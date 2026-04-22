La Feria del Libro 2026 ya empezó (para algunos): así se vive la previa

La Feria del Libro ya está abierta para los profesionales. (Seba Motta - Fundación El Libro)

El jueves es el día, el jueves 23. Ese día habrá discursos, estarán abiertas la boleterías, empezará la Feria del Libro, ese ritual argentino que cada año se vuelve multitudinario en Buenos Aires. Sin embargo, quien ande por la Rural desde hoy, verá que hay movimiento. No son solo preparativos: para alguna gente la Feria del Libro ya empezó.

Así es: en los stands hay compradores, hay colas, hay personas con cajas que despacharán a sus lugares. Son losque trabajan con los libros. Las Jornadas Profesionales reúnen a editores, libreros, autores, encargados de Prensa. Son días de charlas intensas sobre qué pasa en el sector y es, también, cuando en los pasillos se cierran algunos negocios.

La Feria, mientras tanto, está prácticamente lista. ¿Qué se ve? En el pabellón las provincias y de los países (el primero cuando se entra por Santa Fe), stands esmerados, de diseño atractivo; allí, en unos días, habrá, además de libros, música y bailes. Allí también está el stand de Orgullo y Prejuicio, dedicado a la diversidad sexual, donde este martes dos personas acomodaban los últimos títulos.

Ya hay libreros comprando lo que llevarán a sus provincias. (Seba Motta - Fundación El Libro)

Más allá, en otro pabellón, Corea prepara un gran año: en el stand se destacala figura de Han Kang, la escritora que ganó el Premio Nobel, y también la de Kim Ho-yeon, el autor de “ficción sanadora” que se presenta este viernes y será su figura este 2026.

¿De qué hablaba la gente del libro en esos encuentros? Del Informe de la Cámara del Libro, que le tomó el pulso al sector y dijo que se habían hecho más títulos pero muchos menos ejemplares. Y que lo que más crecía era la autoedición.

Búsqueda de nuevos títulos en la previa de la Feria del Libro de Buenos Aires.

Justamente este martes, en una charla para profesionales, el editor Germán Echeverría contó que en Estados Unidos el 85 por ciento de los libro son autoeditados, los hacen los propios autores. ¿Un futuro?

Flavia Pittella, mientras tanto, contaba de su amor por los audiolibros y las editoras Florencia Cambariere y Trini Vergara explicaban que aunque los números de este formato son menores, la tendencia a escucharlos crece. ¿El problema? Son caros de producir, caros para los lectores. Una salida, dijeron, es “licenciarlos”, vender los derechos a una plataforma dedicada a audiolibros y que ellos produzcan, comercialicen (en general, a través de suscripciones) y así el título circule. Echeverría planteó otra cosa: que en youtube ya hay cantidad de libros leídos, en general sin ninguna licencia ni permiso ni nada. Y, entonces que los costos de producción tienen que bajar muchísimo para que, si ese mercado existe, la respuesta sea el camino legal. ¿La herramienta? La Inteligencia Artificial, con un modelo de la voz humana que se quiere usar y una buena edición. Tema abierto.

Participantes y profesionales del sector editorial se reúnen en la previa de la Feria del Libro, organizando y preparando los stands antes de su inauguración oficial. (Seba Motta - Fundación El Libro)

Un poco más allá, en el stand de Siglo XXI, la editora Laura Leibiker y dos mujeres hablaban agitadamente. Con gestos. Alzando un poco la voz. ¿De qué? ¡De libros! Un título, otro, que si tal novela era buena para ser escuchada, que si tal autor debería haber ganado el Premio de la Crítica en lugar de tal otro.., de lo último de Emmanuel Carrere. Gente del libro con pasión por los libros.

Últimos ajustes en el stand de Corea del Sur en la Feria del Libro de Buenos Aires.

“Los libros digitales no han tenido ni grandes picos de ventas ni grandes caídas. Es un mercado estable, hace más o menos quince años que las editoriales hacen libros digitales. Pero no vas a encontrar un stand de libros digitales en la feria, somos el hijo hereje”, dice a Infobae Juliana Orihuela, editora de ebooks.

Abruma un poco -siempre pasa-la cantidad de libros que hay ahora en este espacio. ¿Cómo hacen las editoriales para que el público vea el que ellos quieren mostrar? Claro,hay responables de Prensa dedicados a esto. Por el pasillo andaba ayer Sebastián Lidijover, un experimentado prensero que trabaja para Anagrama. Acababa de dar una charla sobre el tema. ¿Cuál es la clave? “Mi tip es que la única certeza que se puede tener en el mundo del libro es que no hiciste todo lo que tenías para hacer”, ironiza. “Esa es la única certeza que la vas a poder abrazar con fuerza: que no hiciste todo”.

Numerosos visitantes examinan las pilas de libros y estanterías, buscando nuevas lecturas en el ambiente animado de la previa de la Feria del Libro. (Seba Motta - Fundación El Libro)

Minutos más tarde su colega Santiago Satz, responsable de Comunicación para Argentina de la editorial Planeta- ve las cosas desde otro lugar: “Hoy para vender libros hay que publicar buenos libros”, dice, simplemente. Pero lo piensa y apunta a la situación económica: “Hoy para vender libros hay que poner plata en el bolsillo de la gente”.

¿De qué se habla? De libros -en los stands ya hay algunos que llegarán a las librerías en mayo-, de ventas, de derechos, de tendencias, de Inteligancia Artificial.

Abre esa Feria que entusiasma, abre esa Feria que no sabemos explicar, abre esa Feria en que habrá filas para llevarse un libro firmado, para entrar a ver a un autor, para pagar. Para algunos, ya empezó.

La entrada, los horarios, los días

Entrada: La entrada a la Feria del Libro de Buenos Aires costará 8.000 pesos de lunes a jueves y 12.000 los viernes, sábados y domingos.

Con esa entrada, el visitante recibirá un “chequelibro” con el que podrá conseguir descuentos en librerías cuando termine la Feria.

Fecha: La Feria se hará entre el 23 de abril y el 11 de mayo de 2026.

Horarios: de lunes a viernes de 14 a 22 h. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 h.