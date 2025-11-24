Sociedad

Un obrero murió y otro está gravemente herido por la explosión de una garrafa en Salta

El siniestro ocurrió en el paraje Centro 25 de Junio departamento de Anta. Se desconocen las causas del incidente

Guardar
Dotaciones de los Bomberos de
Dotaciones de los Bomberos de Joaquín V. González y del cuartel de Bomberos Voluntarios 8 de Agosto trabajaron en el lugar (Laventanainfo de Anta)

Una tragedia conmovió este domingo a Centro 25 de Junio, paraje rural del departamento de Anta, en la provincia de Salta, luego de que una explosión seguida de incendio arrasara una casilla rodante dentro de una propiedad ganadera y provocara el fallecimiento de un trabajador.

El suceso ocurrió en la zona conocida como Salta Forestal, cercana a Joaquín V. González, y dejó a la comunidad en estado de conmoción.

El incidente se produjo en horas de la tarde, cuando una fuerte detonación de una garrafa generó un fuego descontrolado que envolvió completamente la estructura de la casilla.

Dentro de la vivienda móvil se hallaba un operario oriundo de Río del Valle, quien perdió la vida a causa de las graves quemaduras sufridas. Un segundo trabajador resultó severamente herido y fue derivado en código rojo a un centro de mayor complejidad, donde sigue bajo pronóstico reservado.

Según informó el portal del diario El Tribuno, la estructura móvil, situada a pocos metros del sector poblado de Centro 25 de Junio, quedó envuelta en llamas en cuestión de segundos. El siniestro se propagó rápidamente, lo que impidió a los presentes realizar maniobras de rescate efectivas antes de la llegada de los bomberos.

En el lugar del hecho trabajaron dotaciones de los Bomberos de Joaquín V. González y del cuartel de Bomberos Voluntarios 8 de Agosto. Las cuadrillas desplegaron un operativo intenso para controlar el foco ígneo, logrando extinguir las llamas tras varios minutos de labor.

El esfuerzo del personal permitió evitar que el fuego alcanzara otras zonas del predio donde se hallaban viviendas y maquinaria de la empresa ganadera.

Las causas exactas que ocasionaron la explosión permanecen bajo análisis técnico. De acuerdo con las primeras hipótesis manejadas por bomberos y peritos, una falla en el sistema de gas de la casilla rodante podría haber actuado como detonante del desastre. La investigación reunirá testimonios de empleados, datos de los propietarios del predio y resultados de las pericias laboratorio.

Las autoridades pidieron cautela a la población y pidieron evitar especulaciones hasta que finalicen los informes correspondientes. Mientras tanto, el área permanece asegurada para facilitar la labor de los equipos especializados y evitar nuevos incidentes sobre instalaciones similares.

El humo negro y espeso
El humo negro y espeso luego de la explosión de una garrafa que dejó un obrero muerto y otro herido (Laventanainfo de Anta)

Un hombre realizaba el mantenimiento de un aire acondicionado cuando explotó, cayó y perdió un brazo

A mediados del mes de septiembre, un accidente laboral que ocurrió en una empresa metalúrgica del sur de la ciudad de Córdoba que dejó a un operario con lesiones de extrema gravedad. El hombre, que no pertenecía a la firma donde sucedió el hecho, sufrió la amputación del brazo derecho tras la explosión de un aire acondicionado mientras realizaba tareas de mantenimiento. Además, presentó fracturas expuestas en distintas partes del cuerpo luego de caer desde una estructura elevada.

El episodio tuvo lugar pasadas las 11 de la mañana en las instalaciones de la empresa Proma, situadas sobre calle Colina Impira al 3500, en el barrio Asentamiento Renault, a escasos metros de la planta de Renault.

Según la información oficial difundida por la Policía de Córdoba, el operario se encontraba realizando la recarga del equipo de aire acondicionado cuando, por razones que todavía son materia de investigación, se produjo una explosión que le provocó heridas graves en los miembros superiores e inferiores.

Producto del estallido, el trabajador cayó desde un techo de chapa, lo que agravó aún más su estado. De inmediato, intervinieron efectivos del Comando de Acción Preventiva (CAP), personal de Bomberos y un servicio de emergencias, quienes lo asistieron en el lugar y lo trasladaron de urgencia al Hospital de Urgencias de la capital provincial.

