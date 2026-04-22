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La UE dio su aprobación preliminar para desbloquear un préstamo de más de 100.000 millones de dólares a Ucrania

La aprobación inicial de la financiación depende de una última confirmación de Hungría, mientras que la presidencia de la Unión Europea señaló que el acuerdo entre embajadores abre la vía a la validación formal en el plazo establecido

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La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas (Europa Press)
La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas (Europa Press)

Los países de la UE dieron el miércoles luz verde preliminar al desbloqueo de un préstamo de 90.000 millones de euros (105.702 millones de dólares) para Ucrania, y Hungría tiene 24 horas para dar su aprobación definitiva, según informaron diplomáticos.

Budapest ha declarado que está a la espera de que el petróleo llegue a través del oleoducto Druzhba después de que Kiev lo reparara tras una disputa que duró varios meses.

Budapest levantó el veto a ambas decisiones después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunciase en la víspera la finalización de la reparación del tramo del oleoducto Druzhba -que abastece a Hungría- en territorio de Ucrania dañado a finales de enero por un ataque ruso, cuestión a la que Viktor Orbán vinculaba ambos vetos.

Orbán, que el pasado 12 de abril perdió las elecciones frente al opositor Peter Magyar y dejará el poder tras dieciséis años al frente del Ejecutivo, se había comprometido en diciembre pasado con sus homólogos de la UE a aprobar el paquete de ayuda a Ucrania tras obtener garantías de que Budapest no tendría que participar del mismo.

El primer ministro húngaro Viktor Orbán (centro) druante un partido de las eliminatorias del Mundial entre Irlanda y Hungría, el 6 de septiembre de 2025, en Dublín. (AP Foto/Peter Morrison)
El primer ministro húngaro Viktor Orbán (centro) druante un partido de las eliminatorias del Mundial entre Irlanda y Hungría, el 6 de septiembre de 2025, en Dublín. (AP Foto/Peter Morrison)

Sin embargo, en vísperas de unos comicios a los que concurrió con la oposición a Ucrania como principal argumento de campaña, el líder ultraconservador dio marcha atrás y anunció que no aprobaría el préstamo hasta que Kiev reparase el oleoducto, algo que irritó a sus socios y a las instituciones comunitarias.

Magyar ya había anunciado tras su victoria que levantaría el veto a la ayuda, aunque finalmente no ha hecho falta esperar a que forme un Gobierno con plenas funciones.

En concreto, los embajadores europeos han aprobado la enmienda al Marco Financiero Plurianual que permitirá a la Comisión Europea emitir deuda en los mercados para financiar el préstamo, el último elemento que faltaba por aprobar para poner en marcha la ayuda.

A la espera de este visto bueno definitivo, el Ejecutivo comunitario ya había estado trabajando en la articulación de las mismas de modo que el primer desembolso a Kiev pueda producirse durante el segundo trimestre del año.

Un bombero trabaja en una zona afectada por los ataques rusos, en el marco del ataque de Rusia contra Ucrania, en Sumy, Ucrania, según se aprecia en esta captura de pantalla de un video distribuido el 21 de abril de 2026. Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en la región de Sumy/Distribución vía REUTERS
Un bombero trabaja en una zona afectada por los ataques rusos, en el marco del ataque de Rusia contra Ucrania, en Sumy, Ucrania, según se aprecia en esta captura de pantalla de un video distribuido el 21 de abril de 2026. Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en la región de Sumy/Distribución vía REUTERS

Chipre, que ostenta la presidencia rotatoria de la UE, anunció que los embajadores de los 27 Estados miembros del bloque habían acordado iniciar un “procedimiento escrito” para su aprobación final antes del jueves por la tarde.

<b>Veto a las sanciones a Moscú</b>

Junto a Eslovaquia, Hungría bloqueaba también el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania, cuya propuesta inicial en febrero incluía vetar completamente los servicios marítimos a los petroleros rusos, sancionar a más empresas del sector energético y a más bancos rusos, así como disposiciones para evitar que productos sensibles lleguen a este país.

La Comisión Europea había propuesto originalmente estas medidas restrictivas el 6 de febrero, con el objetivo de que estuvieran acordadas de cara al cuarto aniversario del inicio de la invasión, para el que los líderes de las instituciones se desplazaron a Kiev el 24 de febrero, pero finalmente no fue posible por el veto de Budapest y Bratislava.

(con información de AFP y EFE)

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