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Escándalo en Córdoba: estudiantes llevaron brownies con marihuana a la escuela y terminaron intoxicados

Ocurrió en la localidad de Toledo. La denuncia fue presentada por la directora de la institución

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Vista de una calle pavimentada con la inscripción "Humaitá", dos camiones estacionados, árboles a ambos lados y edificios bajo un cielo nublado
El episodio ocurrió en una escuela de la localidad de Toledo.

Un colegio de la localidad cordobesa de Toledo, situada a poco más de 20 kilómetros de la capital provincial, quedó envuelto en una fuerte polémica luego de que un grupo de estudiantes se intoxicara tras consumir brownies con marihuana dentro de la institución.

Según pudo saber Infobae, los afectados son seis alumnos del I.P.E.M. Nº 107 Reino de España, ubicado sobre la calle Humaitá al 200. La denuncia fue realizada por la directora del establecimiento después de que los estudiantes comenzaran a presentar distintos síntomas.

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El episodio ocurrió este viernes en un curso del último año de la secundaria. De acuerdo con lo que trascendió a partir de la denuncia, los alumnos comenzaron a manifestar síntomas compatibles con una intoxicación luego de haber ingerido el alimento durante la jornada escolar.

Ante la situación, fueron trasladados a un centro de salud de la zona, donde médicos constataron que estaban bajo los efectos de cannabis. Los jóvenes recibieron atención médica y evolucionaron favorablemente.

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Medios locales precisaron que las autoridades iniciaron una investigación para determinar cómo ingresaron los estupefacientes al colegio y quién fue el responsable de su preparación y distribución.

Según las primeras versiones, una de las alumnas que resultó intoxicada habría elaborado los brownies y los habría llevado al establecimiento para distribuirlos con sus compañeros.

Mar del Plata: llevó un termo con café adulterado al colegio y cinco compañeros terminaron intoxicados

En marzo del año pasado, cinco alumnos de una escuela de Mar del Plata terminaron intoxicados luego de beber café adulterado con marihuana que les convidó un compañero en pleno dictado de clases.

El episodio, ocurrido en la Escuela Municipal de Educación Secundaria N° 213 del barrio San Patricio, generó repudio en la comunidad educativa.

"Que lo expulsen, no puede estar en la escuela. ¿Y si mata a un compañero?“, planteó la madre de uno de los estudiantes, luego de una reunión con las autoridades del establecimiento.

“En la escuela secundaria 213 un chico convidó de un termo a5 compañeros, un líquido que contenía una sustancia que los intoxicó. Los alumnos fueron trasladados al Centro de Salud de Playa Serena donde se los evaluó y ya fueron dados de alta”, indicó el escueto comunicado difundido por la Municipalidad de General Pueyrredón.

Los estudios realizados a uno de los alumnos intoxicados, que luego tuvo que ser trasladado por su propia madre Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Oscar E. Alende”, corroboraron que una de las sustancias con las que había sido adulterado el café era marihuana.

La investigación del hecho quedó en manos de la fiscal Romina Díaz, de la UFI N° 6 marplatense.

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