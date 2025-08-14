Sociedad

Dos choques en Mataderos movilizan al SAME aéreo y generan cortes en la General Paz

La colisión entre un automóvil que se dio a la fuga y una motocicleta en la Avenida de los Corrales obligó a interrumpir la circulación

Por Alejandro Caminos

La colisión entre un automóvil
La colisión entre un automóvil que se dio a la fuga y una motocicleta en la Avenida de los Corrales obligó a interrumpir la circulación

Dos siniestros viales se registaron esta mañana en el barrio de Mataderos, según informaron fuentes policiales a Infobae. El primer incidente tuvo lugar pasadas las 7 en la Avenida de los Corrales, donde un automóvil chocó contra una motocicleta y luego se dio a la fuga. Personal del Destacamento Corrales de la Comisaría Vecinal 9 A de la Policía de la Ciudad intervino en el lugar tras ser alertado sobre el hecho.

A raíz de la gravedad del choque, se solicitó la presencia urgente del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) aéreo, lo que obligó a cortar la circulación de la Avenida General Paz para permitir el descenso del helicóptero sanitario. Esta medida ocasionó complicaciones en una de las arterias más transitadas de la ciudad.

“El motociclista se hallaba consciente y fue trasladado al hospital Santojanni”, confirmaron fuentes policiales a Infobae. Según los reportes, no se registraron víctimas fatales en ninguno de los siniestros ocurridos durante la jornada. Las autoridades buscan al conductor del automóvil involucrado, mientras prosigue la investigación para determinar las causas del incidente.

La interrupción del tránsito sobre la Avenida General Paz afectó la circulación en toda la zona y fue restablecida una vez que concluyeron las tareas de emergencia y asistencia médica. El SAME aéreo participó activamente en el operativo, brindando asistencia rápida al lesionado y permitiendo su traslado seguro al centro de salud.

A pocos metros, el conductor de una camioneta se descompensó y chocó contra la banquina, lo que requirió la presencia policial para escolar el vehículo colisionado. Mientras que en otro punto de la gran avenida, un camión presentó problemas técnicos y perdió uno de sus neumáticos, lo que generó más retrasos.

En las primeras horas de la mañana y en el barrio porteño de Núñez, un ciclista resultó lesionado tras ser atropellado por un colectivo de la línea 184, específicamente en la intersección de la Avenida Cabildo e Iberá. “Personal de la Comisaría Vecinal 13 B de la Policía de la Ciudad, que se encontraba preventivamente en la zona, solicitó la asistencia del SAME, una de cuyas ambulancias trasladó al ciclista, en estado consciente, por politraumatismo”, resaltaron desde Policía de la Ciudad a este medio.

Los antecedentes sobre Avenida de los Corrales

Hace cuatro días, nueve personas resultaron heridas tras un violento triple choque que se produjo en la intersección de la avenida General Paz y la avenida de los Corrales, en el barrio porteño de Mataderos.

Del accidente vial participaron dos autos y una camioneta, que se trasladaban en sentido al Río de La Plata. Hubo un importante operativo de emergencia y el corte total de la circulación en la zona duró 4 horas, entre las 6.30 y las 10.30 horas aproximadamente.

Del siniestro participaron dos autos
Del siniestro participaron dos autos y una camioneta.

Automovilistas que observaron lo ocurrido relataron a TN que un Peugeot 208, que circulaba a alta velocidad y venía haciendo zig zag, embistió de atrás a un Peugeot 206. Tras el choque, el 206 se prendió fuego y varios vecinos debieron intervenir para apagar el fuego. En ese vehículo iban cuatro jóvenes, uno de los cuales fue trasladado por el SAME aéreo.

El viernes pasado sucedió un choque múltiple y que involucró a tres vehículos que sufrieron importantes daños, y provocó restricciones en la circulación. Según habían informado fuentes policiales, el aviso del siniestro se registró cerca de las 4:14 de la madrugada. Al llegar al lugar, los efectivos constataron la colisión entre un Chevrolet Celta, un Fiat Spazio y un Chevrolet Classic.

El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) asistió en el lugar a los ocupantes de los vehículos, que resultaron con heridas leves. Mientras tanto, personal policial trabajó para encauzar el tránsito y la empresa concesionaria AUSOL se encargó de señalizar la zona afectada.

