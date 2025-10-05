Sociedad

En el cierre de la Peregrinación a Luján, García Cuerva dijo que, hay muchos hermanos a los que le pesa “la pobreza y las consecuencias del narcotráfico”

El Arzobispo de Buenos Aires encabezó la misa de cierre en la icónica basílica. “Hoy le decimos a la Virgen de Luján que como pueblo no nos vamos a detener”, dijo

Por Alejandro Caminos

Guardar
García Cuerva encabezó la misa de cierre de la Peregrinación a Luján

El Arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge García Cuerva, cerró hoy la 51° Peregrinación Juvenil a Luján con una misa en la que habló de la pobreza, del narcotráfico, a la vez que aseguró que “no hay que aflojar” ni “tomar atajos tramposos”.

“Hay muchos hermanos en nuestro país que ya no tienen fuerzas para seguir, no encuentran sentido al camino de sus vidas y han detenido su marcha. Les pesa demasiado la pobreza, las consecuencias del narcotráfico, las enfermedades, la soledad", advirtió.

“Por ellos también peregrinamos, los traemos en la mochila del alma, porque no queremos ser un pueblo indiferente ante tanto dolor, ni tampoco dejarnos ganar por la impotencia del no se puede”, agregó el Arzobispo de Buenos Aires.

Bajo la consigna “Madre, danos amor para caminar con esperanza”, la celebración comenzó ayer y tuvo la participación de miles de feligreses, que marcharon desde la Iglesia de San Cayetano, ubicada en el barrio porteño de Liniers, en un recorrido que atravesó varias localidades hasta llegar a la Basílica de Luján.

Miles de fieles llegaron a
Miles de fieles llegaron a Luján en una nueva Peregrinación. Foto: Jaime Olivos

En el cierre, García Cuerva recordó la figura del Papa Francisco, al recordar: “Él decía que nos cansamos de pedir perdón, pero Jesús no se cansa de perdonarnos”.

También mencionó al Papa León XIV, quien decía que María “encarna la esperanza, una esperanza que no nace en el ruido, sino en el silencio de una espera habitada por el amor”.

Y sumó: “Caminar con esperanza es no aflojar, es confiar en los que van a nuestro lado, es no transformarnos en profetas de calamidades que solo hacen diagnósticos de lo que ya sabemos que está mal, porque lo vivimos todos los días. Caminar con esperanza es no dejarnos ganar por el desaliento y la tristeza. Es seguir adelante, aunque por momentos el egoísmo, la violencia y la injusticia parezcan ganar”.

A su vez, señaló que, como pueblo, “no nos vamos a detener, a pesar de las piedras y dificultades del camino”. También puntualizó que “nos comprometemos a seguir adelante, porque no está todo perdido”.

Miles de feligreses se congregaron
Miles de feligreses se congregaron en Liniers para ir hasta Luján.

En este sentido, el Arzobispo también recordó la jornada de ayer, donde hubo “mucho sol y mucho calor”, como también esta madrugada con “esa gran tormenta y la lluvia”.

Y resaltó a los feligreses que acompañaron: “Y, sin embargo, estamos todos aquí y seguimos todos de pie. Un pueblo peregrino, un pueblo que no baja los brazos, que la sigue peleando y camina con esperanza”.

En otro pasaje, García Cuerva dio un mensaje unificador: “Podremos detener nuestros pies para descansar, pero no detendremos el corazón, porque estos corazones volverán a sus hogares movilizados por el amor de una madre que nunca nos deja solos y que nos anima a caminar con esperanza y a no claudicar en recorrer juntos caminos de fraternidad, de diálogo y de encuentro entre los argentinos”.

Y concluyó: “No aflojamos y nos comprometemos a no abandonar los sueños de construir un país más justo y más fraterno. La madre de Argentina nos impulsa a continuar el camino, pero nos pide que lo hagamos unidos, que podamos también mirarnos entre nosotros con misericordia y que estemos cerca de los que la están pasando mal. Porque como hijos de María, nos queremos parecer a ella”.

Una de las tantas postales
Una de las tantas postales que tuvo la última peregrinación a Luján.

