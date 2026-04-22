Opinión

La verdadera amenaza no es la AI, es liderar como si nada hubiera cambiado

La gestión empresarial requiere hoy responder a cambios continuos impulsados por tecnologías en constante evolución, donde los desafíos de la adaptación superan a la simple incorporación de sistemas automatizados y demandan una transformación cultural profunda

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Rascacielos de cristal azul con patrones de datos digitales proyectados. En su interior, siluetas de personas colaboran frente a pantallas luminosas de datos.
La AI no es un fin en sí mismo. Es un habilitador (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial dejó de ser una promesa para convertirse en una fuerza transformadora concreta. Según el Informe de Tendencias de Gartner de 2026, el gasto global en AI alcanzará los 2,52 billones de dólares este año, con un crecimiento interanual del 44 por ciento. Pero, más allá de la magnitud de estas cifras, el verdadero desafío no es tecnológico: es humano.

Estamos frente a una tecnología extraordinariamente poderosa, capaz de resolver problemas y habilitar soluciones que, hace apenas un año, parecían imposibles. Sin embargo, hay una idea que conviene desarmar: la AI no “es”. La AI “está siendo”. Es dinámica, cambiante, en permanente evolución. Lo que funciona hoy puede no funcionar mañana. Y lo que es disruptivo en un contexto puede ser irrelevante en otro.

Durante años hablamos de entornos VUCA (de los términos en inglés volátiles, inciertos, complejos y ambiguos) como si la estabilidad fuera la norma y la disrupción la excepción. Hoy esa lógica quedó obsoleta. Ya no enfrentamos “cisnes negros” aislados, sino verdaderas bandadas de eventos inesperados que redefinen constantemente las reglas del juego. E

En este contexto, el principal desafío de los CEOs no es adoptar tecnología, sino liderar en medio del cambio constante. La primera transformación es cultural. Las organizaciones necesitan recuperar algo que parecía reservado a la infancia: el entusiasmo por aprender. No alcanza con adaptarse; hay que desarrollar una motivación activa por descubrir, probar, equivocarse y volver a intentar. Porque en esta nueva realidad no es que algo cambia: todo está cambiando, todo el tiempo.

Según el Informe de Tendencias de Gartner de 2026, el gasto global en AI alcanzará los 2,52 billones de dólares este año

Sin embargo, uno de los principales obstáculos sigue siendo la resistencia. La AI todavía es percibida, en muchos casos, como una amenaza. Y esa percepción tiene consecuencias concretas: cuando reaccionamos desde el miedo, restringimos en lugar de expandir.

El rol del liderazgo es, entonces, profundamente cultural. Se trata de crear entornos donde la novedad sea vista como una herramienta de potenciación. Donde la conversación gire en torno a cómo la AI puede amplificar lo que somos capaces de hacer. Porque si algo queda claro en esta transición es que el valor diferencial no está en la tecnología en sí misma, sino en el criterio con el que se la utiliza.

Los modelos de inteligencia artificial operan sobre probabilidades. No piensan, no interpretan, no tienen contexto en el sentido humano. Procesan datos, identifican patrones, optimizan decisiones. Y lo hacen a una velocidad y escala inéditas. Hoy es posible desarrollar en meses, y con costos significativamente menores, soluciones que antes demandaban años de trabajo y grandes inversiones.

Pero hay algo que no pueden reemplazar: el juicio humano. La capacidad de entender matices, de leer contextos, de tomar decisiones en escenarios ambiguos, de empatizar. Ese sigue siendo el territorio irremplazable del liderazgo. Y, paradójicamente, es ahí donde la AI vuelve a poner el foco.

Por eso, la discusión debería centrarse en cómo la inteligencia artificial redefine aquello que nos hace valiosos. Para los CEOs que todavía dudan si invertir o no en AI, la respuesta no está en la tecnología. Está en el negocio.

Los modelos de inteligencia artificial operan sobre probabilidades. No piensan, no interpretan, no tienen contexto en el sentido humano

La pregunta correcta no es “¿debería incorporar inteligencia artificial?”, sino “¿cuál es mi problema real?”. A partir de ahí, el camino es claro: entender el desafío, y luego explorar cómo la tecnología puede ayudar a resolverlo.

La AI no es un fin en sí mismo. Es un habilitador. Volver a las bases del negocio, al propósito, al problema que buscamos resolver, al valor que queremos generar. Es, hoy, la estrategia más efectiva para encontrar sentido en medio de la disrupción.

Porque en un mundo donde todo cambia, el verdadero diferencial no será quién adopte más tecnología, sino quién logre integrarla con más inteligencia, criterio y humanidad para mejorar sus resultados de negocio.

La autora es CEO de rebdee

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