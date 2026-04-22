Crimen y Justicia

Abusó de su hijastra mientras convivía con su madre y fue condenado a 8 años de prisión en Jujuy

La Justicia ordenó que se le extraigan muestras de ADN al hombre y se lo inscriba en el Registro Nacional de Datos Genéticos de Delitos Contra la Integridad Sexual

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En el Centro Judicial de San Pedro de Jujuy se resolvió el juicio abreviado del hombre que abusó sexualmente de una menor (Google Maps)
En el Centro Judicial de San Pedro de Jujuy se resolvió el juicio abreviado del hombre que abusó sexualmente de una menor (Google Maps)

Un hombre fue sentenciado a 8 años de prisión efectiva en el Centro Judicial de San Pedro de Jujuy, tras admitir haber abusado sexualmente de la hija de su entonces pareja. Los hechos se registaron entre 2018 y 2022, cuando la víctima tenía entre 6 y 10 años.

El fallo se dictó luego de aplicar el mecanismo de juicio abreviado, en el que el acusado, identificado como P. L. G. T., reconoció su responsabilidad penal por el delito.

Los hechos ocurrieron cuando el imputado se encontraba en pareja con la madre de la víctima. Según las declaraciones, abusó de la menor entre 2018 y 2022, de manera sistematica y aprovechándose de la convivencia. En este marco, fue condenado por “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la situación de convivencia con la víctima menor de 18 años en concurso real con abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa”.

El tribunal, integrado por Liliana Pellegrini (presidente de trámite), Pamela de las Cruces y Sergio Martín González, ordenó que el condenado permanezca en el Servicio Penitenciario provincial y dispuso la extracción de muestras genéticas para su incorporación en el Registro Nacional de Datos Genéticos de Delitos Contra la Integridad Sexual.

El Ministerio Público de la Acusación, representado por el agente fiscal Juan Carlos Baiud, determinó que los abusos ocurrieron de forma reiterada en la ciudad de San Pedro de Jujuy, aprovechando la convivencia con la menor. Silvana Fernández intervino como querellante por el Centro de Asistencia a la Víctima, y la defensa técnica del imputado estuvo a cargo del abogado Guillermo Sosa.

Condenaron a 12 años de prisión al hombre que abusó de su hija

El Tribunal Oral en lo Criminal N°8 de Lomas de Zamora impuso una condena de 12 años de prisión de cumplimiento efectivo a J. C., acusado de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser el progenitor de la víctima, una niña conocida públicamente como Osita. El fallo se dictó el martes 15 de abril, tras un juicio por jurados en el que once de los doce integrantes votaron por la culpabilidad del acusado.

Juicio por el caso Osita
Un jurado popular halló culpable al acusado, quien fue sentenciado a 12 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante contra su hija

El proceso judicial se extendió durante más de 8 años. Según la reconstrucción del caso, la denuncia se originó cuando una docente del jardín de infantes advirtió que la niña, que entonces tenía 4 años, se orinaba con frecuencia. La madre consultó a profesionales, lo que permitió identificar los abusos. Durante el proceso, el acusado permaneció en libertad hasta que se conoció el veredicto y fue detenido.

La fiscal Marcela Dimundo solicitó 11 años de cárcel, mientras que la querella, integrada por Samantha Pedrozo, Mariana Graña y Lorena De La Cruz, pidió una pena de 18 años. La defensa reclamó la pena mínima y anunció que apelará la sentencia. El juez Nicolás Amoroso rechazó el pedido de excarcelación extraordinaria y de prisión domiciliaria planteado por la defensa.

El colectivo Todxs Por Osita acompañó a la familia durante el proceso y denunció que la estrategia de la defensa, orientada a dilatar el juicio, afectó la salud emocional de la víctima y su entorno. El debate oral comenzó el 30 de marzo y se extendió por tres jornadas, con la presencia de familiares y organizaciones sociales que reclamaron justicia frente a los tribunales lomenses.

La madre de la víctima, que actualmente tiene 13 años, fue clave en el impulso de la causa. En redes sociales, la abogada Samantha Pedrozo expresó tras el fallo: “Hoy comienza una nueva vida para Osita, quien disfruta de su adolescencia y crecerá sabiendo que toda su familia, amigues y abogada hemos luchado a capa y espada por ella, por su verdad, por su historia”.

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