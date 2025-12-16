De norte a sur, decenas de municipios reiteraron la prohibición del uso de pirotecnia en las fiestas de fin de año

Especialistas advierten sobre quemaduras y lesiones auditivas como consecuencia directa de la manipulación de fuegos artificiales, los hospitales públicos observan una reducción de internaciones graves tras la entrada en vigor de las nuevas leyes

A días de las fiestas de fin de año, un fenómeno se expande de punta a punta en el mapa argentino: cada vez más municipios y provincias implementan normativas que prohíben el uso de pirotecnia. La tendencia cobra fuerza ante la inminencia de Navidad y Año Nuevo, donde la tradición de los fuegos artificiales y explosivos comenzó a verse opacada por el avance de campañas de concientización, sanciones económicas de alto impacto y operativos de decomiso.

En las últimas semanas, un repaso de ordenanzas municipales y legislación provincial refleja que el movimiento “Pirotecnia Cero” no se limita a grandes urbes. Municipios de todas las regiones, desde Salta hasta Ushuaia con varias localidades del conurbano bonaerense, impulsan medidas que abarcan la prohibición absoluta del uso, venta, depósito y producción de fuegos artificiales, con énfasis en los artefactos sonoros. Un recorrido por distintos informes de autoridades locales, áreas de Salud y organizaciones sociales denota que detrás de la movida hay un objetivo sanitario y social.

El Ministerio de Salud y hospitales públicos advirtieron sobre la reducción de accidentes graves tras la entrada en vigencia de las restricciones, mientras profesionales de la salud mental y defensores de derechos animales exponen los efectos negativos del ruido en personas con trastorno del espectro autista (TEA), adultos mayores y animales. Como consecuencia, se fortalecieron los controles, se habilitaron canales anónimos de denuncia y hasta se instalaron cabinas sonoras y entornos inmersivos en plazas para que la población experimente el impacto sensorial de la pirotecnia.

A diferencia de años previos, cuando la regulación dividía aguas en la sociedad, ahora la prohibición de la pirotecnia reúne la adhesión de ONGs, agrupaciones de padres y veteranos de guerra junto a funcionarios de gobiernos municipales y provinciales. En palabras del Dr. Rafael Olivier, jefe de Cirugía Plástica del Hospital SAMIC de Oberá, quien ofreció detalles para Misiones Online, “la legislación provincial de pirotecnia cero fue clave para generar un descenso notable en los accidentes por quemaduras en épocas festivas”.

Qué municipios prohibieron el uso de pirotecnia

Controles municipales y policiales buscan detectar puntos de venta no habilitados durante el aumento de demanda en diciembre, la incautación de productos pirotécnicos ilegales y el decomiso generalizado marcan la respuesta oficial en diferentes ciudades (iStock)

El espectro de distritos adheridos a la restricción se amplió durante 2025, abarcando tanto capitales provinciales como ciudades medianas o pequeñas. Un relevamiento sobre legislación y campañas consultado por Infobae incluye a los siguientes:

Provincia de Buenos Aires : Tras la aprobación de la Ley 15.406, la venta y uso particular de pirotecnia de alto impacto sonoro quedó prohibida en todo el territorio bonaerense. La medida alcanza tanto al sector privado como a eventos organizados por el sector público. Municipios como Berazategui , Bahía Blanca , Bragado y Trenque Lauquen reforzaron sus propias ordenanzas para controlar la venta y el uso, con líneas telefónicas y sitios web de denuncia.

CABA : Opera con restricciones específicas según el tipo de artefacto y la modalidad de uso.

Salta : La Municipalidad de Salta implementa operativos integrales de control, fiscalizando comercios habilitados e incautando mercadería no autorizada, de acuerdo con la ordenanza N° 15.546. Además, prohíbe de forma expresa la venta en vía pública y promueve celebración con pirotecnia lumínica de bajo impacto.

