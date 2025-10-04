Confirmaron cuáles serán las calles y avenidas cortadas durante la peregrinación a Luján 2025

La peregrinación será encabezada por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, que partirá a las 07:00 horas desde Liniers (Ariel Torres)

Este sábado 4 de octubre, el tránsito en la zona oeste de Gran Buenos Aires (GBA) tendrá varios cambios por la celebración de la peregrinación a Luján 2025. Como todos los años, se espera una convocatoria de miles de personas provenientes de diferentes partes del país. Por este motivo, varias calles y avenidas serán interrumpidas en seis municipios para garantizar la seguridad de los fieles.

El punto de partida será a las 07:00 horas desde la Iglesia de San Cayetano, ubicada en el barrio porteño de Liniers, pero el recorrido atravesará varias localidades hasta llegar a la Basílica de Luján. Por este motivo, las autoridades municipales dispusieron un cronograma para evitar incidentes entre los peregrinos y los vecinos que se movilizan en la zona.

De esta manera, informaron que las interrupciones comenzarán a regir desde las 06:00 horas. Aunque algunos de los fieles eligen iniciar la caminata durante la madrugada, la medida entrará en vigencia a primera hora de la mañana y durante el día, ya que se trataría de la franja horaria con mayor circulación.

La Matanza

El municipio comunicó que el acceso vehicular sobre la Av. Rivadavia en Ramos Mejía permanecerá cerrado hasta las 16:00 horas. Además, los pasos a nivel del Tren Sarmiento en las calles Colombres, Carlos Calvo, Monteagudo y los puentes Papa Francisco estarán inhabilitados para el tránsito.

Se espera la participación de miles de fieles

El esquema de cortes también incluyó las intersecciones de Gral. San Martín y Moreno y de Mitre y Moreno, donde se implementará un cambio en el orden vial, de acuerdo con la información recopilada por el medio local El Cactus.

Morón

En este caso, el operativo municipal se extenderá hasta las 18:00 horas. El objetivo principal será acompañar el recorrido de los peregrinos y garantizar el orden en la circulación tanto del transporte público como de los vehículos particulares.

Los cruces vehiculares que permanecerán habilitados incluyen:

Av. Rivadavia y Estrada (Haedo).

Av. Rivadavia y Pueyrredón (Haedo/Morón).

Av. Rivadavia y French (Morón).

Buen Viaje y Casullo (Morón).

Buen Viaje y Juan José Valle (Morón).

Puente Lebensohn (Morón/Castelar).

Buchardo – Av. Rivadavia y barrera de Zapiola (Castelar).

Av. Rivadavia y Blas Parera (Castelar).

Ituzaingó

Durante toda la jornada, la Av. Néstor Kirchner -continuación de la Av. Rivadavia- permanecerá cerrada al tránsito. Sin embargo, las autoridades municipales confirmaron que se podrá circular de norte a sur por el paso nivel Blas Parera/Santa Rosa, el paso a nivel Juncal/Medrano, el túnel de la Av. Ratti en ambos sentidos, el puente modular Martín Rodríguez/Niceto Vega y el puente modular Cuyo/Manuel Belgrano.

Los cortes comenzará a regir a partir de las 06:00 horas del sábado

Merlo

El corte de la avenida persistirá en el municipio, por lo que solo podrá hacerse uso de los cruces que fueron habilitados para circular entre la zona norte y sur. Estos serán por la calle Espora (barrera Los Patitos), mientras que Riobamba tendrá sentido hacia Merlo Norte. Asimismo, las barreras de las calles Córdoba y Libertad permanecerán cerradas, y la calle Avellaneda será mano única hacia la Av. Argentina entre las 07:00 y las 20:00 horas.

En San Antonio de Padua, serán el que se encuentra ubicado sobre 25 de Mayo (doble mano norte-sur), el puente de la calle Quintana (sentido norte) y el puente de la calle Barabino (sentido sur).

Moreno

En este caso, los cruces habilitados en la localidad de Paso del Rey serán Ottone Asconape (sentido sur a norte), 25 de Mayo (norte a sur) y Lebensohn (doble sentido) y en Moreno serán Int. Corvalán (doble sentido), Vicente López y Planes (sur a norte), De la Quintana (norte a sur), Int. Uruguay (sur a norte), Belgrano (norte a sur), Av. del Libertador (norte a sur) y Av. Victorica (doble sentido).

