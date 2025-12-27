Comenzó el cruce masivo de turistas argentinos hacia Chile: más de tres horas de espera en el paso fronterizo

El Paso Internacional Cristo Redentor experimenta largas filas por el flujo del turismo hacia Chile

En el inicio de la temporada de verano, en Chile esperan la llegada masiva de argentinos, que aprovecharán el “dólar barato” y los precios accesibles comparados con los destinos nacionales. Desde este sábado, el Paso Internacional Cristo Redentor está habilitado en ambos sentidos, pero se registran demoras de hasta cuatro horas para quienes intentan ingresar desde Argentina.

Las autoridades de la Coordinación del Sistema Integrado informaron que el tránsito se mantiene operativo, mientras crece la congestión de vehículos en el sector de alta montaña. Durante la mañana de hoy se registraron alrededor de cuatro kilómetros de fila para acceder al complejo Los Libertadores de la Aduana chilena.

Las demoras, generadas por los trámites correspondientes para el cruce internacional, se estimaron en 180 minutos (tres horas). Sin embargo, en sentido contrario, es decir, quienes van de Chile hacia Argentina, no sufren demoras en el complejo nacional aduanero Roque Carranza.

Se espera el paso de turistas argentinos, especialmente con destino a las playas de Reñaca, Viña del Mar y La Serena, lugares elegidos especialmente por sanjuaninos, cordobeses y mendocinos para recibir el Año Nuevo y disfrutar las primeras semanas del 2026.

La congestión vehicular en la alta montaña marca el inicio de la temporada de verano en la frontera (Foto: Archivo)

Según la información operativa, hasta el viernes las esperas máximas no superaban los 90 minutos, mientras que este sábado los tiempos de demora se duplicaron, como consecuencia del fuerte incremento del flujo vehicular propio del recambio turístico de fin de año.

Con el objetivo de ordenar el avance de los autos y descomprimir el área del Complejo Los Libertadores, las autoridades implementaron un pulmón de estacionamiento para vehículos livianos en el sector Penitentes.

La medida permite regular el ingreso por tandas y evitar que los vehículos queden detenidos en sectores sin servicios próximos al complejo chileno. Esta acción se complementa con la liberación controlada de vehículos encapsulados, prevista dentro del protocolo de contingencia para situaciones de alta congestión en alta montaña.

Demoras en el Paso Internacional Cristo Redentor (Foto: Archivo)

Atento a la demanda vehicular, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, visitó las zonas de Penitentes y Uspallata en el inicio de la temporada de verano, con el objetivo de supervisar los servicios y dispositivos implementados por la provincia ante el incremento del tránsito hacia Chile. “Anticiparnos es clave para ordenar, dar previsibilidad y mejorar la experiencia de quienes viajan”, sostuvo, en su cuenta personal de X.

Durante la recorrida, el mandatario remarcó que se verificaron “el funcionamiento de los paradores y de las instalaciones recuperadas en Penitentes, que hoy cumplen un rol estratégico como punto de apoyo para mendocinos y turistas que se dirigen a Chile, con servicios sanitarios, gastronomía y atención operativos”.

“Penitentes atraviesa una etapa inicial de reactivación, con una propuesta pensada para funcionar todo el año. Servicios básicos, mantenimiento de la infraestructura y nuevas actividades recreativas forman parte de una estrategia gradual que apunta a consolidar este espacio dentro del corredor turístico de alta montaña, con inversión, gestión y presencia del Estado provincial”, completó el gobernador.

El gobernador Alfredo Cornejo, en su visita al complejo

El Centro de Frontera Cristo Redentor es una de las principales vías para viajar de manera terrestre hacia Chile. Las instalaciones abarcan al Túnel Internacional Cristo Redentor, conectando la provincia argentina de Mendoza con la región chilena de Valparaíso.

Este corredor, situado a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, es una de las principales rutas terrestres entre ambos países y facilita el tránsito de vehículos particulares, transporte de carga y ómnibus de larga distancia, mediante la Ruta Nacional 7 en Argentina y la Ruta 60 en Chile.

El Sistema Cristo Redentor abarca los complejos de Los Libertadores, que une Villa Las Cuevas con Los Andes; Los Horcones, donde se documenta el ingreso turístico; y Uspallata, reservado para cargas. El centro opera con organismos nacionales, como Migraciones, Aduana y Gendarmería Nacional, garantizando la seguridad y eficiencia en los controles de personas y mercancías.

En plena temporada, desde los organismos intervinientes se recomienda a los conductores respetar las indicaciones del personal en ruta, prever tiempos de espera prolongados y mantenerse informados sobre el estado del paso, ya que el sábado se perfila como el día más crítico del recambio turístico rumbo a Chile.