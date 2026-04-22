Ucrania afirmó que algunos misiles rusos sobrevolaron cerca de Chernobyl, lo que supone un riesgo de accidente grave

La planta nuclear de Chernobyl. ((Foto AP/Efrem Lukatsky))

Rusia ha lanzado repetidamente drones y misiles en una trayectoria de vuelo cercana a la planta nuclear abandonada de Chernobyl durante los ataques contra Ucrania, lo que aumenta el riesgo de un accidente grave, según declaró a Reuters el fiscal general de Ucrania.

El fiscal general Ruslan Kravchenko detalló la actividad militar rusa, hasta ahora desconocida, cerca de las instalaciones nucleares ucranianas en un comunicado escrito, mientras Ucrania se prepara para conmemorar el domingo el 40.º aniversario del desastre de Chernobyl de 1986.

Además de la central nuclear de Chernobyl, ahora desmantelada, Ucrania cuenta con cuatro centrales nucleares, incluida la más grande de Europa, ubicada en la región sureña de Zaporizhzhia y ocupada por las fuerzas rusas desde poco después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú en 2022. Tanto la central de Chernobyl como la planta nuclear de Khmelnytskyi, con dos reactores y situada en el oeste de Ucrania, se encuentran en la trayectoria de los misiles hipersónicos rusos Kinzhal desde la invasión, según Kravchenko. Se han detectado 35 misiles Kinzhal a diversas distancias, en un radio de aproximadamente 20 km (12 millas) de la central de Chernobyl o de la planta de Khmelnytskyi, afirmó. De estos, 18 pasaron a unos 20 km de ambas instalaciones en el mismo vuelo, añadió.

«Estos lanzamientos no pueden explicarse por ninguna consideración militar. Es evidente que los vuelos sobre las instalaciones nucleares se realizan únicamente con fines de intimidación y terror», afirmó.

El Ministerio de Defensa ruso no respondió a la solicitud de comentarios para este artículo.

El organismo de control del OIEA declaró que informa con frecuencia sobre la actividad militar en las proximidades de las centrales nucleares y los ataques a subestaciones eléctricas, fundamentales para la seguridad nuclear.

«El Director General del OIEA, Rafael Grossi, ha expresado reiteradamente su profunda preocupación por los riesgos y peligros que estas actividades militares representan para la seguridad nuclear», indicó.

Rafael Mariano Grossi. REUTERS/Eduardo Munoz

«El Director General también ha pedido reiteradamente la máxima prudencia cerca de las instalaciones nucleares para evitar el peligro de un accidente nuclear».

MISILES INACTIVOS

El Kinzhal es un misil hipersónico lanzado desde el aire que puede transportar una ojiva de 500 kilogramos y ha sido promovido por el presidente ruso Vladimir Putin. Cuando viaja a 6.500 km por hora, recorre 5 km en pocos segundos.

En tres casos distintos, Kravchenko afirmó que misiles Kinzhal cayeron al suelo durante su vuelo, aterrizando a unos 10 km de la central nuclear de Khmelnytskyi.

No estaba claro el motivo de la caída de los misiles, pero Kravchenko indicó que los restos no presentaban indicios de haber sido interceptados.

Una explosión en Chernobyl en 1986 provocó la dispersión de radiación por toda Europa e impulsó a las autoridades soviéticas a movilizar un gran número de personal y equipos para hacer frente a las consecuencias del accidente. El último reactor en funcionamiento de la central se cerró en el año 2000.

Rusia ocupó la central de Chernobyl durante más de un mes en las primeras semanas de su invasión, cuando sus fuerzas intentaron inicialmente avanzar hacia la capital, Kiev, antes de retirarse.

Desde julio de 2024, cuando Rusia inició intensos ataques con drones contra Ucrania, Kravchenko afirmó que los radares habían detectado al menos 92 drones rusos que volaron en un radio de cinco kilómetros del escudo de radiación de la central de Chernobyl.

El escudo de contención se instaló para evitar fugas de radiación del reactor n.° 4, que explotó el 26 de abril de 1986, provocando un incendio de grandes proporciones.

Según Kravchenko, el número real de sobrevuelos fue casi con toda seguridad mucho mayor que 92, ya que las trayectorias visibles en los radares militares ucranianos pueden corresponder a más de un dron y, en ocasiones, los drones no aparecen en absoluto.

«Los vuelos deliberados de drones con una potente ojiva sobre una instalación nuclear son, como mínimo, extremadamente irresponsables e indican un total desprecio por la seguridad de los civiles, no solo en Ucrania, sino en toda Europa», afirmó.

El fiscal general de Ucrania, Ruslan Kravchenko. REUTERS/Thomas Peter

«CORRECCIÓN IRREVERSIBLE»

En febrero del año pasado, un objeto identificado por Ucrania como un dron de ataque ruso de largo alcance impactó contra la instalación de Chernobyl, perforando el escudo de contención de radiación.

El Kremlin negó entonces la implicación rusa, afirmando que sus fuerzas no atacan infraestructuras nucleares y que Ucrania probablemente había llevado a cabo el ataque como una «provocación».

El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo ha estimado que reparar los daños costará al menos 500 millones de euros (588 millones de dólares) y que, sin estas reparaciones, la estructura comenzará a sufrir una corrosión irreversible en cuatro años.

Una investigación llevada a cabo por la fiscalía ucraniana determinó que el ataque ruso fue probablemente deliberado, según Kravchenko.

La evaluación, explicó, se basó en el ángulo pronunciado con el que el dron impactó contra el escudo de contención. En su fase terminal, los drones de ataque unidireccionales que transportan explosivos suelen descender en picado hacia su objetivo y acelerar hasta el impacto.

Kravchenko afirmó que es probable que el ejército ruso estuviera utilizando Chernobyl como ruta de ataque para que los drones intentaran sortear las zonas densamente cubiertas por la defensa aérea ucraniana.

Ucrania, que cuenta con defensas aéreas limitadas para proteger un territorio que duplica el tamaño de Italia, las concentra cerca de zonas pobladas e infraestructuras importantes para maximizar su eficacia contra los ataques rusos.

La instalación de Chernobyl, situada a menos de 10 km de la frontera con Bielorrusia y a unos 100 km de Kiev, está rodeada por una zona de exclusión de terreno natural contaminado.

(Con información de Reuters)