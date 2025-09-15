Sociedad

Un hombre realizaba tareas de mantenimiento en un aire acondicionado que explotó, perdió un brazo y está grave

El trabajador cayó desde un techo de chapa tras la explosión y fue derivado al Hospital de Urgencias de Córdoba, donde permanece internado

Guardar
La explosión ocurrió en una
La explosión ocurrió en una fábrica metalúrgica de la zona sur de la ciudad de Córdoba durante tareas de mantenimiento (Foto: El Doce)

Un accidente laboral que ocurrió durante este lunes en una empresa metalúrgica del sur de la ciudad de Córdoba dejó a un operario con lesiones de extrema gravedad. El hombre, que no pertenecía a la firma donde sucedió el hecho, sufrió la amputación del brazo derecho tras la explosión de un aire acondicionado mientras realizaba tareas de mantenimiento. Además, presentó fracturas expuestas en distintas partes del cuerpo luego de caer desde una estructura elevada.

El episodio tuvo lugar pasadas las 11 de la mañana en las instalaciones de la empresa Proma, situadas sobre calle Colina Impira al 3500, en el barrio Asentamiento Renault, a escasos metros de la planta de Renault.

Según la información oficial difundida por la Policía de Córdoba, el operario se encontraba realizando la recarga del equipo de aire acondicionado cuando, por razones que todavía son materia de investigación, se produjo una explosión que le provocó heridas graves en los miembros superiores e inferiores.

Producto del estallido, el trabajador cayó desde un techo de chapa, lo que agravó aún más su estado. De inmediato, intervinieron efectivos del Comando de Acción Preventiva (CAP), personal de Bomberos y un servicio de emergencias, quienes lo asistieron en el lugar y lo trasladaron de urgencia al Hospital de Urgencias de la capital provincial.

La secuencia todavía no está del todo clara, aunque se confirmó que el operario no tenía vínculo formal con la firma donde ocurrió el incidente. Tampoco se precisó si trabajaba de manera independiente o contratado por una empresa externa.

Hasta el momento, no trascendió la identidad del mismo ni su edad. Las autoridades judiciales y peritos especializados trabajan para determinar qué originó la explosión y si existieron fallas en el procedimiento o en el equipamiento.

El hecho volvió a encender las alarmas sobre las condiciones de seguridad en entornos industriales y el cumplimiento de los protocolos al momento de realizar tareas de mantenimiento técnico.

Explotó una locomotora mientras tres trabajadores estaban realizando tareas en Bahía Blanca

La explosión en la locomotora
La explosión en la locomotora se produjo por el sobrecalentamiento de una cámara de aceite durante tareas de mantenimiento

Tres trabajadores de Ferroexpreso Pampeano resultaron heridos tras producirse una explosión en una locomotora, dentro del predio ferroviario de la empresa, ubicado en la calle Brickman al 2.200, en la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires.

En el lugar, los agentes policiales hallaron a tres personas heridas, de 32, 28 y 21 años, según medios locales. De acuerdo a lo que comentaron fuentes oficiales, las víctimas efectuaban tareas sobre un motor de la locomotora cuando una cámara de aceite elevó su temperatura, lo que desencadenó la explosión.

Personal especializado comenzó de inmediato con las maniobras de asistencia y coordinación para el traslado de los afectados a diferentes centros médicos. Uno de los trabajadores involucrados fue derivado de urgencia al Hospital Municipal Leónidas Lucero e ingresó lúcido, pero presentaba quemaduras de tipo A en el rostro y la mano derecha, y tipo AB en la mano y el antebrazo izquierdo.

Ante la presencia de un edema en la región de las cuerdas vocales visible al momento de su evaluación médica, los especialistas decidieron intubarlo.

“Se encuentra estable en la terapia intensiva. Ingresó lúcido con quemaduras tipo A en el rostro, pelos, cejas, pestañas, y en la mano derecha, y tipo AB en la mano y el antebrazo izquierdo. No tenemos certificación del compromiso de vía aérea, hubo que intubarlo porque en la región de las cuerdas vocales se vio edema”, expresó la doctora Graciela González Prieto, vocera del hospital municipal.

