Tragedia en Córdoba: un hombre murió calcinado en su casa tras la explosión de una garrafa

Tras controlar el fuego, los bomberos hallaron al hombre fallecido dentro de su casa.

Dos trágicos incendios se registraron durante la madrugada de este miércoles en la provincia de Córdoba: mientras que en uno de ellos, ocurrido en la capital provincial y causado por la presunta explosión de una garrafa, murió un hombre mayor de edad, en el segundo, desarrollado en un domicilio de la ciudad de San Francisco, falleció una mujer.

Según comunicaron fuentes policiales a Infobae, el primero de los focos ígneos se desarrolló en una vivienda del barrio El Cerrito, en la zona norte/noroeste de la capital provincial.

Tras recibir un llamado al 911, efectivos de la Subdirección General de Bomberos acudieron a un domicilio ubicado en calle Eugenio Pizolatto al 6300, donde, una vez allí, lograron extinguir un incendio que consumió por completo un dormitorio de la propiedad.

Al finalizar las tareas de enfriamiento y remoción de escombros, se constató que en el interior del inmueble se encontraba el cuerpo de un hombre mayor de edad.

De acuerdo a los resultados preliminares de las pericias realizadas en el lugar del hecho, el fuego se habría iniciado a raíz de la explosión de una garrafa.

Asimismo, se solicitó la intervención de Defensa Civil ante el riesgo de derrumbe de la estructura afectada.

Incendio y tragedia en San Francisco

También en horas de la madrugada, pero en la ciudad de San Francisco, ubicada a 206 kilómetros de la ciudad de Córdoba, una vecina fue hallada muerta en su casa tras un voraz incendio que consumió gran parte del lugar.

Efectivos de la Policía provincial, junto a personal del cuerpo de bomberos voluntarios local, acudieron a la ubicada sobre calle Tucumán al 1100, donde se desarrollaba un incendio de grandes dimensiones.

Tras las tareas realizadas en el lugar, los brigadistas constataron que en el interior de un dormitorio se hallaba una mujer mayor de edad sin signos vitales.

Posteriormente, el personal interviniente fue trasladado de manera preventiva al hospital Iturraspe para la realización de controles clínicos.

Las autoridades trabajan para establecer las circunstancias en las que se originó el siniestro.