El lema elegido este año es “Madre, danos amor para caminar con esperanza”. Facundo Fernández, vocero del Arzobispado de Buenos Aires, indicó a Infobae que, como es habitual, se revisaron los cuadernos de intenciones del año anterior. Durante uno o dos meses se leyeron las súplicas y, sobre esa base, se elaboró el mensaje.

“Cada uno camina con lo que trae en su vida y se lo pone a los pies de María. Nosotros acompañamos esos pedidos, los ayudamos, les damos una mano. Hay más de 5.500 voluntarios, más de 100 puestos de apoyo y sanitarios. La idea es que los peregrinos puedan llegar con gusto a Luján”, agregó, al respecto.

Infobae estuvo presente desde el inicio de la peregrinación, que tuvo lugar ayer desde las 7, en la Iglesia de San Cayetano, en Liniers. Las autoridades municipales dispusieron un cronograma para evitar incidentes entre los peregrinos y los vecinos que se movilizaron en la zona.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasJorge García CuervaLujánPeregrinación a Luján

Últimas Noticias

Se registraron destrozos, granizo y fuertes tormentas en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe

En las últimas horas, varios usuarios compartieron videos de cómo fue el paso de la alerta meteorológica por sus ciudades. Se espera la llegada del fenómeno en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

Se registraron destrozos, granizo y

Tiene 15 años, lo detuvieron por robar en Córdoba y descubrieron que tenían un extenso prontuario delictivo

La captura se dio el sábado por la madrugada, luego de que el menor asaltara a dos mujeres. Ya había sido demorado en otras ocasiones

Tiene 15 años, lo detuvieron

Rige una alerta naranja por tormentas en el AMBA y otras cuatro provincias: cuándo mejorará el clima

Luego de que se registraran fuertes lluvias y caída de granizo en varias localidades, se espera una jornada complicada en la costa este del país. Qué recomendaciones tener en cuenta

Rige una alerta naranja por

El detalle que encontraron en la casa de Azul Semeñenko, la mujer que lleva casi dos semanas desaparecida en Neuquén

El 24 de septiembre asistió a un turno médico y, al día siguiente, no se presentó a trabajar. Era el día de su cumpleaños. “Estamos preocupadas y asustadas”, aseguraron desde su entorno

El detalle que encontraron en

Una nena de tres años fue internada luego de que fuera atropellada por un tren en Rosario

La menor se encontraba con su madre, cuando ocurrió el incidente. La mujer resultó ilesa y logró trasladar a su hija al hospital más cercano

Una nena de tres años
ÚLTIMAS NOTICIAS
Se registraron destrozos, granizo y

Se registraron destrozos, granizo y fuertes tormentas en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe

Tiene 15 años, lo detuvieron por robar en Córdoba y descubrieron que tenían un extenso prontuario delictivo

Rige una alerta naranja por tormentas en el AMBA y otras cuatro provincias: cuándo mejorará el clima

El detalle que encontraron en la casa de Azul Semeñenko, la mujer que lleva casi dos semanas desaparecida en Neuquén

Una nena de tres años fue internada luego de que fuera atropellada por un tren en Rosario

INFOBAE AMÉRICA
A tres semanas del balotaje

A tres semanas del balotaje en Bolivia, crece la incertidumbre sobre el futuro político y económico del país

La civilización que revolucionó los Andes y transformó la Amazonía en Ecuador: Mayo Chinchipe‑Marañón

El disparo que cambió la historia: así comenzó la Primera Guerra Mundial en Sarajevo

“Rompemos las leyes pero hacemos milagros”: después de “El mago del Kremlin”, Giuliano Da Empoli desmenuza la alianza entre política y tecnología

Eugène Boudin, el precursor del impresionismo que quiso capturar la fugacidad de la luz

TELESHOW
Patricia Sosa, de liderar la

Patricia Sosa, de liderar la revolución femenina en el rock a aconsejar a las nuevas artistas: “Los haters son un problema grande”

Louis Tomlinson: entre el estrellato internacional en la música a una vida marcada por las tragedias familiares

Juan Alberto Mateyko y Naanim Timoyko recordaron cómo se dio su primera cita y por qué no se llegó a concretar

Fede Bal le confesó a Mirtha Legrand por qué terminan la mayoría de sus relaciones: “Algo en mí se apaga”

La emoción de Barby Franco al culminar la peregrinación a Luján y agradecer a la virgen por su hija Sarah