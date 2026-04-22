Sociedad

Aire más fresco en el AMBA: leve baja de temperatura y semana sin lluvias

El pronóstico anticipa jornadas con cielo parcialmente nublado, máximas de hasta 23°C y condiciones estables durante toda la semana

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) una semana con temperaturas templadas, escasa probabilidad de lluvias y predominio de cielos parcialmente nublados, según el parte oficial emitido para la región. Además, tres provincias están bajo alertas meteorológicas.

Desde este miércoles, el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores se presenta con mínimas de 12°C y máximas de 21°C, sin previsión de precipitaciones. Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional, los vientos soplan del sector este a velocidades de entre 7 y 22 km/h, con ráfagas leves.

Para el jueves y viernes, el pronóstico del SMN indica cielos despejados y temperaturas máximas de 22°C y 23°C respectivamente, mientras que las mínimas se mantienen en torno a los 12°C y 15°C. No se esperan lluvias en ninguno de estos días.

El fin de semana, el parte del Servicio Meteorológico Nacional informa que las condiciones se mantienen estables. El sábado y el domingo, las máximas alcanzan los 23°C y 20°C, con mínimas de 15°C y 13°C. Se prevé una baja probabilidad de lluvias el domingo, con un margen de entre 0 y 10%. Durante la jornada dominical, las ráfagas de viento podrían aumentar hasta los 50 km/h, según el organismo oficial.

Las tendencias difundidas por el Servicio Meteorológico Nacional permiten prever una semana sin fenómenos meteorológicos severos en el AMBA, con temperaturas dentro de los valores habituales para la época otoñal y viento predominantemente del este y sudeste.

Una tabla meteorológica que presenta el pronóstico para CABA del 22 al 28 de abril, con temperaturas, probabilidad de precipitación, viento y ráfagas
La tabla muestra el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el miércoles 22 hasta el martes 28, destacando días soleados y vientos moderados. (SMN)

“El ingreso de viento del sudoeste durante el miércoles favorecerá el avance de aire más seco y estable sobre la región central del país. Esto se traducirá en un amanecer sensiblemente más fresco en el AMBA, tras varios días con temperaturas templadas a cálidas“, señalaron desde Meteored.

Y agregaron: "Se prevén mínimas en torno a 12 °C en la Ciudad de Buenos Aires y valores por debajo de los 10 °C en sectores del conurbano. Durante el día, el cielo se presentará parcialmente nublado, con una temperatura máxima cercana a los 21 °C".

Con respecto a la provincia de Buenos Aires, se registran bancos de niebla en el centro y oeste, con lo cual se recomienda moderación y prevención a la hora de manejar. A su vez, también hay lluvias en el sector de la Costa Atlántica que comprende desde Necochea hasta Pinamar. Sin embargo, desde la tarde el clima mejorará hacia cielos ligeramente y algo nublado.

La presencia del sol se mantendrá hasta el sábado, donde comenzará un proceso de inestabilidad y con presencia concreta de nubes desde el norte. Hacia la tarde, se prevé tormentas aisladas desde Pergamino hasta San Carlos Bolívar y General Villegas. El domingo, volverán las precipitaciones en la costa, desde Necochea hasta Mar del Tuyú, y en localidades del centro como Tres Arroyos, Tandil y Maipú.

Las alertas en el resto del país

Mapa meteorológico de Argentina del 22/04/2026 mostrando zonas con alertas. Regiones verdes, amarillas y naranjas indican diferentes niveles de riesgo
Las alertas por fuertes vientos y nevadas al sur.

El SMN indicó que rige una alerta amarilla por nevadas en la zona cordillerana suroeste de Santa Cruz. En este sentido, las recomendaciones son:

  • Evitá salir.
  • Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Llevá siempre una pala.
  • Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve.
  • Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.
  • Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.
  • Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.

