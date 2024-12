El fenómeno de la “casa embrujada” que conmocionó a un pueblo bonaerense y fue analizado en la televisión nacional

La "casa embrujada" de General Madariaga

“En esta casa hoy hay paz, bien lejos están esas presencias demoníacas y satánicas de las que se habló hace tanto tiempo”, afirma quien dice ser Juana Zamora cuando recibe a Infobae en la puerta de lo que hace más de tres décadas se calificó como “La casa embrujada de General Madariaga”, y que convulsionó a la ciudad llamada El Pago Gaucho, pueblo tranquilo que en aquella oportunidad se vio invadido por los medios nacionales ante la noticia de que allí habitaban espíritus siniestros y otras yerbas.

Surge la pregunta de rigor acerca de si ella es la nueva dueña, responde que sí y que vive allí, en Urrutia al 500, hace aproximadamente 15 años, que es policía y que de vez en cuando la convocan en la comisaría local para realizar algunas tareas específicas. Ante la propuesta de hacer una nota recorriendo hoy la vivienda y de poder charlar con ella para que contara todo lo que supiera, responde que solo si le pagan la entrevista, lo que impide la continuidad de la nota a este cronista.

Nos retiramos luego de corroborar que Juana no es Juana. Quizá por todo lo que le tocó atravesar a ella y su familia ya no tuvo ganas de que la prensa volviera a golpear a su puerta. O prefirió dejar que el misterio y la fábula continúen, por qué no, vaya uno a saber. En realidad quien nos atendió portón mediante fue Julia Ramona Ferreyra, hija de María Ferreyra y madre de Julio Nazareno Nahuel, los tres habitantes que aquel terrorífico febrero de 1993 padecieron y denunciaron hechos sobrenaturales que sucedieron en su propio hogar.

Primero fue un vaso con una bombilla en su interior que se cayó solito sobre la mesa sin que nadie siquiera lo rozara. Luego cuando ambas mujeres se acercaron para ver qué estaba sucediendo, de manera inexplicable se apagaron todas las velas de la casa que carecía de corriente eléctrica. Se asustaron mucho porque según ellas un cuchillo salió de un cajón de la alacena y se incrustó en la pared. Contaron que los tres corrieron a encerrarse en una habitación para sentirse a salvo, pero explicaron que mientras tanto almohadones, frazadas y sábanas cruzaban el espacio de un lado a otro sin solución de continuidad. No fue todo, de acuerdo con sus relatos los cajones de la cocina se abrían y se cerraban, las puertas de los armarios se golpeaban, la ropa caía de los placares y una de las mesas de luz se deslizaba de un lado a otro.

Loa tres habitantes de la casa donde sucedieron hechos extraños en 1993

Desesperadas madre e hija corrieron hasta la comisaría local para contar y denunciar lo que les acababa de pasar, pero según ellas los agentes en medio de la noche cerrada las tomaron a la risa y debieron regresar sin recibir ni contención ni ayuda. Más bien las trataron de bolaceras, como se califica a las personas que inventan historias o se las reconoce como embusteras en los pueblos.

Pero la cosa no terminó ahí, ya que al otro día, de acuerdo con los testimonios de ambas mujeres, los hechos paranormales continuaron. Se empezó a correr la voz de que el que estaba poseído por el demonio era el pequeño Julio Nazareno Nahuel, de apenas diez años, pero la abuela lo negaba rotundamente: “Al nene ya lo hicimos ver y no tiene nada de eso, son todos inventos”, explicaba María. A su lado, Julia Ramona Ferreyra, su hija, daba más detalles ante camarógrafo y periodista del siempre presente y eficiente Canal 4 de Madariaga, video que todavía se conserva. Y que formó parte de un informe especial del Canal Infinito y de las atrapantes Historias Innecesarias del reconocido Youtuber Damián Kuc: “La cama se destapó sola y se corren las cobijas, solas se van corriendo así y quieren destapar todo, como hoy que solas tiraron todo para los pies. La cortina hoy se me cayó en la cabeza, venía deslizándose de a poquito y se me cayó encima. Hay cosas que se deslizan solas. Ahora se está deslizando la colcha de la cama, ¿ve? Le echan la culpa a mi nene de tener poderes extrasensoriales, pero él no puede hacer esas cosas”, relataba entre asombrada y nerviosa Julia al micrófono del notero que no salía de su asombro e insistía con que al niño le adjudicaban esos dones. Todo esto sucedía mientras Nazareno miraba con temor.

