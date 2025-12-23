Fuerte crecimiento del turismo al exterior: más de 17 millones de argentinos viajaron fuera del país en 2025

Con un tipo de cambio más conveniente que en 2024, hubo un "boom" de turismo emisivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 2025 ha sido un año particularmente dinámico para el turismo emisivo. Según un informe publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), entre enero y noviembre salieron del país 17.561.100 personas, lo que representa un crecimiento del 43,3% respecto a las 12,2 millones de argentinos que cruzaron la frontera el año pasado.

El salto se dio tanto en turistas (46,9% de alza) como en excursionistas (37,6% de incremento). El Indec llama “turistas” a todas las personas que viajan al exterior y pernoctan al menos una noche en su lugar de destino. Los “excursionistas”, en cambio, son aquellos viajeros que van y vuelven en el mismo día. En esa categoría entran por ejemplo todas aquellas personas que cruzan a los países vecinos a hacer turismo de compras. Con un dólar relativamente accesible, los tours de compras se volvieron cada vez más frecuentes a lo largo del año, al punto que algunos puestos aduaneros fueron sobrepasados por la demanda. En números, se pasó de 4,6 millones de excursionistas en 2024 a 6,3 millones en 2025 (1,7 millones más).

Qué pasó con el turismo receptivo

Como los números lo demuestran, este año salieron del país cientos de miles de turistas más que en 2024, pero resta analizar qué pasó con el turismo receptivo, es decir aquel que hace referencia a las personas que ingresaron al país.

Según el Indec, entre enero y noviembre llegaron a la Argentina 7.887.800 extranjeros, lo que representa una caída del 20,9% en relación a los primeros once meses del 2024. La baja se dio tanto en turistas (-14,9%) como en excursionistas (-28,7%).

Más de 7,8 millones de turistas extranjeros visitaron nuestro país entre enero y noviembre (Reuters)

Al contrario de lo que ocurre con el turismo emisivo, el receptivo se ve de cierta forma perjudicado cuando el dólar está a un valor relativamente bajo. Eso, porque Argentina se vuelve más cara para quienes llegan al país desde el exterior. Si un norteamericano llega con USD 100, por ejemplo, no es lo mismo que se lo paguen a $1.300 a que se lo paguen a $1.500.

La balanza de turismo

Hay varias formas de evaluar el resultado de la actividad turística, pero cuando se habla de turismo internacional, uno de los ejes más relevantes es el que tiene que ver con el ingreso y egreso de dólares. En su último informe, el Indec informó el nivel de gasto realizado por los turistas en los últimos seis meses. En todos los casos, fue siempre más alto el gasto de los argentinos que viajaron al exterior que el realizado por los turistas extranjeros que visitaron a la Argentina.

En junio, por ejemplo, el turismo receptivo dejó USD 196,8 millones, al tiempo que el turismo emisivo implicó la salida de USD 557,3 millones. El resultado dejó entonces un saldo negativo de USD 360,5 millones sólo en ese mes. De igual manera resultaron negativos los meses de julio (-USD 356,1 millones), agosto (-USD 371,9 millones), septiembre (-USD 389,6 millones) y octubre (-USD 364,5 millones).

Merece una mención aparte el mes de noviembre, dado que se trata del más cercano en el tiempo. De acuerdo con el Indec, el mes pasado los argentinos que viajaron al exterior gastaron en forma conjunta USD 550,6 millones. Al mismo tiempo, los visitantes extranjeros que llegaron a nuestro país realizaron compras por USD 324,8 millones. De ahí se desprende que el resultado de noviembre también fue negativo, pero por un monto menor al de los meses anteriores (-USD 225,8 millones).

Evaluando los últimos seis meses en forma conjunta, se obtiene que el turismo internacional dejó un déficit de USD 2.068,4 millones entre junio y noviembre.

Más allá de si la balanza es positiva o negativa, es importante para la economía que los visitantes extranjeros sigan llegando y realicen gastos dentro de la Argentina. Sin ir más lejos, de los en noviembre los visitantes internacionales dejaron USD 105,2 millones en los locales gastronómicos y USD 77,6 millones en los lugares de alojamiento, por citar un par de ejemplos. Asimismo, se ven beneficiaros otros rubros como el transporte y el comercio.