Crimen y Justicia

Crimen de Diego Fernández Lima: ordenaron analizar los restos recuperados durante las últimas excavaciones en la casa de Coghlan

El fiscal Martín López Perrando pidió que el Cuerpo Médico Forense determine el origen del material recuperado en los procedimientos realizados a fines de mayo en la vivienda de Cristian Graf. Por el momento, sigue vigente la prohibición de realizar modificaciones en el terreno

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Cristian Graf Diego Fernández Lima Coghlan
Los restos de Diego fueron encontrados el 20 de mayo de 2025 en el jardín de la casa de Graf

A casi dos semanas de las nuevas excavaciones realizadas en la casa de Cristian Graf donde fueron hallados los restos de Diego Fernández Lima, el fiscal Martín López Perrando solicitó que el Cuerpo Médico Forense analice todo el material recuperado durante los procedimientos. La medida busca determinar si alguno de los elementos secuestrados tiene relevancia para la investigación.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, aunque la principal hipótesis es que se trata de restos animales y otros materiales sin valor probatorio, la fiscalía busca despejar cualquier duda sobre los elementos recuperados en el domicilio del barrio de Coghlan, donde se cree que el adolescente fue asesinado.

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En la misma línea, una fuente vinculada al expediente señaló que los expecialistas que participaron de las excavaciones ya adelantaron de manera preliminar que los fragmentos óseos recuperados serían compatibles con restos de un animal pequeño. Sin embargo, el fiscal resolvió solicitar una pericia formal para determinar con certeza su origen y naturaleza.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, López Perrando pidió mediante un escrito al Cuerpo Médico Forense que “tenga a bien realizar un peritaje sobre los restos óseos secuestrados debiéndose establecer si son restos humanos y, en su caso, se aporten los datos periciales de rigor”.

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La medida no fue la única impulsada en las últimas horas. El fiscal también solicitó al Registro de la Propiedad Automotor que informe, en un plazo de 72 horas, el historial de todos los vehículos registrados, individual o colectivamente, a nombre de Federico Alberto Graf, Susana Elena Grassle, Norberto Cristian Graf, Ingrid Cristina Graf y Rubén Adrián Freeman.

Cristian Graf allanamiento
Las excavaciones se llevaron a cabo en el sector lindante a la medianera derecha del patio trasero de la propiedad

Las excavaciones en cuestión se realizaron a fines de mayo en la vivienda ubicada sobre avenida Congreso al 3700. Del procedimiento participaron agentes de Gendarmería Nacional, integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y efectivos de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.

La medida había sido ordenada por el juez Alejandro Litvack, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°56, luego de que la causa incorporara la declaración de un testigo de identidad reservada y los resultados de un estudio realizado con georradar que detectó anomalías en un sector del terreno.

El objetivo de esas tareas fue “proceder a excavación, recuperación y conservación” de elementos de interés para la investigación. Los trabajos se concentraron en el sector lindante a la medianera derecha del patio trasero de la propiedad y alcanzaron unos 50 centímetros de profundidad.

Erica Nyczpor, una de las abogadas de Cristian Graf, contó a los medios que durante el procedimiento “no encontraron ningún resto óseo”

Tras el procedimiento, fuentes judiciales señalaron a Infobae que no se había encontrado “nada de interés para la investigación”. En la misma línea se expresó la defensa de Cristian Graf. “Se encontraron raíces de un árbol que fue removido. Ese fue el resultado: no rescataron ningún resto óseo ni material no biológico. Solo se hallaron fragmentos de azulejos y restos de un animal”, afirmó entonces Erica Nyczpor, una de las abogadas de Graf.

Por el momento, continúa vigente la prohibición de realizar modificaciones en el terreno durante al menos 60 días, una medida dispuesta para preservar potencial evidencia mientras avanzan las nuevas diligencias ordenadas por la fiscalía.

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