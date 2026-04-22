Un hombre apuñaló a su pareja frente a sus hijos e intentó quitarse la vida antes de ser detenido en Salta

En un intento de femicidio en Salta, un hombre atacó a su pareja y luego huyó

Un intento de femicidio tuvo lugar este martes por la tarde en la zona oeste de la ciudad de Salta, cuando una mujer fue agredida brutalmente por su pareja en una vivienda ubicada en el barrio Ampliación Solís Pizarro.

El episodio se produjo alrededor de las 18, según informaron fuentes policiales, y dejó a la víctima en grave estado tras recibir tres puñaladas.

Los vecinos escucharon los gritos de auxilio de los hijos del matrimonio, y de inmediato avisaron a las autoridades. Los niños, presentes en la casa al momento del ataque, lograron salir y pedir ayuda desesperadamente.

La Policía acudió rápidamente al domicilio. Mientras los efectivos aseguraban la escena, la mujer fue trasladada de urgencia primero a la salita barrial y luego derivada al hospital San Bernardo, donde se encuentra internada en estado crítico. Fuentes consultadas por El Tribuno señalaron que la intervención médica fue crucial para estabilizar a la víctima ante la magnitud de las lesiones sufridas.

De acuerdo con los primeros datos recabados por la Policía, todo comenzó con una discusión entre la pareja que escaló rápidamente. El agresor, cuya identidad se mantiene bajo reserva en esta etapa de la investigación, huyó del lugar luego del ataque. Sin embargo, tras una breve búsqueda en la zona, los efectivos lograron localizar al agresor en el barrio Ceferino, a poca distancia del lugar del hecho.

Al verse rodeado por la Policía, el agresor intentó quitarse la vida, provocándose lesiones leves que requirieron atención médica. Fue derivado al hospital más cercano, donde se constató que su vida no corría peligro. Tras la revisión médica, quedó detenido y fue puesto a disposición de la justicia, en donde podría quedar imputado por intento de femicidio.

Las autoridades judiciales y el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) iniciaron las primeras actuaciones en el domicilio, recolectando pruebas, levantando testimonios y asegurando el área en búsqueda de elementos que permitan reconstruir la secuencia del hecho.

Según se supo, la víctima había sido objeto de violencia previa por parte de su pareja. Un familiar de la mujer presentó una denuncia el año pasado ante las autoridades por situaciones similares de maltrato. El caso permanece bajo investigación y las actuaciones judiciales continúan en curso. Se espera que en las próximas horas la fiscalía brinde precisiones sobre el estado de salud de la víctima y la situación procesal del detenido.

El agresor al ser interceptado por la Policía intentó quitarse la vida (Foto: Policía de Salta)

Intento de femicidio y suicidio en Santa Fe

Días atrás, la localidad de Murphy, situada a unos 150 kilómetros al sudoeste de Rosario en la provincia de Santa Fe, atravesó una situación similar durante el fin de semana. Un hombre de 61 años irrumpió en el lugar de trabajo de su ex pareja y, tras dispararle con una escopeta, se quitó la vida.

El episodio ocurrió el último sábado por la tarde en un local ubicado en Córdoba al 300, donde la víctima trabajaba. Según fuentes policiales, el agresor llegó al establecimiento y, sin intercambiar demasiadas palabras, extrajo el arma de fuego y abrió fuego contra la víctima. El disparo impactó en la mano de la mujer, provocándole lesiones de consideración.

De acuerdo con lo informado por el portal Rosario3, la agredida fue asistida rápidamente por personal de servicios de emergencia, quienes la trasladaron para recibir atención médica. Se informó que permanece fuera de peligro vital, aunque continúa bajo observación debido a la gravedad de la lesión sufrida en la mano.

Sin embargo, el agresor, luego de ejecutar el disparo, utilizó la misma escopeta para suicidarse en el interior del establecimiento.

La fiscal Florencia Schiappa Pietra quedó a cargo de la investigación y ordenó las pericias correspondientes en la escena del hecho. La causa fue caratulada como tentativa de femicidio seguido de suicidio.

Además, dispuso la intervención de equipos multidisciplinarios para brindar asistencia a la mujer herida y a su entorno cercano. Las autoridades pudieron reconstruir que ambos habían mantenido una relación, pero que el vínculo había finalizado. De igual forma, no se precisó si existían antecedentes de violencia previa o denuncias formales radicadas en dependencias de la zona.