó a la ventanilla de su colectivo.

Cuando bajó el vidrio para intentar aclarar la confusión, recibió un fuerte golpe en la cara. “En cuestión de segundos y sin mediar palabra, recibí una piña en la cara”, relató el conductor a 0221.com.ar. El atacante llevaba en la mano un elemento cortopunzante, con el que le fracturó el tabique.

Las cámaras del colectivo registraron el incidente. El video muestra cómo dos pasajeros bajaron por la puerta trasera instantes antes del ataque. El chofer quedó solo, herido y con abundante sangrado.

A pesar de sus heridas, logró conducir hasta la base de la empresa, ubicada a una cuadra, donde sus compañeros le dieron los primeros auxilios. Como el SAME demoró en llegar, los empleados decidieron llevarlo al hospital en un vehículo particular.

El abogado de la víctima informó que el conductor de la Ranger ya fue identificado. Además, anticipó que solicitará a la UFI N°9 de La Plata el secuestro de la camioneta y la suspensión de la licencia de conducir del agresor.