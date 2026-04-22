Choque y vuelco en Flores: un Jeep impactó contra un patrullero y hubo complicaciones en el tránsito

La Jeep quedó volcada sobre Directorio, en el barrio de Flores

Un Jeep Renegade volcó esta mañana tras impactar contra un patrullero en la intersección de la avenida Directorio y Quirno, en el barrio de Flores, según informó la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. El incidente ocurrió durante las primeras horas de este miércoles y movilizó a personal de la Comisaría Vecinal 7 A.

De acuerdo con el parte oficial difundido por la Policía de la Ciudad, la conductora del vehículo particular logró salir del automóvil por sus propios medios antes de la llegada de los servicios de emergencia. Ambas conductoras—tanto la del Jeep como la del patrullero—manifestaron no presentar lesiones al momento de la intervención policial.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) fue convocado preventivamente para evaluar la situación y asistir a las involucradas, aunque, según el informe, no fue necesario el traslado de ninguna de ellas a centros de salud. El tránsito en la zona permanece restringido durante el operativo.

La avenida Directorio y su cruce con Quirno concentran un importante flujo vehicular en el barrio de Flores, motivo por el cual la presencia de efectivos y agentes de tránsito se mantiene hasta la remoción de los vehículos afectados.

Las circunstancias que provocaron el choque y posterior vuelco se encuentran bajo investigación por parte de la Policía de la Ciudad. No se reportaron daños a terceros ni otros vehículos involucrados en el siniestro.

Durante esta madrugada, la Ciudad de Buenos Aires también registró dos accidentes viales que requirieron la intervención del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Los hechos ocurrieron en los barrios de Monte Castro y San Telmo, según consta en los partes oficiales difundidos por el organismo de emergencias.

El primer incidente se reportó a las 00:45 en la intersección de Lascano y Martín Pescador, en Monte Castro, donde un automóvil colisionó con una bicicleta. El ciclista, un hombre de 33 años, sufrió politraumatismos y fue trasladado de inmediato al hospital Vélez Sarsfield. En el lugar trabajó personal de Policía Científica bajo la supervisión de la Comuna 11, que realizó las pericias correspondientes cerca de la 01:40. El SAME confirmó que la víctima presentaba lesiones compatibles con el choque, por lo que se dispuso su derivación para una evaluación médica exhaustiva.

El segundo hecho se registró a las 02:30 en avenida San Juan y 9 de Julio, en la zona de San Telmo, con el choque de dos automóviles. En este caso, los conductores, dos hombres de 21 y 44 años, fueron asistidos en el lugar por el personal del SAME. Ninguno de los implicados necesitó traslado hospitalario, según el reporte oficial. Policía Científica intervino nuevamente a las 03:20, bajo la jurisdicción de la Comuna 1 Sur, para llevar a cabo los peritajes y determinar la mecánica del accidente.

Pasadas las 7 de la mañana, un motociclista resultó herido tras una caída ocurrida en la autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura de avenida Pedro de Mendoza. Y motivó la intervención del SAME, que acudió al lugar para asistir al conductor.

Según el parte emitido, el motociclista cayó de su vehículo y requirió atención médica en la zona del accidente. No se informó sobre la edad ni el estado de salud del herido al momento del arribo de los equipos sanitarios.

Según el Sistema de Atención Médica de Emergencias, los operativos de asistencia y traslado se realizaron en forma coordinada con la Policía de la Ciudad, garantizando la seguridad de los involucrados y la normalización del tránsito en ambas zonas afectadas.