Tucumán : El Servicio de Quemados y Cirugía Reconstructiva del Hospital Centro de Salud enfatiza los riesgos de accidentes e incita a la no utilización de explosivos.

Ushuaia (Tierra del Fuego) : La ordenanza N° 971 prohíbe la tenencia, fabricación, comercialización y uso particular de cualquier artefacto pirotécnico.

Villa Mercedes (San Luis) : La ordenanza N° 625 rige desde 2014 como “Pirotecnia Cero” y establece multas millonarias y reincidencia sancionada con montos crecientes.

Venado Tuerto (Santa Fe) : Se declaró territorio libre de fuegos artificiales bajo la ordenanza 4652/15.

Bell Ville (Córdoba) : La norma 2770/25 veta todo producto de cohetería sonora. El área de Habilitaciones y Espectáculos Públicos efectúa relevamientos y labra actas en eventos deportivos.

Concepción del Uruguay (Entre Ríos) : La Dirección para la Inclusión de las Personas con Discapacidad promueve campañas de concientización y supervisa el cumplimiento de la normativa.

Bahía Blanca : Ordenanza Nº 11252 prohíbe todo tipo de pirotecnia, sumando canales de denuncia y campañas educativas para sensibilizar sobre el impacto en personas vulnerables.

Puerto Madryn (Chubut) : Con una ordenanza vigente desde 2015, se destaca la coordinación de áreas de Inspección y Protección Civil ante denuncias por uso o venta.

Río Negro : La Ley Nº 5761 establece la prohibición de venta, comercialización y uso de pirotecnia de estruendo, excluyendo los productos lumínicos. Municipios como Cipolletti , Roca , Allen , Villa Regina e Ingeniero Huergo refuerzan controles y aplican multas cuantiosas, decomiso y clausura de comercios reincidentes.

Neuquén : La Ley Provincial N° 3371 impide la utilización y distribución de todo tipo de pirotecnia, lumínica o sonora. Las multas llegan a 75 millones de pesos en casos de fabricación y venta ilegal, aplicando también decomisos y clausuras según la gravedad de la infracción.

Misiones: Desde la entrada en vigencia de la ley provincial de pirotecnia cero en 2010, la cantidad de accidentes por quemaduras durante el verano disminuyó de forma sustancial. Solo se reportaron dos casos leves en la provincia durante el último cierre de fiestas, según detalló el Dr. Olivier en diálogo con Sala Cinco.

Las sanciones económicas por el uso y comercialización de pirotecnia sobrepasan los millones de pesos en varias provincias, la reincidencia puede derivar en clausura definitiva de los locales involucrados según la normativa vigente

Las sanciones previstas para quienes infrinjan las disposiciones varían: desde decomiso inmediato de la mercadería y clausura temporaria de locales, hasta multas que superan varios millones de pesos, determinadas por los juzgados de Faltas municipales o directamente por la Justicia provincial.

El abordaje oficial se complementa mediante campañas en plazas, charlas en entidades educativas, actividades de realidad virtual y líneas telefónicas para reportar anónimamente los puntos de venta clandestinos. La Municipalidad de Salta, por ejemplo, instaló una cabina sonora interactiva y refuerza los mensajes de prevención en espacios públicos junto a organizaciones no gubernamentales.

A la par, médicos especialistas de hospitales clave en todo el país reiteran la indicación de frente a cualquier quemadura: “Agua, un paño húmedo y concurrir al centro asistencial más cercano es la recomendación”, según apuntó el Dr. Néstor Bautista, jefe del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Centro de Salud de Tucumán. “No agregar nada, nada de nada”, enfatizó el Dr. Olivier desde Misiones.

En las zonas rurales y urbanas, varias municipalidades articulan esfuerzos para sostener la “responsabilidad social” y evitar no sólo lesiones físicas, sino las consecuencias invisibles que afectan a personas con condiciones neurológicas, ancianos y animales. Como subrayó la fundación Casa Tea de Salta: “Si alguien sufre, no es una fiesta”.