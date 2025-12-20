Jorge Macri anunció la prohibición del uso de pirotecnia sonora en la Ciudad de Buenos Aires

Prohibieron los fuegos artificiales en la Ciudad de Buenos Aires (Foto: @aaajoficial)

Jorge Macri anunció este viernes la prohibición del uso de pirotecnia con efecto audible en la Ciudad de Buenos Aires. La medida fue comunicada a menos de una semana de la Navidad y está basada en el daño que le provoca a la salud de personas mayores, personas con TEA, bebés y animales.

“Prohibimos el uso de pirotecnia con efecto audible en toda la Ciudad. La pirotecnia sonora afecta la salud de personas mayores, personas con TEA y bebés. Además, provoca daños a los animales y al ecosistema”, indicó el jefe de Gobierno porteño en sus redes sociales.

Y agregó: “Esta decisión también responde a un pedido que escuchamos de forma recurrente en las reuniones de vecinos”.

Esta medida no solo regirá durante el período de fiestas, sino que quedará instalada de aquí en adelante.

La Ciudad de Buenos Aires se sumó así a los municipios y provincias que ya habían implementado normativas que prohíben el uso de pirotecnia sonora.

Jorge Macri anunció la medida en sus redes sociales (Foto: Jaime Olivos)

Municipios de todas las regiones, desde Salta hasta Ushuaia, incluyendo varias localidades del conurbano bonaerense, se impulsan medidas que llegan hasta la prohibición absoluta del uso, venta, depósito y producción de fuegos artificiales, con énfasis en los artefactos sonoros.

El Ministerio de Salud y hospitales públicos advirtieron sobre la reducción de accidentes graves tras la entrada en vigencia de las restricciones, mientras profesionales de la salud mental y defensores de derechos animales exponen los efectos negativos del ruido en personas con trastorno del espectro autista (TEA), adultos mayores y animales.

Argentinos Juniors ya no podrá acompañar la salida al campo de su equipo con pirotecnia sonora (Foto: @aaajoficial)

Como consecuencia, se fortalecieron los controles, se habilitaron canales anónimos de denuncia y hasta se instalaron cabinas sonoras y entornos inmersivos en plazas para que la población experimente el impacto sensorial de la pirotecnia.

A diferencia de años previos, cuando la regulación dividía aguas en la sociedad, ahora la prohibición de la pirotecnia reúne la adhesión de ONGs, agrupaciones de padres y veteranos de guerra junto a funcionarios de gobiernos municipales y provinciales.

Qué municipios prohibieron el uso de pirotecnia

La lista de provincias y municipios que prohibieron la pirotecnia (Foto: iStock)

El espectro de distritos adheridos a la restricción se amplió durante 2025, abarcando tanto capitales provinciales como ciudades medianas o pequeñas. Un relevamiento sobre legislación y campañas incluye a los siguientes:

Provincia de Buenos Aires : tras la aprobación de la Ley 15.406, la venta y uso particular de pirotecnia de alto impacto sonoro quedó prohibida en todo el territorio bonaerense. La medida alcanza tanto al sector privado como a eventos organizados por el sector público. Municipios como Berazategui , Bahía Blanca , Bragado y Trenque Lauquen reforzaron sus propias ordenanzas para controlar la venta y el uso, con líneas telefónicas y sitios web de denuncia.

CABA : Jorge Macri anunció la prohibición absoluta de la utilización de pirotecnia sonora.

Salta : la Municipalidad de Salta implementa operativos integrales de control, fiscalizando comercios habilitados e incautando mercadería no autorizada, de acuerdo con la ordenanza N° 15.546. Además, prohíbe de forma expresa la venta en vía pública y promueve celebración con pirotecnia lumínica de bajo impacto.

Tucumán : el Servicio de Quemados y Cirugía Reconstructiva del Hospital Centro de Salud enfatiza los riesgos de accidentes e incita a la no utilización de explosivos.

Ushuaia (Tierra del Fuego) : La ordenanza N° 971 prohíbe la tenencia, fabricación, comercialización y uso particular de cualquier artefacto pirotécnico.

Villa Mercedes (San Luis) : la ordenanza N° 625 rige desde 2014 como “Pirotecnia Cero” y establece multas millonarias y reincidencia sancionada con montos crecientes.

Venado Tuerto (Santa Fe) : se declaró territorio libre de fuegos artificiales bajo la ordenanza 4652/15.

Bell Ville (Córdoba) : la norma 2770/25 veta todo producto de cohetería sonora. El área de Habilitaciones y Espectáculos Públicos efectúa relevamientos y labra actas en eventos deportivos.

Concepción del Uruguay (Entre Ríos) : la Dirección para la Inclusión de las Personas con Discapacidad promueve campañas de concientización y supervisa el cumplimiento de la normativa.

Bahía Blanca : laordenanza Nº 11252 prohíbe todo tipo de pirotecnia, sumando canales de denuncia y campañas educativas para sensibilizar sobre el impacto en personas vulnerables.

Puerto Madryn (Chubut) : con una ordenanza vigente desde 2015, se destaca la coordinación de áreas de Inspección y Protección Civil ante denuncias por uso o venta.

Río Negro : la Ley Nº 5761 establece la prohibición de venta, comercialización y uso de pirotecnia de estruendo, excluyendo los productos lumínicos. Municipios como Cipolletti , Roca , Allen , Villa Regina e Ingeniero Huergo refuerzan controles y aplican multas cuantiosas, decomiso y clausura de comercios reincidentes.

Neuquén : la Ley Provincial N° 3371 impide la utilización y distribución de todo tipo de pirotecnia, lumínica o sonora. Las multas llegan a 75 millones de pesos en casos de fabricación y venta ilegal, aplicando también decomisos y clausuras según la gravedad de la infracción.

Misiones: rige la ley provincial de pirotecnia cero desde 2010.