A su vez, el mismo sector también mantiene una alerta naranja por fuertes vientos. Mientras que gran parte de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Islas Malvinas y el sur de Chubut están bajo alerta amarilla por el mismo fenómeno climatológico. Por lo cual, se recomienda:

  • Evitá salir.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
  • Tené precaución al conducir.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasServicio Meteorológico NacionalClima

Últimas Noticias

Choque y vuelco en Flores: un Jeep impactó contra un patrullero y hubo complicaciones en el tránsito

La colisión fue registrada en horas de la mañana en una intersección transitada del barrio, lo que derivó en un operativo policial y restricciones de circulación hasta el retiro de los vehículos involucrados

Choque y vuelco en Flores: un Jeep impactó contra un patrullero y hubo complicaciones en el tránsito

Abusó de su hijastra mientras convivía con su madre y fue condenado a 8 años de prisión en Jujuy

La Justicia ordenó que se le extraigan muestras de ADN al hombre y se lo inscriba en el Registro Nacional de Datos Genéticos de Delitos Contra la Integridad Sexual

Abusó de su hijastra mientras convivía con su madre y fue condenado a 8 años de prisión en Jujuy

Un hombre apuñaló a su pareja frente a sus hijos e intentó quitarse la vida antes de ser detenido en Salta

El ataque ocurrió en la vivienda de la víctima en un barrio de la capital provincial. El agresor quedó imputado por intento de femicidio

Un hombre apuñaló a su pareja frente a sus hijos e intentó quitarse la vida antes de ser detenido en Salta

Capturaron a un narco en Chaco que tenía un pedido de captura vigente en Corrientes

Se trata de un hombre de 30 años, quien se encuentra implicado en una causa por narcotráfico

Capturaron a un narco en Chaco que tenía un pedido de captura vigente en Corrientes

Detuvieron a un boxeador de La Plata tras ser acusado de fracturarle el maxilar a un hombre en un torneo de fútbol

El hecho ocurrió en noviembre del año pasado, pero el agresor fue capturado este martes por la noche

Detuvieron a un boxeador de La Plata tras ser acusado de fracturarle el maxilar a un hombre en un torneo de fútbol
DEPORTES
“Desaparecido” y “Necesita salir ya”: las duras críticas a Franco Mastantuono tras su actuación en el triunfo del Real Madrid

“Desaparecido” y “Necesita salir ya”: las duras críticas a Franco Mastantuono tras su actuación en el triunfo del Real Madrid

Cómo será la exhibición de Franco Colapinto en Palermo a bordo de un Alpine de F1: cronograma de cortes y los detalles del show

1.700 habitantes, una arquitectura única y la memoria de Puskás: así es el Pancho Arena, el estadio que transforma el fútbol en una ceremonia

“La presión es un privilegio”, aseguró Tchouaméni tras superar las críticas en el Real Madrid

“No he hablado con Zidane desde el cabezazo en la final”: Materazzi recordó su noche más polémica en el fútbol mundial

TELESHOW
María Susini en Lo de Pampita: “No estoy divorciada de Facundo Arana”

María Susini en Lo de Pampita: “No estoy divorciada de Facundo Arana”

La Maciel habló de su salida de Gran Hermano y contó el impacto que tuvo la denuncia en su contra: “El mensaje llegó tarde”

Mario Pergolini: “Hoy hay chicos que decidieron no ir al colegio y padres que se lo aceptan”

El regreso de Solange Abraham a Gran Hermano tras su paso por La Casa de los Famosos: “¡Llegó la reina, bebé!”

Rocío Robles contó cómo empezó su relación con Adrián Suar: el consejo clave de una tarotista

INFOBAE AMÉRICA

La agencia marítima británica reportó tres ataques a barcos en el Estrecho de Ormuz e Irán dice que capturó a dos portacontenedores

La agencia marítima británica reportó tres ataques a barcos en el Estrecho de Ormuz e Irán dice que capturó a dos portacontenedores

Uruguay: gobierno desembarca en barrios marcados por guerras narco con programa de convivencia

León XIV cerrará su gira africana en un homenaje a víctimas del incendio y explosiones en Bata en Guinea Ecuatorial

Rusia y el régimen de Corea del Norte estrecharon sus vínculos con la inauguración de un nuevo puente estratégico

Estados Unidos solicitó al régimen cubano poder llevar internet a la isla a través de Starlink