Además, agregó que se esperan estudios complementarios para determinar posibles afectaciones a bronquios, tráqueas o pulmones. En cuanto a los otros dos trabajadores, fueron trasladados en ambulancias al Hospital Penna, donde recibieron atención médica tras el incidente.

En paralelo a la atención de los heridos, personal de Policía Científica desplegó diversas tareas en el predio ferroviario para recabar pruebas y avanzar con la investigación de las causas que originaron la explosión. La causa quedó en manos del fiscal de turno, bajo la carátula de lesiones por accidente.

Temas Relacionados

CórdobaAccidentes laboralesÚltimas noticias

Últimas Noticias

Video: así encontraron escondido al narco más buscado de Santa Fe en la guarida que hizo en el baño de su casa

Waldo Bilbao estaba prófugo desde 2023. Era uno de los líderes de una red que abastecía con cocaína a Rosario, Córdoba y Buenos Aires. Por datos que permitan hallar a su hermano y socio, Brian Bilbao, pagan $40 millones

Video: así encontraron escondido al

El Gobierno porteño desalojó un hotel usurpado en el barrio Constitución, que era usado como prostíbulo

En el edificio también funcionaba un búnker de venta de droga, según informó la policía de la Ciudad, a cargo del operativo. Ya son 430 los inmuebles recuperados, según la información oficial

El Gobierno porteño desalojó un

Jujuy: un fuerte incendio forestal se desató sobre la Ruta Nacional 66 y hay alerta por las altas temperaturas

El foco ígneo coincidió con una advertencia vigente del Servicio Meteorológico Nacional por la baja humedad y los vientos que favorecieron la propagación de las llamas en áreas con vegetación seca

Jujuy: un fuerte incendio forestal

“Perdiste guachín”: tres policías de la Ciudad fueron procesados por secuestrar a un chico en el Bajo Flores

Están presos, embargados y con sumario administrativo de la fuerza porteña. La víctima permaneció dos horas cautiva hasta que su familia pagó un rescate de 4.000 dólares y 1.500.000 pesos. Hay un cuarto implicado de nacionalidad peruana

“Perdiste guachín”: tres policías de

Cayó un sospechoso por el rapto y el abuso sexual de una mujer en Mariano Acosta: la víctima lo identificó

De 27 años, era buscado desde el pasado 29 de agosto, cuando captó a una joven que iba rumbo a su casa y la violó en un descampado. Fue sometido a una rueda de reconocimiento tras ser arrestado en Merlo

Cayó un sospechoso por el
ÚLTIMAS NOTICIAS
La deuda pública aumentó más

La deuda pública aumentó más de USD 7.000 millones en agosto por la volatilidad del dólar y la emisión de bonos

Quién era Germán Torres: su legado en la gastronomía y las recetas que marcaron un antes y un después

El kirchnerismo, el PRO y la UCR acordaron avanzar en la investigación por el fentanilo adulterado

Prisión perpetua para la mamá y el padrastro de León Aquino, el bebé de 18 meses torturado y asesinado en Berazategui

Quién es la primera mujer latinoamericana en liderar la vicepresidencia regional del Banco Mundial

INFOBAE AMÉRICA
Polonia neutralizó un dron que

Polonia neutralizó un dron que sobrevolaba instalaciones gubernamentales y apuntó directo a Rusia

Stephen King dijo que Charlie Kirk estaba a favor de lapidar a los gays, pero se tuvo que disculpar

Tras la ofensiva rusa en Polonia, la OTAN activó una nueva iniciativa militar con un despegue de emergencia

Estados Unidos no impondrá aranceles a China por comprar petróleo ruso a menos que Europa lo haga antes

Joyce Carol Oates elogió un libro de Samanta Schweblin en el New York Times: aquí, el texto completo

TELESHOW
Los mensajes de apoyo de

Los mensajes de apoyo de Wanda Nara y Maxi López a su hijo Valentino: qué le pasó al joven

Nancy Dupláa saludó a su papá por su cumpleaños número 88: “Es lo más del mundo”

Fito Páez, protagonista del Tiny Desk: así fue el concierto que celebra el corazón de la música latina

Maypi Delgado recordó el difícil momento que atravesó durante su embarazo con su expareja ausente: “Fue muy duro”

Jimena Barón celebró los tres meses de su hijo Arturo con Matías Palleiro: “Vivir así es lo que quisiera siempre”