Un hombre realizaba tareas de mantenimiento en un aire acondicionado que explotó, perdió un brazo y está grave

La explosión ocurrió en una fábrica metalúrgica de la zona sur de la ciudad de Córdoba durante tareas de mantenimiento (Foto: El Doce)

Un accidente laboral que ocurrió durante este lunes en una empresa metalúrgica del sur de la ciudad de Córdoba dejó a un operario con lesiones de extrema gravedad. El hombre, que no pertenecía a la firma donde sucedió el hecho, sufrió la amputación del brazo derecho tras la explosión de un aire acondicionado mientras realizaba tareas de mantenimiento. Además, presentó fracturas expuestas en distintas partes del cuerpo luego de caer desde una estructura elevada.

El episodio tuvo lugar pasadas las 11 de la mañana en las instalaciones de la empresa Proma, situadas sobre calle Colina Impira al 3500, en el barrio Asentamiento Renault, a escasos metros de la planta de Renault.

Según la información oficial difundida por la Policía de Córdoba, el operario se encontraba realizando la recarga del equipo de aire acondicionado cuando, por razones que todavía son materia de investigación, se produjo una explosión que le provocó heridas graves en los miembros superiores e inferiores.

Producto del estallido, el trabajador cayó desde un techo de chapa, lo que agravó aún más su estado. De inmediato, intervinieron efectivos del Comando de Acción Preventiva (CAP), personal de Bomberos y un servicio de emergencias, quienes lo asistieron en el lugar y lo trasladaron de urgencia al Hospital de Urgencias de la capital provincial.

La secuencia todavía no está del todo clara, aunque se confirmó que el operario no tenía vínculo formal con la firma donde ocurrió el incidente. Tampoco se precisó si trabajaba de manera independiente o contratado por una empresa externa.

Hasta el momento, no trascendió la identidad del mismo ni su edad. Las autoridades judiciales y peritos especializados trabajan para determinar qué originó la explosión y si existieron fallas en el procedimiento o en el equipamiento.

El hecho volvió a encender las alarmas sobre las condiciones de seguridad en entornos industriales y el cumplimiento de los protocolos al momento de realizar tareas de mantenimiento técnico.

Explotó una locomotora mientras tres trabajadores estaban realizando tareas en Bahía Blanca

La explosión en la locomotora se produjo por el sobrecalentamiento de una cámara de aceite durante tareas de mantenimiento

Tres trabajadores de Ferroexpreso Pampeano resultaron heridos tras producirse una explosión en una locomotora, dentro del predio ferroviario de la empresa, ubicado en la calle Brickman al 2.200, en la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires.

En el lugar, los agentes policiales hallaron a tres personas heridas, de 32, 28 y 21 años, según medios locales. De acuerdo a lo que comentaron fuentes oficiales, las víctimas efectuaban tareas sobre un motor de la locomotora cuando una cámara de aceite elevó su temperatura, lo que desencadenó la explosión.

Personal especializado comenzó de inmediato con las maniobras de asistencia y coordinación para el traslado de los afectados a diferentes centros médicos. Uno de los trabajadores involucrados fue derivado de urgencia al Hospital Municipal Leónidas Lucero e ingresó lúcido, pero presentaba quemaduras de tipo A en el rostro y la mano derecha, y tipo AB en la mano y el antebrazo izquierdo.

Ante la presencia de un edema en la región de las cuerdas vocales visible al momento de su evaluación médica, los especialistas decidieron intubarlo.

“Se encuentra estable en la terapia intensiva. Ingresó lúcido con quemaduras tipo A en el rostro, pelos, cejas, pestañas, y en la mano derecha, y tipo AB en la mano y el antebrazo izquierdo. No tenemos certificación del compromiso de vía aérea, hubo que intubarlo porque en la región de las cuerdas vocales se vio edema”, expresó la doctora Graciela González Prieto, vocera del hospital municipal.

Además, agregó que se esperan estudios complementarios para determinar posibles afectaciones a bronquios, tráqueas o pulmones. En cuanto a los otros dos trabajadores, fueron trasladados en ambulancias al Hospital Penna, donde recibieron atención médica tras el incidente.

En paralelo a la atención de los heridos, personal de Policía Científica desplegó diversas tareas en el predio ferroviario para recabar pruebas y avanzar con la investigación de las causas que originaron la explosión. La causa quedó en manos del fiscal de turno, bajo la carátula de lesiones por accidente.