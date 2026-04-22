Cultura

La Feria del Libro 2026 ya empezó (para algunos): así se vive la previa

El encuentro literario abrió sus puertas para los profesionales. Cómo se ve y de qué se habla

Guardar
Mujer sonriente tomando una selfie con su smartphone frente a un gran cartel morado que muestra el número '50' y parte del logo de la Feria del Libro
La Feria del Libro ya está abierta para los profesionales. (Seba Motta - Fundación El Libro)

El jueves es el día, el jueves 23. Ese día habrá discursos, estarán abiertas la boleterías, empezará la Feria del Libro, ese ritual argentino que cada año se vuelve multitudinario en Buenos Aires. Sin embargo, quien ande por la Rural desde hoy, verá que hay movimiento. No son solo preparativos: para alguna gente la Feria del Libro ya empezó.

Así es: en los stands hay compradores, hay colas, hay personas con cajas que despacharán a sus lugares. Son losque trabajan con los libros. Las Jornadas Profesionales reúnen a editores, libreros, autores, encargados de Prensa. Son días de charlas intensas sobre qué pasa en el sector y es, también, cuando en los pasillos se cierran algunos negocios.

La Feria, mientras tanto, está prácticamente lista. ¿Qué se ve? En el pabellón las provincias y de los países (el primero cuando se entra por Santa Fe), stands esmerados, de diseño atractivo; allí, en unos días, habrá, además de libros, música y bailes. Allí también está el stand de Orgullo y Prejuicio, dedicado a la diversidad sexual, donde este martes dos personas acomodaban los últimos títulos.

Vista parcial de un pasillo con alfombra roja donde varias personas, incluyendo un guardia de seguridad, mueven cajas marcadas con logotipos de libros
Ya hay libreros comprando lo que llevarán a sus provincias. (Seba Motta - Fundación El Libro)

Más allá, en otro pabellón, Corea prepara un gran año: en el stand se destacala figura de Han Kang, la escritora que ganó el Premio Nobel, y también la de Kim Ho-yeon, el autor de “ficción sanadora” que se presenta este viernes y será su figura este 2026.

¿De qué hablaba la gente del libro en esos encuentros? Del Informe de la Cámara del Libro, que le tomó el pulso al sector y dijo que se habían hecho más títulos pero muchos menos ejemplares. Y que lo que más crecía era la autoedición.

Feria del libro para profesionales
Búsqueda de nuevos títulos en la previa de la Feria del Libro de Buenos Aires.

Justamente este martes, en una charla para profesionales, el editor Germán Echeverría contó que en Estados Unidos el 85 por ciento de los libro son autoeditados, los hacen los propios autores. ¿Un futuro?

Flavia Pittella, mientras tanto, contaba de su amor por los audiolibros y las editoras Florencia Cambariere y Trini Vergara explicaban que aunque los números de este formato son menores, la tendencia a escucharlos crece. ¿El problema? Son caros de producir, caros para los lectores. Una salida, dijeron, es “licenciarlos”, vender los derechos a una plataforma dedicada a audiolibros y que ellos produzcan, comercialicen (en general, a través de suscripciones) y así el título circule. Echeverría planteó otra cosa: que en youtube ya hay cantidad de libros leídos, en general sin ninguna licencia ni permiso ni nada. Y, entonces que los costos de producción tienen que bajar muchísimo para que, si ese mercado existe, la respuesta sea el camino legal. ¿La herramienta? La Inteligencia Artificial, con un modelo de la voz humana que se quiere usar y una buena edición. Tema abierto.

Vista interior de un espacio amplio con alfombra roja, personas conversando, sentadas y de pie junto a estanterías de libros iluminadas
Participantes y profesionales del sector editorial se reúnen en la previa de la Feria del Libro, organizando y preparando los stands antes de su inauguración oficial. (Seba Motta - Fundación El Libro)

Un poco más allá, en el stand de Siglo XXI, la editora Laura Leibiker y dos mujeres hablaban agitadamente. Con gestos. Alzando un poco la voz. ¿De qué? ¡De libros! Un título, otro, que si tal novela era buena para ser escuchada, que si tal autor debería haber ganado el Premio de la Crítica en lugar de tal otro.., de lo último de Emmanuel Carrere. Gente del libro con pasión por los libros.

Feria del libro para profesionales
Últimos ajustes en el stand de Corea del Sur en la Feria del Libro de Buenos Aires.

“Los libros digitales no han tenido ni grandes picos de ventas ni grandes caídas. Es un mercado estable, hace más o menos quince años que las editoriales hacen libros digitales. Pero no vas a encontrar un stand de libros digitales en la feria, somos el hijo hereje”, dice a Infobae Juliana Orihuela, editora de ebooks.

Abruma un poco -siempre pasa-la cantidad de libros que hay ahora en este espacio. ¿Cómo hacen las editoriales para que el público vea el que ellos quieren mostrar? Claro,hay responables de Prensa dedicados a esto. Por el pasillo andaba ayer Sebastián Lidijover, un experimentado prensero que trabaja para Anagrama. Acababa de dar una charla sobre el tema. ¿Cuál es la clave? “Mi tip es que la única certeza que se puede tener en el mundo del libro es que no hiciste todo lo que tenías para hacer”, ironiza. “Esa es la única certeza que la vas a poder abrazar con fuerza: que no hiciste todo”.

Varias personas, mayormente mujeres, navegan entre grandes pilas de libros en mesas y estanterías dentro de un recinto de exposición bien iluminado
Numerosos visitantes examinan las pilas de libros y estanterías, buscando nuevas lecturas en el ambiente animado de la previa de la Feria del Libro. (Seba Motta - Fundación El Libro)

Minutos más tarde su colega Santiago Satz, responsable de Comunicación para Argentina de la editorial Planeta- ve las cosas desde otro lugar: “Hoy para vender libros hay que publicar buenos libros”, dice, simplemente. Pero lo piensa y apunta a la situación económica: “Hoy para vender libros hay que poner plata en el bolsillo de la gente”.

