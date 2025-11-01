Sociedad

Confirmaron la muerte de un obrero por leptospirosis en Ensenada, tras la alerta por el aumento de casos

Se trataba de un obrero de 77 años. Estuvo internado hasta el día que se pudo confirmar su diagnóstico. Los síntomas y claves para detectar la enfermedad

La confirmación de un caso mortal de leptospirosis en la región generó preocupación entre las autoridades sanitarias, luego de que un hombre de 77 años, residente de Punta Lara, muriera tras haber presentado síntomas compatibles con esta enfermedad transmitida por la orina de roedores.

El episodio, que permaneció fuera del conocimiento público durante más de diez días, fue finalmente revelado en las últimas horas. El paciente había sido identificado como un obrero de la construcción oriundo de Ensenada.

Durante sus últimos días con vida, el hombre permaneció internado en el Instituto Médico Platense (IMP). De hecho, su muerte se confirmó el mismo día que los profesionales lograron ratificar que tenía un diagnóstico positivo de leptospirosis.

De acuerdo a las fuentes consultadas por el medio platense 0221, en un primer momento, los exámenes médicos descartaron la presencia de hantavirus, otra enfermedad cuyo vector de contagio también son los roedores. Solo después de estos análisis se estableció que el cuadro correspondía a leptospirosis. “El mismo día en que se confirma el diagnóstico se produjo el fallecimiento”, señalaron.

La investigación para determinar el lugar exacto donde el hombre contrajo la enfermedad representaría un desafío para los equipos de salud, ya que la leptospirosis puede adquirirse en diversos entornos contaminados por la orina de roedores.

Ante esta dificultad, las autoridades sanitarias optaron por desplegar los protocolos de control de foco en todos los sitios donde el paciente estuvo presente antes de su internación. Dado que la víctima se desempeñaba como obrero de la construcción, las acciones preventivas incluyeron la inspección de varios lugares de trabajo, entre ellos el camping de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y otras obras en las que había trabajado recientemente.

Desde la Municipalidad de Ensenada informaron que el caso fue incorporado al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) y se implementaron medidas en todos los espacios considerados sospechosos de haber sido el posible foco de contagio.

Alertaron por el aumento de casos de leptospirosis

El aumento de casos de leptospirosis en humanos y perros generó preocupación en las autoridades sanitarias, tras la publicación del último informe del Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud. El documento expuso que la enfermedad experimentó un crecimiento notable en lo que va del año, especialmente en la región centro y noreste del país.

Hasta la semana epidemiológica treinta y cuatro, el informe registró 1549 notificaciones de sospecha en humanos, de las cuales 72 fueron confirmadas y 62 clasificadas como probables. En el caso de los perros, se notificaron 517 casos, con 107 confirmaciones.

El incremento de casos respecto a años anteriores constituye uno de los motivos principales de inquietud para las autoridades. Además, la leptospirosis presenta un desafío adicional, ya que sus síntomas suelen confundirse con los de gripes o resfríos, lo que dificultaría la detección temprana y puede retrasar el tratamiento adecuado.

Los especialistas consultados por el Ministerio de Salud subrayaron que el aumento en la cantidad de casos registrados guarda relación con una mejora en la vigilancia epidemiológica. Desde 2023, la leptospirosis se incorporó al listado de enfermedades de notificación obligatoria, lo que permitió “un fortalecimiento sostenido de la vigilancia, lo que permite consolidar el registro nacional y mejorar la oportunidad en la detección de brotes y casos graves”.

Cuáles son los síntomas de la leptospirosis

La confusión inicial con un resfrío o una influenza común suele retrasar la detección de la leptospirosis, una enfermedad que comienza con fiebre, dolor de cabeza y molestias musculares, especialmente en las pantorrillas. Estos síntomas, que pueden parecer benignos, dificultan que los pacientes busquen atención médica de inmediato, lo que incrementa el riesgo de complicaciones.

A medida que la enfermedad progresa, pueden aparecer manifestaciones mucho más severas. En los cuadros graves, la ictericia —una coloración amarillenta de la piel y los ojos— se suma a hemorragias pulmonares y a complicaciones en los riñones o el hígado, situaciones que pueden poner en peligro la vida. El período de incubación de la leptospirosis puede extenderse hasta quince días, lo que significa que los síntomas pueden surgir incluso semanas después del contacto con la fuente de infección.

El proceso diagnóstico requiere una evaluación clínica detallada y el análisis de los antecedentes epidemiológicos del paciente. Es esencial determinar si la persona ha estado expuesta a ambientes de riesgo, animales infectados o aguas posiblemente contaminadas. Una consulta médica temprana permite iniciar el tratamiento con antibióticos, lo que disminuye tanto las complicaciones como la mortalidad asociada a la enfermedad.

