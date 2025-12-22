Sociedad

Un incendio generó conmoción en Once en medio de las compras de fin de año

Las llamas afectaron a un local de ropa y a un hotel familiar. Doce personas fueron derivadas a distintos hospitales y se movilizaron a 29 unidades del SAME

Incendio en Balvanera

Un incendio en un local de ropa ubicado en Dr. Juan José Paso 440, entre avenida Corrientes y Lavalle, generó una amplia movilización de recursos de emergencia en la Ciudad de Buenos Aires durante la jornada del 22 de diciembre. Según confirmaron fuentes del SAME a Infobae, al menos 42 personas recibieron asistencia médica tras la propagación de humo hacia un hotel familiar vecino, lo que complicó las tareas de contención y derivó en múltiples traslados hospitalarios.

El siniestro tuvo lugar cerca del mediodía y provocó la intervención de 29 móviles del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), que trabajaron coordinadamente junto a personal de bomberos y fuerzas de seguridad de la Ciudad.

Desde Bomberos de la Ciudad precisaron a este medio: “Bomberos de la Ciudad combatió este mediodía un incendio que se produjo en un negocio del rubro textil en Paso al 400, en Balvanera, afectando a un hotel que ocupan los dos pisos superiores de ese edificio. El fuego tomó telas del negocio y del depósito en el entrepiso”.

De acuerdo con el reporte actualizado, 42 fueron atendidos por exposición al humo, de los cuales 12 requirieron traslado a hospitales de referencia. El operativo sanitario distribuyó a los afectados de la siguiente manera: dos fueron derivados al Hospital Ramos Mejía, cuatro al Hospital Elizalde, dos pacientes al Hospital Fernández y cuatro más al Hospital Rivadavia.

Se incendió un local de
Se incendió un local de ropa en Balvanera

Entre los afectados, el balance oficial indicó la presencia de 11 hombres, 22 mujeres y siete personas cuyo sexo no llegó a determinarse en el momento de la atención inicial. En cuanto a la franja etaria, siete corresponden a menores de edad y 33 a adultos. Todos los vecinos y ocupantes del hotel lindero lograron ser evacuados, sumando treinta y ocho personas desplazadas preventivamente de la zona de riesgo.

El humo proveniente del incendio impactó principalmente en el hotel familiar contiguo al local comercial, obligando a una respuesta médica rápida por la presencia de casos de intoxicación respiratoria.

“Se trata de un incendio de gran magnitud”, afirmó el titular del SAME al canal TN, Alberto Crescenti. Además, confirmó que no hubo ningún “trasladado crítico”.

Ninguna de las personas asistidas presentó lesiones fatales, y la totalidad de los afectados evoluciona con pronóstico favorable bajo supervisión médica. El despliegue incluyó la utilización de 29 móviles de asistencia terrestre y la colaboración de distintas áreas de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires hasta el control total de la situación.

En simultáneo, también se registró un incendio en un depósito de indumentaria ubicado en Bartolomé Mitre 2787, entre Juan José Castelli y avenida Pueyrredón, generando la intervención de ocho móviles de emergencia en la Ciudad de Buenos Aires. Allí cuatro personas debieron ser asistidas en el lugar por equipos médicos, sin que se registraran víctimas fatales ni traslados hospitalarios.

El siniestro se desató durante la jornada en el depósito, provocando la presencia de personal especializado para controlar el fuego y verificar la seguridad en la zona afectada. Los pacientes, cuyo sexo y edad no fueron especificados por las autoridades al momento de la atención, recibieron contención y asistencia médica en el sitio.

El despliegue de ocho móviles del SAME formó parte de las acciones preventivas coordinadas entre los equipos de emergencia y los bomberos de la Ciudad de Buenos Aires para limitar los riesgos derivados de la propagación del incendio. Las autoridades confirmaron que la situación quedó controlada tras la intervención, y no fue necesario evacuar ni trasladar a los ocupantes del lugar.

Las causas del incendio en el depósito de indumentaria permanecen bajo investigación, mientras los servicios de emergencia completaron tareas de enfriamiento y verificación en la estructura y sus alrededores.

El incendio ocurrió en la avenida Jujuy al 300, en Balvanera.

A comienzos de este mes y en el mismo barrio porteño, se desató un incendio de magnitud en un edificio de la avenida Jujuy al 300. Y que dejó a cinco personas hospitalizadas por inhalación de humo y obligó a 18 vecinos a evacuar hacia los pisos superiores para resguardarse.

Durante el operativo, 17 residentes buscaron refugio en la terraza, mientras que una persona fue trasladada hasta el décimo piso por el Grupo Especial de Rescate de Caballito. El fuego, que se originó en el segundo piso de un edificio de 12 plantas, fue controlado por los Bomberos de la Ciudad.

Entre los afectados hospitalizados se encontraba la vecina del departamento donde comenzó el incendio. Todos fueron derivados por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) a los hospitales Ramos Mejía y Durand.