La secuencia todavía no está del todo clara, aunque se confirmó que el operario no tenía vínculo formal con la firma donde ocurrió el incidente. Tampoco se precisó si trabajaba de manera independiente o contratado por una empresa externa.

Hasta el momento, no trascendió la identidad del mismo ni su edad. Las autoridades judiciales y peritos especializados trabajan para determinar qué originó la explosión y si existieron fallas en el procedimiento o en el equipamiento.

El hecho volvió a encender las alarmas sobre las condiciones de seguridad en entornos industriales y el cumplimiento de los protocolos al momento de realizar tareas de mantenimiento técnico.

Temas Relacionados

obreromuertoheridoexplosióngarrafaSalta

Últimas Noticias

Un niño de 5 años cayó de un camión en movimiento en Córdoba y está internado con un traumatismo de cráneo

Sucedió ayer domingo al mediodía cuando el rodado giraba en una rotonda en el Barrio Los Boulevares, de la capital provincial

Un niño de 5 años

Buscan a un adolescente de 17 años que desapareció en Palermo el sábado por la noche

Benjamín fue visto por última vez en el edificio donde vive. El joven está bajo tratamiento psiquiátrico y toma une medicación

Buscan a un adolescente de

Investigan la misteriosa muerte de un hombre en un campo cercano a Mar del Plata

La víctima fue encontrada el domingo en la localidad de Comandante Nicanor Otamendi, a 38 kilómetros de la ciudad balnearia

Investigan la misteriosa muerte de

El juicio contra un policía por el crimen de Luciano Olivera está cada vez más cerca

El proceso oral contra Maximiliano González, imputado por el homicidio agravado del adolescente en Miramar, tendrá su primer debate esta semana

El juicio contra un policía

Detuvieron a cuatro personas en Chaco por abusar de un menor: la madre se negó a hacer la denuncia

La denuncia la realizó una trabajadora social luego de ser alertada por la tía materna del niño. Tras el relato de la víctima, la Fiscalía dispuso el arresto de los tres hombres y la madre del menor

Detuvieron a cuatro personas en
DEPORTES
La historia de Luciana Delabarba,

La historia de Luciana Delabarba, quien se convirtió en la máxima goleadora histórica de la Liga Femenina de básquet: “Nunca lo imaginé”

Fue campeón del mundo con Maradona y compartió una foto histórica: la frase de su última charla que le quedó “para toda la vida”

El enojo de Ariel Holan por el gesto de repudio de Estudiantes en el pasillo de campeón de Rosario Central: “Una falta de respeto”

El gesto de Miguel Merentiel con Marchesín tras ser elegido figura en el triunfo de Boca frente a Talleres

El sugerente posteo de Verón tras el triunfo de Estudiantes en Rosario y el gesto de repudio en el pasillo a Central

TELESHOW
Martín Fierro Latino 2025: los

Martín Fierro Latino 2025: los momentos que más dieron que hablar en la ceremonia de Miami

El gran regreso de Bandana para festejar sus 25 años de carrera: así fue su eufórica vuelta

Marcelo Polino fue homenajeado en el Martín Fierro Latino 2025: “Empecé de abajo y miren a dónde llegué”

La emoción de Esteban Mirol al ganar en el Martín Fierro Latino 2025: “Me convertí en el abuelo digital”

Así fue el bautismo de Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni: las fotos de un día inolvidable

INFOBAE AMÉRICA

El papa León XIV inicia

El papa León XIV inicia su primera gira por Turquía y Líbano para impulsar la unidad cristiana y renovar los llamados a la paz regional

Líderes europeos y africanos se reúnen en Angola para una cumbre centrada en reforzar los vínculos económicos y de seguridad bilaterales

Elecciones en Honduras: los candidatos cerraron sus campañas con acusaciones mutuas de fraude bajo la mirada de la UE, OEA y EEUU

Javier Argüello: “Somos mucho más que datos que pueden ser capturados en un sistema de almacenamiento”

Jan Kerouac, la hija rebelde de Jack Kerouac, vuelve a escena