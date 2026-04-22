Aire más fresco en el AMBA: leve baja de temperatura y semana sin lluvias

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) una semana con temperaturas templadas, escasa probabilidad de lluvias y predominio de cielos parcialmente nublados, según el parte oficial emitido para la región. Además, tres provincias están bajo alertas meteorológicas.

Desde este miércoles, el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores se presenta con mínimas de 12°C y máximas de 21°C, sin previsión de precipitaciones. Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional, los vientos soplan del sector este a velocidades de entre 7 y 22 km/h, con ráfagas leves.

Para el jueves y viernes, el pronóstico del SMN indica cielos despejados y temperaturas máximas de 22°C y 23°C respectivamente, mientras que las mínimas se mantienen en torno a los 12°C y 15°C. No se esperan lluvias en ninguno de estos días.

El fin de semana, el parte del Servicio Meteorológico Nacional informa que las condiciones se mantienen estables. El sábado y el domingo, las máximas alcanzan los 23°C y 20°C, con mínimas de 15°C y 13°C. Se prevé una baja probabilidad de lluvias el domingo, con un margen de entre 0 y 10%. Durante la jornada dominical, las ráfagas de viento podrían aumentar hasta los 50 km/h, según el organismo oficial.

Las tendencias difundidas por el Servicio Meteorológico Nacional permiten prever una semana sin fenómenos meteorológicos severos en el AMBA, con temperaturas dentro de los valores habituales para la época otoñal y viento predominantemente del este y sudeste.

La tabla muestra el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el miércoles 22 hasta el martes 28, destacando días soleados y vientos moderados. (SMN)

“El ingreso de viento del sudoeste durante el miércoles favorecerá el avance de aire más seco y estable sobre la región central del país. Esto se traducirá en un amanecer sensiblemente más fresco en el AMBA, tras varios días con temperaturas templadas a cálidas“, señalaron desde Meteored.

Y agregaron: "Se prevén mínimas en torno a 12 °C en la Ciudad de Buenos Aires y valores por debajo de los 10 °C en sectores del conurbano. Durante el día, el cielo se presentará parcialmente nublado, con una temperatura máxima cercana a los 21 °C".

Con respecto a la provincia de Buenos Aires, se registran bancos de niebla en el centro y oeste, con lo cual se recomienda moderación y prevención a la hora de manejar. A su vez, también hay lluvias en el sector de la Costa Atlántica que comprende desde Necochea hasta Pinamar. Sin embargo, desde la tarde el clima mejorará hacia cielos ligeramente y algo nublado.

La presencia del sol se mantendrá hasta el sábado, donde comenzará un proceso de inestabilidad y con presencia concreta de nubes desde el norte. Hacia la tarde, se prevé tormentas aisladas desde Pergamino hasta San Carlos Bolívar y General Villegas. El domingo, volverán las precipitaciones en la costa, desde Necochea hasta Mar del Tuyú, y en localidades del centro como Tres Arroyos, Tandil y Maipú.

Las alertas en el resto del país

Las alertas por fuertes vientos y nevadas al sur.

El SMN indicó que rige una alerta amarilla por nevadas en la zona cordillerana suroeste de Santa Cruz. En este sentido, las recomendaciones son:

Evitá salir.

Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Llevá siempre una pala.

Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve.

Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.

Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.

A su vez, el mismo sector también mantiene una alerta naranja por fuertes vientos. Mientras que gran parte de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Islas Malvinas y el sur de Chubut están bajo alerta amarilla por el mismo fenómeno climatológico. Por lo cual, se recomienda:

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.