El pequeño Julio Nazareno Nahuel y su madre hace más de 30 años

La voz corrió por toda la ciudad y los vecinos comenzaron a agolparse frente a la casa, igual que los medios de prensa que potenciaron aún más la escandalosa noticia. Ante semejante caos la visita de la policía a la casa fue inevitable. Aquellos que días atrás se habían tomado a risa lo que las dueñas de la vivienda les fueron a contar, ahora entraban al lugar con cara de terror. Hasta el propio comisario en persona se dio cita. Se pensó que eso iba a llevar tranquilidad, que iba a apaciguar los ánimos, que llevaría calma a la población desvirtuando tales versiones esotéricas asegurando que nada de eso había existido. Pero no ocurrió así. Al mejor estilo del ufólogo y parapsicólogo Fabio Zerpa, el oficial Claudio Mejías abonó tales dichos y sumó los suyos: “En un momento dado se escucharon los golpes en las paredes, después transcurridos unos momentos pude observar que un cajón de un aparador se abrió solo. Eso es lo que puedo decirle que yo constaté”, expresó el policía casi en conferencia de prensa sin despeinarse.

Fue tal el alboroto que se armó en la ciudad causando tanta preocupación que debió hacerse presente el juez de Dolores José Luis Macchi –ya fallecido- profesor de derecho penal, conocido popularmente por haber sido el magistrado que tuvo a su cargo la instrucción del asesinato del reportero gráfico de la revista Noticias José Luis Cabezas ocurrido el 25 de enero de 1997.

Muchos ciudadanos de Madariaga no creían en lo que se repetía en la tevé, diarios y revistas, pero la intervención de dichos funcionarios le daba un tinte de veracidad que servía para alimentar cualquier tipo de especulaciones. Así apareció la vidente local, Susy López, quien se definió como quiromántica (adivinación basada en las líneas de las manos) y definió el asunto como un verdadero poltergeist (fenómeno paranormal extraño o violento que no puede ser explicado por las leyes de la naturaleza). Todo sucedió en el programa Hora Clave que conducía Mariano Grondona. El único que llevó paños fríos al tema fue Enrique Márquez, presidente del Centro Argentino de refutación de la pseudociencia que habló con seriedad de fraude psicológico y sostuvo que al comisario Mejías se le cayó un jarrón, se asustó, retrocedió y generó un caos con sus versiones incomprobables.

Julia Ramona Ferreyra (Facebook)

Quien acaparó gran parte de las miradas de todos fue el pastor evangélico pentecostal de Madariaga Pedro Istillarte que sostuvo ante el conductor que la familia concurría a su iglesia y no tenía paz. Y convocó a parapsicólogos de Mar del Plata que dejaron entrever que lo ocurrido pudo haber pasado porque a Timoteo, abuelo de la familia en cuestión, no había sido enterrado correctamente y provocaba estos efectos y fenómenos paranormales. Hasta que un vecino, Mario Carolio, investigó y descubrió al niño Nazareno mientras tiraba cosas por la ventana hacia el techo de la casa embrujada y sospechó que era él quien generaba estos golpes, ruidos y movimientos en su propia vivienda.

Allá por 2018 Julio Nazareno Nahuel contó que quien los atemorizó en aquellos tiempos difíciles fue el pastor Istillarte, su vecino. Dijo que como ellos un determinado día decidieron no asistir más a su iglesia, y según explicó el joven, el hombre que decía transmitir la palabra de Dios no lo aceptó porque estaba enamorado de su madre. Entonces les vaticinó de manera maligna que cuando llegaran a su casa el demonio los estaría esperando.

El entonces comisario Claudio Mejías que le dio verosimilitud a la historia de sucesos paranormales

Luego se habló de que en la casa se había realizado una limpieza espiritual, también para terminar de una vez por todas con las versiones malévolas que le adjudicaban. Otros sostuvieron que esa tarea estuvo a cargo de un pai Umbanda.

Nuestro viaje hasta General Madariaga tuvo la intención de saber con certeza lo ocurrido hace ya más de treinta años. Pero Julia Ramona Ferreyra decidió no recibirnos para contarnos su verdad acerca de los misterios sucedidos aquel verano presuntamente diabólico de 1993. Y entonces así, la leyenda parece continuar...