¿De qué se habla? De libros -en los stands ya hay algunos que llegarán a las librerías en mayo-, de ventas, de derechos, de tendencias, de Inteligancia Artificial.

Abre esa Feria que entusiasma, abre esa Feria que no sabemos explicar, abre esa Feria en que habrá filas para llevarse un libro firmado, para entrar a ver a un autor, para pagar. Para algunos, ya empezó.

La entrada, los horarios, los días

Entrada: La entrada a la Feria del Libro de Buenos Aires costará 8.000 pesos de lunes a jueves y 12.000 los viernes, sábados y domingos.

Con esa entrada, el visitante recibirá un “chequelibro” con el que podrá conseguir descuentos en librerías cuando termine la Feria.

Fecha: La Feria se hará entre el 23 de abril y el 11 de mayo de 2026.

Horarios: de lunes a viernes de 14 a 22 h. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 h.

Temas Relacionados

Feria del LibroFeria del Libro 2026Industria editorialFeria del Libro 2026 ArgentinaFeria Internacional del Libro de Buenos Aires

Últimas Noticias

En el Día de la Tierra, Zach Galifianakis estrena un programa de jardinería con niños curiosos y frutas inusuales

Netflix presenta ‘This Is a Gardening Show’, en donde el comediante alocado de ‘Qué pasó anoche’ se adentra en una de sus mayores pasiones: el mundo de los cultivos y el trabajo en la tierra

En el Día de la Tierra, Zach Galifianakis estrena un programa de jardinería con niños curiosos y frutas inusuales

Margaret Atwood, escritora canadiense: “Los hombres temen que las mujeres se rían de ellos, las mujeres temen que los hombres las maten”

La autora de “El cuento de la criada” escribió en un ensayo de 1982 titulado “Writing the Male Character” (Escribir el personaje masculino) varias ideas muy potentes. Su mirada feminista del mundo

Margaret Atwood, escritora canadiense: “Los hombres temen que las mujeres se rían de ellos, las mujeres temen que los hombres las maten”

Tips de ortografía: medio siglo de música punk, claves de redacción

Escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de práctica y de conocer las estructuras de la lengua

Tips de ortografía: medio siglo de música punk, claves de redacción

¿Qué dirías si tuvieras que abrir la Feria del Libro? Responden Ariana Harwicz, Agustina Bazterrica, Pablo Semán y Guillermo Schavelzon

Desde el papel dudoso de la literatura hoy hasta en qué tipo de sociedad nos hemos convertido: cuatro figuras del mundo de las letras imaginan un discurso de apertura

¿Qué dirías si tuvieras que abrir la Feria del Libro? Responden Ariana Harwicz, Agustina Bazterrica, Pablo Semán y Guillermo Schavelzon

La infancia difícil del escritor chino Mo Yan: “Todo lo que pensábamos era en comida y cómo conseguirla”

El Nobel de Literatura chino, visita la Feria del Libro de Buenos Aires, mostró su lado más vulnerable al compartir cómo las privaciones personales definieron su vocación creativa

La infancia difícil del escritor chino Mo Yan: “Todo lo que pensábamos era en comida y cómo conseguirla”
DEPORTES
Fue la primera tenista modelo de Playboy, se retiró para vender contenido erótico y acaba de separarse de su ex entrenador 14 años mayor

Fue la primera tenista modelo de Playboy, se retiró para vender contenido erótico y acaba de separarse de su ex entrenador 14 años mayor

El técnico de Newell’s Frank Kudelka protagonizó un accidente en Rosario: una motociclista resultó herida

“Desaparecido” y “Necesita salir ya”: las duras críticas a Franco Mastantuono tras su actuación en el triunfo del Real Madrid

Cómo será la exhibición de Franco Colapinto en Palermo a bordo de un Alpine de F1: cronograma de cortes y los detalles del show

1.700 habitantes, una arquitectura única y la memoria de Puskás: así es el Pancho Arena, el estadio que transforma el fútbol en una ceremonia

TELESHOW
Sofía Clerici anunció que está embarazada por primera vez con una foto elocuente: “Ya tenemos nave”

Sofía Clerici anunció que está embarazada por primera vez con una foto elocuente: “Ya tenemos nave”

Es mi sueño: un participante le cantó a su esposa un bolero a capela por sus 50 años juntos y emocionó a todos

El nuevo desafío de Antonela Roccuzzo en el gimnasio: cuál es el ejercicio de fuerza extrema que quiere alcanzar

Dura sanción para Luana Fernández en Gran Hermano: perdió el liderazgo y el juego dio un vuelco inesperado

María Susini en Lo de Pampita: “No estoy divorciada de Facundo Arana”

INFOBAE AMÉRICA

El diplomático Jorgan K. Andrews asume oficialmente el cargo de encargado de negocios de Estados Unidos en Guatemala

El diplomático Jorgan K. Andrews asume oficialmente el cargo de encargado de negocios de Estados Unidos en Guatemala

El régimen de Nicaragua otorgó una nueva concesión minera a una empresa china pese a las sanciones de EEUU

En el Día de la Tierra, Zach Galifianakis estrena un programa de jardinería con niños curiosos y frutas inusuales

El papa León XIV visitó una prisión de Guinea Ecuatorial en medio de denuncias de abusos y deportaciones de migrantes

“Mañana tiroteo”: la tendencia viral en Argentina que llegó a Uruguay y terminó con un adolescente condenado