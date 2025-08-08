Crimen y Justicia

Choque múltiple en la avenida General Paz: hay tres vehículos afectados y demoras en el tránsito

El siniestro ocurrió a la altura de Avenida de Los Corrales. Esta madrugada también se registró una colisión en el barrio porteño de Villa Santa Rita, donde dos personas resultaron heridas

El siniestro involucró a tres vehículos que sufrieron importantes daños.

En las primeras horas de este viernes, un violento choque múltiple se registró sobre la avenida General Paz, a la altura de la Avenida de los Corrales. El siniestro involucró a tres vehículos que sufrieron importantes daños, y provoca restricciones en la circulación.

Según informaron fuentes policiales, el aviso del siniestro se registró cerca de las 4:14 de la madrugada. Al llegar al lugar, los efectivos constataron la colisión entre un Chevrolet Celta, un Fiat Spazio y un Chevrolet Classic.

El aviso del choque ingresó cerca de las 4:14 de la madrugada.

El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) asiste en el lugar a los ocupantes de los vehículos, que resultaron con heridas leves. Mientras tanto, personal policial trabaja para encauzar el tránsito y la empresa concesionaria AUSOL se encarga de señalizar la zona afectada.

Las demoras son en ambos sentidos de la circulación, con un desvío hacia la colectora.

Las demoras son en ambos sentidos de la circulación

En paralelo al siniestro ocurrido en la General Paz, esta madrugada también se registró una colisión en el barrio porteño de Villa Santa Rita, donde dos personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas a un hospital de la zona.

Según informaron fuentes policiales, el choque se produjo en la intersección de Joaquín V. González y avenida Gaona, y fue protagonizado por un Fiat Palio y un Ford Fiesta, ambos conducidos por hombres que viajaban sin acompañantes.

El siniestro se produjo en la intersección de Joaquín V. González y avenida Gaona.

Los involucrados lograron salir por sus propios medios antes del arribo de los Bomberos de la Ciudad. El SAME asistió a ambos conductores: uno de ellos fue derivado al Hospital Álvarez con diagnóstico de latigazo cervical, mientras que el otro fue trasladado al mismo centro de salud por un traumatismo de tórax.

Noticia en desarrollo...

