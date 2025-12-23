Mendoza: una casa que tenía un depósito de pirotecnia se prendió fuego y cuatro personas resultaron heridas

El siniestro se produjo la tarde de este lunes en una propiedad donde acopiaban pirotecnia, sostiene la primera información policial y de vecinos.

Una explosión estremeció la tranquilidad de Godoy Cruz este lunes por la tarde, cuando una casa que funcionaba como depósito de pirotecnia se incendió y cuatro personas resultaron heridas, según confirmaron fuentes policiales y de emergencia. El siniestro, registrado cerca de las 16.15 en calle Jorge Newbery al 600, movilizó a numerosas dotaciones de bomberos, personal policial y equipos médicos.

El incendio comenzó dentro de una vivienda particular utilizada para el almacenamiento y venta de fuegos artificiales, propiedad de un hombre con discapacidad. Las llamas se propagaron con rapidez, alimentadas por la pirotecnia almacenada, lo que generó una ráfaga de detonaciones que alarmó a los vecinos y a quienes transitaban por la zona. Testigos contaron al medio local El Sol que “se escucharon explosiones de pirotecnia que provocaron mucho humo. En la casa había menores”.

El episodio quedó registrado en videos, donde se pueden apreciar las detonaciones, la densa columna de humo y las corridas de vecinos que optaron por alejarse por temor a una explosión mayor. La Policía, que llegó primero, acordonó la zona y solicitó apoyo inmediato al cuerpo de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz, sumando refuerzos de Luján. El tránsito fue interrumpido en la calle para facilitar las tareas de control.

El incendio dejó a una mujer atrapada en el techo, con quemaduras en el 80% del cuerpo. El personal de bomberos logró rescatarla y fue trasladada en estado crítico al Hospital Lagomaggiore.

Varias viviendas resultaron dañadas por la propagación de las llamas, vecinos debieron autoevacuarse por precaución

Un adulto que se encontraba en la vivienda fue derivado por intoxicación por inhalación de humo, mientras que dos menores también sufrieron lesiones y debieron ser asistidos en el Hospital Notti. Un bombero resultó lesionado por una descarga eléctrica al ingresar a la propiedad, recibiendo atención del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

La vivienda principal, de nueve ambientes, terminó con pérdidas totales, mientras que una casa vecina sufrió daños parciales. La propiedad no tenía ningún cartel visible que identificara la actividad comercial de venta y almacenamiento de pirotecnia. “Solo él y otra mujer habitaban en el lugar y no hay heridos graves tras el siniestro”, relató un testigo, aunque las fuentes oficiales confirmaron la gravedad de las lesiones de la mujer rescatada del techo.

Mientras los bomberos y equipos de emergencia continuaban en la zona para evitar nuevas explosiones y atender posibles intoxicaciones, las autoridades anunciaron que se iniciará una investigación para determinar las causas del incendio y analizar las condiciones de habilitación y almacenamiento de la pirotecnia.

El encargado del local habría repetido tras el incidente que “fue una chispa” la que desencadenó el fuego. Las pericias técnicas previstas buscarán establecer responsabilidades y cuantificar los daños ocasionados.

Un incendio generó conmoción en Once en medio de las compras de fin de año

Incendio en Balvanera

Un incendio en un local de ropa ubicado en Dr. Juan José Paso 440, entre avenida Corrientes y Lavalle, generó una amplia movilización de recursos de emergencia en la Ciudad de Buenos Aires durante la jornada del 22 de diciembre. Según confirmaron fuentes del SAME a Infobae, al menos 42 personas recibieron asistencia médica tras la propagación de humo hacia un hotel familiar vecino, lo que complicó las tareas de contención y derivó en múltiples traslados hospitalarios.

El siniestro tuvo lugar cerca del mediodía y provocó la intervención de 29 móviles del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), que trabajaron coordinadamente junto a personal de bomberos y fuerzas de seguridad de la Ciudad.

Desde Bomberos de la Ciudad precisaron a este medio: “Bomberos de la Ciudad combatió este mediodía un incendio que se produjo en un negocio del rubro textil en Paso al 400, en Balvanera, afectando a un hotel que ocupan los dos pisos superiores de ese edificio. El fuego tomó telas del negocio y del depósito en el entrepiso”.

De acuerdo con el reporte actualizado, 42 fueron atendidos por exposición al humo, de los cuales 12 requirieron traslado a hospitales de referencia. El operativo sanitario distribuyó a los afectados de la siguiente manera: dos fueron derivados al Hospital Ramos Mejía, cuatro al Hospital Elizalde, dos pacientes al Hospital Fernández y cuatro más al Hospital Rivadavia.

Entre los afectados, el balance oficial indicó la presencia de 11 hombres, 22 mujeres y siete personas cuyo sexo no llegó a determinarse en el momento de la atención inicial. En cuanto a la franja etaria, siete corresponden a menores de edad y 33 a adultos. Todos los vecinos y ocupantes del hotel lindero lograron ser evacuados, sumando treinta y ocho personas desplazadas preventivamente de la zona de riesgo.

Ninguna de las personas asistidas presentó lesiones fatales, y la totalidad de los afectados evoluciona con pronóstico favorable bajo supervisión médica. El despliegue incluyó la utilización de 29 móviles de asistencia terrestre y la colaboración de distintas áreas de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires hasta el control total de la situación.