Un obrero murió y otro está gravemente herido por la explosión de una garrafa en Salta

Una tragedia conmovió este domingo a Centro 25 de Junio, paraje rural del departamento de Anta, en la provincia de Salta, luego de que una explosión seguida de incendio arrasara una casilla rodante dentro de una propiedad ganadera y provocara el fallecimiento de un trabajador.

El suceso ocurrió en la zona conocida como Salta Forestal, cercana a Joaquín V. González, y dejó a la comunidad en estado de conmoción.

El incidente se produjo en horas de la tarde, cuando una fuerte detonación de una garrafa generó un fuego descontrolado que envolvió completamente la estructura de la casilla.

Dentro de la vivienda móvil se hallaba un operario oriundo de Río del Valle, quien perdió la vida a causa de las graves quemaduras sufridas. Un segundo trabajador resultó severamente herido y fue derivado en código rojo a un centro de mayor complejidad, donde sigue bajo pronóstico reservado.

Según informó el portal del diario El Tribuno, la estructura móvil, situada a pocos metros del sector poblado de Centro 25 de Junio, quedó envuelta en llamas en cuestión de segundos. El siniestro se propagó rápidamente, lo que impidió a los presentes realizar maniobras de rescate efectivas antes de la llegada de los bomberos.

En el lugar del hecho trabajaron dotaciones de los Bomberos de Joaquín V. González y del cuartel de Bomberos Voluntarios 8 de Agosto. Las cuadrillas desplegaron un operativo intenso para controlar el foco ígneo, logrando extinguir las llamas tras varios minutos de labor.

El esfuerzo del personal permitió evitar que el fuego alcanzara otras zonas del predio donde se hallaban viviendas y maquinaria de la empresa ganadera.

Las causas exactas que ocasionaron la explosión permanecen bajo análisis técnico. De acuerdo con las primeras hipótesis manejadas por bomberos y peritos, una falla en el sistema de gas de la casilla rodante podría haber actuado como detonante del desastre. La investigación reunirá testimonios de empleados, datos de los propietarios del predio y resultados de las pericias laboratorio.

Las autoridades pidieron cautela a la población y pidieron evitar especulaciones hasta que finalicen los informes correspondientes. Mientras tanto, el área permanece asegurada para facilitar la labor de los equipos especializados y evitar nuevos incidentes sobre instalaciones similares.

Un hombre realizaba el mantenimiento de un aire acondicionado cuando explotó, cayó y perdió un brazo

A mediados del mes de septiembre, un accidente laboral que ocurrió en una empresa metalúrgica del sur de la ciudad de Córdoba que dejó a un operario con lesiones de extrema gravedad. El hombre, que no pertenecía a la firma donde sucedió el hecho, sufrió la amputación del brazo derecho tras la explosión de un aire acondicionado mientras realizaba tareas de mantenimiento. Además, presentó fracturas expuestas en distintas partes del cuerpo luego de caer desde una estructura elevada.

El episodio tuvo lugar pasadas las 11 de la mañana en las instalaciones de la empresa Proma, situadas sobre calle Colina Impira al 3500, en el barrio Asentamiento Renault, a escasos metros de la planta de Renault.

Según la información oficial difundida por la Policía de Córdoba, el operario se encontraba realizando la recarga del equipo de aire acondicionado cuando, por razones que todavía son materia de investigación, se produjo una explosión que le provocó heridas graves en los miembros superiores e inferiores.

Producto del estallido, el trabajador cayó desde un techo de chapa, lo que agravó aún más su estado. De inmediato, intervinieron efectivos del Comando de Acción Preventiva (CAP), personal de Bomberos y un servicio de emergencias, quienes lo asistieron en el lugar y lo trasladaron de urgencia al Hospital de Urgencias de la capital provincial.

La secuencia todavía no está del todo clara, aunque se confirmó que el operario no tenía vínculo formal con la firma donde ocurrió el incidente. Tampoco se precisó si trabajaba de manera independiente o contratado por una empresa externa.

Hasta el momento, no trascendió la identidad del mismo ni su edad. Las autoridades judiciales y peritos especializados trabajan para determinar qué originó la explosión y si existieron fallas en el procedimiento o en el equipamiento.

El hecho volvió a encender las alarmas sobre las condiciones de seguridad en entornos industriales y el cumplimiento de los protocolos al momento de realizar tareas de mantenimiento técnico.