Encontraron el cuerpo del adolescente que era intensamente buscado tras caer al río Paraná en Santa Fe

La zona de la localidad santafesina de San Lorenzo donde el adolescente cayó a las aguas del río Paraná el jueves pasado (Rosario3)

La ciudad de San Lorenzo, ubicada en la zona sur de la provincia de Santa Fe, vivió jornadas de angustia e incertidumbre tras la desaparición de un joven de 15 años en las aguas del río Paraná ocurrida el pasado jueves. El operativo de búsqueda se extendió desde aquel día hasta que este domingo, cuando la esperanza se extinguió durante la mañana, tras confirmarse el hallazgo del cuerpo de Máximo Benjamín Cerda.

Tras un importante despliegue de embarcaciones y buzos tácticos, además del uso de equipamiento avanzado para tareas de rastreo subacuático, Prefectura Naval Argentina comunicó que encontraron el cadáver pasadas las 8.30, en una zona cercana al Club Náutico, cerca de la toma de agua, a la altura de calle San Luis y la ribera del río.

El jueves 16 pasado, cerca de las 15, Cerda se encontraba con amigos en la costanera de San Lorenzo, específicamente en el sector comprendido entre las calles San Luis y Urquiza.

Conforme relataron testigos a las autoridades, los adolescentes abordaron una canoa con la intención de recorrer parte del río. En un momento, Máximo perdió el equilibrio y cayó al agua, provocando una situación de desesperación entre el grupo.

Los intentos por socorrerlo fueron en vano. Los amigos trataron de ayudarlo, pero la corriente lo arrastró rápidamente y lo perdieron de vista, según informó el portal del diario La Capital.

Según documentación de la Unidad Regional XVII, los adolescentes solicitaron ayuda de inmediato, dando inicio en ese mismo instante a un operativo que no se detendría hasta el hallazgo final. Efectivos de la Prefectura Naval Argentina y de la Unidad Regional XVII coordinaron las tareas terrestres y acuáticas en la ribera de San Lorenzo.

Prefectura Naval Argentina comunicó el hallazgo pasadas las 8.30 de la mañana de ayer domingo, en una zona cercana al Club Náutico local (Télam)

Durante tres jornadas consecutivas, las fuerzas rastrillaron un amplio sector del río Paraná, manteniendo la búsqueda activa durante el día y parte de la noche. El trabajo contó con la colaboración de familiares, vecinos y voluntarios, quienes aguardaron novedades en las inmediaciones mientras se extendía la ansiedad ante la falta de resultados positivos.

Las autoridades reforzaron la búsqueda en cercanías del Club Náutico y la toma de agua, lugares con antecedentes de accidentes por corrientes y remolinos.

Tras el descubrimiento, se activaron los protocolos correspondientes: el cuerpo fue retirado del agua y puesto a disposición del fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación. Las pericias a cargo de la Fiscalía permiten establecer las condiciones del fallecimiento y confirmar la identidad de la víctima.

Encontraron el cuerpo del joven de 25 años que se había caído al río cuando pescaba con su padre

En agosto de este año, las autoridades encontraron el cuerpo del joven que había caído al río Paraná mientras pescaba con su padre. Todo sucedió a finales de julio.

Los restos aparecieron en la misma zona donde había ocurrido el accidente y fueron detectados por un dron que monitoreaba el área. El operativo de búsqueda contó con la participación del personal de la Prefectura Naval, Bomberos Voluntarios, Protección Civil y la Policía de Santa Fe. El equipo había comenzado a usar drones durante días, con la intención de mejorar la visibilidad en los sectores de acceso complicado.

Después de que se iniciara la recorrida del perímetro, las autoridades detectaron un objeto extraño, que se encontraba a pocos metros de donde había caído el joven. A raíz de esto, se envió una embarcación de Prefectura para constatar la naturaleza del mismo.

Fue así que se concluyó la búsqueda, tras confirmarse que se trataban de los restos del pescador. De acuerdo a la información publicada por Rosario3, los familiares de la víctima se encontraban en el lugar en el momento del hallazgo y recibieron la noticia de inmediato.