Activos virtuales: la volatilidad dejó de ser enemigo

Cada vez que el mercado atraviesa un ciclo de corrección resurge la misma pregunta: ¿la volatilidad de Bitcoin es un defecto estructural o una característica propia de un activo que todavía está completando su adopción global?

El primer trimestre de 2026 fue contundente en ese sentido. Bitcoin cerró 2025 con un máximo histórico de USD 126.000 en octubre y en los meses siguientes cedió más del 33%, con un piso cercano a los USD 61.000. Para muchos inversores ese movimiento fue angustiante, pero para quienes contaban con herramientas adecuadas, fue una etapa más del ciclo. Esa diferencia, entre la provocación de angustia o temple y estrategia, es en realidad, lo que define hoy la madurez financiera en este mercado.

En Latinoamérica la pregunta sobre la volatilidad tiene un peso particular, ya que tiende a ser una cuestión de preservación de patrimonio; especialmente en economías con una marcada inestabilidad monetaria y un acceso limitado al dólar. Entender qué está pasando con Bitcoin a nivel global se vuelve entonces más urgente que en otras latitudes.

Los activos cripto aportan liquidez 24 horas, divisibilidad y alcance global

Lo que los datos muestran es que la volatilidad estructural del activo está disminuyendo. Según ARK Invest, desde el mínimo de 2022 Bitcoin no registró una corrección mayor al 36%, cuando en ciclos anteriores las caídas del 50 al 80% durante mercados alcistas eran completamente normales. Ese cambio no es casual. Hay más de 100.000 millones de dólares en ETFs institucionales, estrategias de tesorería corporativa que acumulan posiciones en las bajas y marcos regulatorios que empiezan a darle al activo un lugar definido dentro del sistema financiero. Esto aplana los picos y acorta los períodos de recuperación. La volatilidad persiste, pero su perfil de riesgo es progresivamente distinto.

El problema de la liquidez

Tradicionalmente, en el mercado, cuando el precio caía y un inversor necesitaba capital, su única salida era vender, muchas veces cristalizando una pérdida o abandonando su estrategia de largo plazo por una urgencia puntual. Esa fricción fue lo que durante años mantuvo a los activos digitales fuera de una posición seria dentro del balance personal de la mayoría. Lo relevante de 2026 es que ese dilema encuentra un camino donde menos se pensaba: la banca tradicional.

Los grandes bancos globales, que durante años miraron a Bitcoin con desconfianza, están lanzando productos que permiten a sus clientes usar el activo como colateral para obtener préstamos en dólares sin necesidad de liquidar sus posiciones. Este giro significativo, implica reconocer que Bitcoin tiene valor como reserva, que puede funcionar dentro de estructuras crediticias convencionales y que la demanda de sus clientes en esa dirección es real y creciente.

Dicha convergencia, entre la banca tradicional y los activos digitales, es quizás el fenómeno más importante que está ocurriendo en las finanzas globales en este momento. Mientras durante años operaron como mundos paralelos, con lógicas y lenguajes distintos, hoy están construyendo puentes.

La región lleva años con acceso limitado a dólares y sin instrumentos financieros sofisticados que combinen exposición a activos digitales con liquidez en moneda dura

Los activos cripto aportan liquidez 24 horas, divisibilidad y alcance global; la banca aporta marcos regulatorios, acceso al crédito y la confianza institucional que todavía muchos inversores necesitan para dar el paso. La combinación de ambos mundos genera algo que ninguno podía ofrecer por separado.

Para el inversor latinoamericano esto tiene implicancias concretas. La región lleva años con acceso limitado a dólares y sin instrumentos financieros sofisticados que combinen exposición a activos digitales con liquidez en moneda dura. Lo que la banca global está empezando a ofrecer a sus clientes institucionales en mercados desarrollados es, en esencia, lo que la región necesita con más urgencia. La pregunta es desde qué plataforma y bajo qué marco regulatorio cada inversor va a poder acceder a eso.

Las correcciones no van a desaparecer. Pero poder decidir cuándo salir del mercado por estrategia, y no por necesidad, es lo que separa al inversor que simplemente soporta la volatilidad de aquel que sabe gestionarla. Ese es el verdadero indicador de madurez financiera en 2026.

El autor es Head of Digital Assets de ikigii by Towerbank International