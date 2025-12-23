Sociedad

Tiempo en el AMBA: qué dice el pronóstico sobre las lluvias en Nochebuena y Navidad

Durante la semana de las Fiestas, el pronóstico prevé días con máximas superiores a los 30 grados y mínimas que no descenderán de los 20, acompañado de ráfagas moderadas y la posibilidad de chaparrones aislados recién hacia el sábado

El SMN prevé cielos parcialmente nublados y temperaturas elevadas en el AMBA (Bloomberg)

La llegada de Nochebuena y Navidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) despierta la inquietud de quienes planean sus reuniones y cenas al aire libre: el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa días sin lluvias y temperaturas elevadas, aunque el informe detalla matices a considerar en el transcurso de la semana.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el miércoles 24 de diciembre, cuando se celebre la Nochebuena, el pronóstico para la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA prevé cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre una mínima de 23°C y una máxima de 33°C.

Los vientos, provenientes del noreste, se mantendrán leves, con velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora. De acuerdo con el organismo, las probabilidades de precipitaciones para este día son muy bajas durante la jornada y solo ascienden a un 10-40% por la noche. Esta previsión permite organizar la tradicional cena sin riesgo de lluvias, según detalló el SMN.

El jueves 25 de diciembre, el SMN indicó que el cielo se presentará mayormente nublado durante la mañana y algo nublado por la tarde y la noche, sin indicios de lluvias para esa jornada. Las temperaturas previstas para Navidad se ubican entre los 20°C y los 29°C, acompañadas de vientos leves desde el este y noreste. El parte oficial confirma la estabilidad de las condiciones meteorológicas, lo que facilita la organización de actividades y traslados en el feriado.

Las probabilidades de lluvias para Nochebuena y Navidad son escasas

El organismo nacional aportó detalles para el resto de la semana. El viernes 26 de diciembre se espera una jornada con aumento de la nubosidad, aunque sin probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas variarán entre los 22°C y los 32°C, con ráfagas de viento desde el norte y noroeste en horas de la tarde, que podrían alcanzar velocidades de hasta 59 kilómetros por hora, según lo informado por el SMN.

El sábado 27, el pronóstico anticipa la posibilidad de chaparrones aislados durante la mañana, mientras que la tarde permanecerá mayormente nublada. Para este día, la mínima será de 21°C y la máxima de 31°C, con viento rotando del sur y suroeste.

El domingo 28 de diciembre, el Servicio Meteorológico Nacional prevé un día con cielo algo nublado en toda la región, temperaturas entre 22°C y 32°C y vientos suaves del este. El alcance de las estimaciones oficiales se extiende hasta ese domingo, por lo que quienes planifican actividades para la víspera de Año Nuevo deberán consultar los partes actualizados en los días siguientes.

El mapa de alertas en todo el país

Para este martes hay 9 provincias donde rige un alerta amarilla

Según el SMN, los mapas de alertas meteorológicas publicados para el martes 23 y el miércoles 24 muestran que el AMBA y la Ciudad de Buenos Aires se mantienen bajo condiciones de normalidad, con la región señalada en color verde, lo que indica ausencia de alertas por fenómenos adversos. Algunas provincias del interior presentan advertencias por tormentas y ráfagas, pero el área central, donde se concentran los principales festejos, permanece fuera de riesgo.

Sin embargo, sí rigen advertencias por tormentas de nivel amarillo para el sur de la provincia de Buenos Aires, el norte de Córdoba, el norte de Sn Luis, sur de La Rioja, casi todo el territorio de Chaco, las provincias de Formosa y Misiones, así como también el este de Salta y Jujuy.

Mientras tanto, en lo que respecta al 24, las zonas que podrían registrar fuertes tormentas son el norte de San Luis el sureste de San Juan, el norte de Córdoba, casi toda la provincia de La Rioja, el centro-sur de Catamarca, todo el territorio de Tucumán, el oeste de Santiago del Estero, la provincia de Formosa y el centro-este de Salta y el sur de Jujuy.

En simultáneo, para la víspera de Navidad se prevén vientos fuertes en la Patagonia; sobre todo, en el sur de Chubut y gran parte de Santa Cruz.

Condenaron a un hombre por

Un incendio forestal al sur

Los videos de la impactante

De ahora en más, las

María José Mancino: “La Navidad
Una salvaje pelea se desató

La tremenda anécdota de Christian

Australia se encamina a aprobar

