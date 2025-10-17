Sociedad

Buscan a un adolescente que cayó al río Paraná en Santa Fe

El joven de 15 años estaba en una canoa en la localidad de San Lorenzo cuando perdió el equilibrio. Los amigos aseguran que no sabe nadar

La zona de búsqueda en la localidad de San Lorenzo (Rosario3)

El hallazgo de una canoa de pescadores vacía en la costanera de San Lorenzo desencadenó una emergencia náutica que movilizó a los equipos de rescate durante la tarde. La alerta se originó cuando varios jóvenes informaron que un adolescente de 15 años había caído al río Paraná mientras compartía un momento de ocio con amigos. Desde entonces, se desplegó una intensa búsqueda.

El incidente ocurrió alrededor de las 15, en un tramo donde la orilla suele ser frecuentada por pescadores y jóvenes del barrio. Según las primeras reconstrucciones, el grupo de amigos se subió a una canoa de uso habitual en la zona, utilizada por pescadores locales. Durante la travesía, uno de los adolescentes perdió el equilibrio y cayó al agua.

De acuerdo a lo informado por el portal Rosario3, sus compañeros intentaron ayudarlo sin éxito. La falta de aptitudes para la natación y la fuerza de la corriente complicaron toda posibilidad de rescate improvisado. Ante la desesperación, los presentes avisaron de inmediato a las autoridades.

La intervención de la Prefectura Naval Argentina fue rápida. Se desplegaron varias embarcaciones, con equipos preparados para rastrear desde la superficie y desplegar recursos adicionales según el avance de la búsqueda.

Con el correr de la tarde, la Prefectura amplió el operativo. Embarcaciones con personal especializado patrullaban el perímetro, mientras se preparaba el trabajo de buzos tácticos para la jornada siguiente en caso de no encontrar al adolescente a la luz del día.

Diversos organismos colaboraban en la zona a la espera de resultados. El área de búsqueda se extendió hacia sectores de difícil acceso, con el objetivo de cubrir un radio mayor ante la posibilidad de que la víctima fuese arrastrada por la corriente.

Se confirmó que el joven desaparecido no sabía nadar. Las tareas se intensificarían el viernes con la entrada de buzos y nuevas embarcaciones preparadas para operar en un radio ampliado.

El personal de la PNA participa del operativo de búsqueda del adolescente de 15 años (Facebook)

Encontraron el cuerpo del joven de 25 años que se había caído al río

En agosto de este año, las autoridades encontraron el cuerpo del joven que había caído al río Paraná mientras pescaba con su padre. Todo sucedió a finales de julio.

Los restos aparecieron en la misma zona donde había ocurrido el accidente y fueron detectados por un dron que monitoreaba el área. El operativo de búsqueda contó con la participación del personal de la Prefectura Naval, Bomberos Voluntarios, Protección Civil y la Policía de Santa Fe. El equipo había comenzado a usar drones durante días, con la intención de mejorar la visibilidad en los sectores de acceso complicado.

Después de que se iniciara la recorrida del perímetro, las autoridades detectaron un objeto extraño, que se encontraba a pocos metros de donde había caído el joven. A raíz de esto, se envió una embarcación de Prefectura para constatar la naturaleza del mismo.

Fue así que se concluyó la búsqueda, tras confirmarse que se trataban de los restos del pescador. De acuerdo a la información publicada por Rosario3, los familiares de la víctima se encontraban en el lugar en el momento del hallazgo y recibieron la noticia de inmediato.

