Crimen y Justicia

Violento triple choque sobre la General Paz: hay 9 heridos y la avenida está cortada por la intervención del SAME Aéreo

El accidente se produjo a la altura de la avenida de Los Corrales, en el barrio porteño de Mataderos, en sentido al Río de La Plata

Triple choque en el barrio de Mataderos dejó 9 heridos

Nueve personas resultaron heridas este domingo por la mañana tras un violento triple choque que se produjo en la intersección de la avenida General Paz y la avenida de los Corrales, en el barrio porteño de Mataderos.

Del accidente vial participaron dos autos y una camioneta, que se trasladaban en sentido al Río de La Plata. Hubo un importante operativo de emergencia y el corte total de la circulación en la zona.

Automovilistas que observaron lo ocurrido relataron a TN que un Peugeot 208, que circulaba a alta velocidad y venía haciendo zig zag, embistió de atrás a un Peugeot 206. Tras el choque, el 206 se prendió fuego y varios vecinos debieron intervenir para apagar el fuego. En ese vehículo iban tres jóvenes, uno de los cuales fue trasladado por el SAME aéreo.

Así quedó el Peugeot 206
Así quedó el Peugeot 206 que fue impactado de atrás por un Peugeot 208. Una de las ruedas del auto destrozado rebotó en una camioneta

En el lugar también se hizo presente la dueña de 208. Contó que se lo había prestado a un amigo, que estaba llevando a la casa a otro amigo.

En cuanto a la camioneta involucrada en el siniestro, testigos indicaron que fue impactada por una rueda que se le desprendió al 206, el cual quedó completamente destrozado y con varias de sus partes esparcidas por la calzada de la autovía.

Bomberos y personal del SAME llegaron rápidamente al lugar. Al advertir las lesiones de los involucrados, todos fueron trasladados a hospitales cercanos. Entre los heridos se encontraban ocho hombres y una mujeres, todos mayores de edad.

El SAME aéreo trasladó a
El SAME aéreo trasladó a un joven de 28 años con politraumatismos graves

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que dos hombres y una mujer, todos con politraumatismos, fueron derivados al Hospital Santojanni. En tanto, otro hombre de 28 años debió ser derivado en helicóptero al Hospital Argerich por un politraumatismo grave.

En el lugar trabajaban ocho móviles de emergencia y una aeronave del SAME. Las autoridades pidieron a los conductores evitar la zona debido al corte total de la General Paz en sentido al Río de la Plata, mientras se desarrollan las tareas de asistencia y remoción de los vehículos involucrados.

A raíz de este triple y el aterrizaje del helicóptero, el tránsito había comenzado a lentificarse a la altura de la avenida de Perón. Este motivo, derivó en otro triple choque, pero no semejante magnitud como el primero.

El triple choque principal provocó
El triple choque principal provocó otro triple choque 500 metros antes de llegar al lugar del siniestro debido a que los autos frenaron abruptamente tras el aterrizaje del helicóptero del SAME

La semana pasada, un choque entre una moto y un auto sobre la avenida General, a la altura del barrio de Liniers, también provocó la intervención del SAME aéreo para trasladar a un herido.

El incidente ocurrió a la altura de Rivadavia y con sentido hacia el Río de la Plata y cerca de las 7. Allí, una motocicleta y un auto colisionaron entre sí, en pleno tráfico. “Un motociclista lesionado en un choque contra un auto esta mañana en la avenida General Paz obligó a cortar transitoriamente el tránsito para que descienda el helicóptero del SAME y trasladar al herido al Hospital Santojanni”, destacaron fuentes policiales del caso a Infobae.

A las 7.26 arribó el helicóptero, mientras los paramédicos terminaron de inmovilizar a la persona herida para su posterior traslado. Para ello y con el objetivo de facilitar las tareas pertinentes, intervino el personal de la Comisaría Vecinal 9 B de la Policía de la Ciudad.

