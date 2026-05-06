Sociedad

Conmoción en San Rafael: un turista chileno murió ahogado en el dique Agua del Toro

Un hombre de 51 años cayó al embalse durante una jornada de pesca junto a su familia. Su hermano se arrojó al agua para auxiliarlo, pero las profundidades del lugar se lo impidieron

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Buzos tácticos realizaron maniobras de inmersión para localizar y extraer el cuerpo del interior del dique (Foto: UNO)
Buzos tácticos realizaron maniobras de inmersión para localizar y extraer el cuerpo del interior del dique (Foto: UNO)

Un turista chileno de 51 años perdió la vida el pasado lunes tras caer a las aguas del dique Agua del Toro, en el departamento de San Rafael, Mendoza. El hombre, que había llegado al embalse junto a su hermano y un niño de nueve años para pasar una jornada de pesca, murió ahogado ante la imposibilidad de ser rescatado a tiempo.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, el grupo familiar había llegado al dique Agua del Toro —ubicado sobre la ruta provincial 101, a unos 80 kilómetros de la ciudad de San Rafael— alrededor de las nueve de la mañana, según informó la Subcomisaría 25 de Mayo. La jornada de pesca transcurría con normalidad hasta que, cerca de las 11.30, la víctima se apartó del grupo con la intención de acercarse al sector de los sanitarios.

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Minutos después, un ruido seco interrumpió la quietud del lugar. El sonido, compatible con el impacto de un cuerpo al caer al espejo de agua, alertó al hermano de la víctima, quien corrió hacia el sector sur del paredón del dique. Lo que encontró fue a su familiar ya en el agua, con dificultades para mantenerse a flote. Sin dudarlo, se arrojó al lago para intentar el rescate. Las profundidades y las condiciones del lugar, sin embargo, le impidieron sostenerlo: ante sus ojos, el hombre se sumergió por completo.

Tras el llamado al sistema de emergencias, se desplegó al lugar un operativo de rescate con personal policial, una dotación del Cuerpo de Bomberos y buzos tácticos, quienes realizaron las maniobras de inmersión necesarias para localizar el cuerpo en el interior del embalse. Una vez extraído a la superficie, el personal médico presente en el predio constató el fallecimiento del turista.

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Según informó el medio local Diario UNO, la justicia mendocina tomó intervención de inmediato. El ayudante fiscal de turno dispuso el inicio de las actuaciones bajo la carátula de “averiguación muerte” y ordenó el traslado del cuerpo al Cuerpo Médico Forense para la realización de la necropsia correspondiente. Los peritajes preliminares apuntan a determinar si la caída se produjo por un resbalón accidental o si existió alguna descompensación previa que le hiciera perder el equilibrio.

Por el momento, el expediente no registra imputados. Los testimonios recabados por el personal de la Subcomisaría 25 de Mayo coinciden en que se trató de un accidente ocurrido durante una actividad recreativa familiar.

La identidad completa de la víctima permanece en reserva parcial por disposición de las autoridades, a la espera de completar las notificaciones oficiales a los organismos consulares correspondientes, dada su nacionalidad extranjera.

Murió un turista brasileño tras descompensarse durante una caminata en el Parque Nacional Nahuel Huapi

El grupo de rescate BRZA y equipos de emergencia activan protocolos para asistencia en zonas agrestes del Parque Nahuel Huapi
El grupo de rescate BRZA y equipos de emergencia activan protocolos para asistencia en zonas agrestes del Parque Nahuel Huapi

Dos semanas atrás, un turista brasileño murió tras descompensarse mientras realizaba una caminata junto a su pareja en el Cerro Centinela, ubicado en el sector norte del Parque Nacional Nahuel Huapi, en las inmediaciones de Villa La Angostura.

El episodio, que generó momentos de tensión e incertidumbre entre los presentes, se desencadenó por la tarde. El hombre, acompañado de su esposa y otros turistas, comenzó a sentir un dolor en el pecho durante el ascenso y quedó tendido en el suelo, lo que motivó el llamado de emergencia.

La alerta se registró a las 16.20, según detalló el grupo de Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes (BRZA), a partir del aviso realizado por otra pareja de turistas que se encontraba en el lugar. En cuestión de minutos, distintos equipos de emergencia de la región se movilizaron hacia el cerro, coordinando acciones bajo los protocolos para intervenciones en zonas agrestes.

Alrededor de las 17, el personal de rescate llegó hasta el matrimonio, donde una paramédica ya se encontraba asistiendo al hombre con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). El equipo prosiguió con los primeros auxilios siguiendo los procedimientos establecidos, hasta la llegada del médico.

A pesar de los esfuerzos del personal de salud, el médico que arribó al sitio constató que el turista ya no presentaba signos vitales. La noticia fue confirmada por el propio grupo BRZA, que en un comunicado oficial compartido a través de las redes sociales, indicó: “Se procedió a seguir con los primeros auxilios hasta cumplir con los protocolos en zonas agrestes”, aunque la persona no logró sobrevivir.

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