En La Reja, estarán habilitados Padre Fahy y Av. Storni (ambos doble sentido), mientras que en Francisco Álvarez el cruce será por Fray Mamerto Esquiú (doble sentido). Además, se instalarán postas de hidratación y prevención en puntos estratégicos del recorrido, resultado de la colaboración entre las autoridades religiosas y diversas áreas del Estado municipal.

Luján

A raíz de que el flujo de fieles se concentrará en el centro de la ciudad, el municipio tendrá varias calles cortadas. Asimismo, confirmaron que la medida comenzará a regir el sábado a partir de las 06:00 horas y se mantendrá hasta el domingo.

Rotonda Ana de Matos.

Francia y Carlos Pellegrini.

9 de Julio y Chávez.

9 de Julio y Ugarte.

9 de Julio y Cervantes.

9 de Julio y Dr. Real.

9 de Julio y Alte. Brown Ingresan taxis y colectivos de línea local (500/501/502/503).

9 de Julio y 25 de Mayo.

Francia y Lavalle.

Francia y San Martín.

Francia y Mitre.

Francia e Ituzaingo.

Puente Mitre, Rodolfo Moreno y Julio A. Rocca.

Luis Gogna y San Roque.

B. Mitre e Italia.

M. Moreno y Carlos Pellegrini.

B. Mitre y Alem.

Ituzaingo y Sarmiento.

B. Mitre y Gral. Paz.

Ituzaingo y Rawson.

B. Mitre y Alvear.

Las Heras y Güemes.

Mitre y Lamadrid.

Ituzaingó y Dean Funes.

Belgrano y Las Heras.

Mitre y Ramauge.

Mitre y Gamboa.

Mitre y Olavarría.

Mitre y Tandil.

Carlos Pellegrini y San Vicente.

Lezica Y 25 De mayo: Entrada al Parque Ameghino(Ingresan comunidades parroquiales de apoyo).

Cómo funcionarán el servicio de trenes

Desde Trenes Argentinos anunciaron que la línea Sarmiento sumará traslados especiales, para responder a la demanda de pasajeros durante la próxima jornada especial. Según la información publicada por Noticias Argentinas, el cronograma funcionará tanto el sábado como el domingo.

El cronograma especial que funcionará este fin de semana por la peregrinación

En la primera jornada, anunciaron que habrá siete trenes adicionales que cubrirán el trayecto entre Moreno y Luján en horarios distribuidos a lo largo de la jornada: 7:06, 9:26, 12:44, 15:04, 18:40, 21:00 y 23:39. En sentido inverso, otros siete servicios extra partirán desde Luján hacia Moreno, con salidas comprendidas entre las 8:16 y las 0:49 del domingo.

Para el domingo, la planificación prevé seis servicios por sentido, con partidas escalonadas desde la madrugada hasta el mediodía, tanto desde Moreno como desde Luján.

En cuanto a los trenes eléctricos, la empresa también dispuso frecuencias especiales. De esta manera, los servicios adicionales entre Liniers y Moreno saldrán a la 1:05 y a las 3:15, mientras que en dirección opuesta, desde Moreno hacia Liniers, las partidas serán a las 0:02 y a las 2:02.

Así será la organización de la peregrinación a Luján

Tal como confirmaron fuentes eclesiásticas, en esta 51° edición los fieles fueron invitados a peregrinar el sábado 4 y domingo 5 de octubre. Este año, la columna de religiosos se enfilarán bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”.

Para las 07:00 horas del sábado está programada la salida desde Liniers, la cual será encabezada por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Cerca de las 10:00 horas, está prevista la partida de la emblemática imagen peregrina, que este año será cargada por la diócesis de Quilmes.

También estará disponible la opción de seguir la transmisión especial que comenzará a las 19:00 horas y será transmitida por Canal Orbe 21 y en Youtube por LaPereLujan. Asimismo, confirmaron que las mismas señales estarán a cargo de emitir la celebración de la misa central, que realizará el arzobispo bonaerense el domingo a las 07:00 horas.