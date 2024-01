Más de 50 personas se intoxicaron en Córdoba luego de comer carne en mal estado

El mercado fue clausurado luego de las denuncias en las redes sociales (Municipalidad de Capilla del Monte)

La Municipalidad de Capilla del Monte clausuró un minimercado luego de que más de 50 personas denunciaran haber terminado intoxicados por haber consumido carne en mal estado que habrían comprado en el local comercial. “Hay riesgo de que hayamos contraído una bacteria que causa problemas renales e inflamaciones en el riñón”, planteó una de las víctimas.

El caso de intoxicación masiva se conoció en los últimos días a través de Facebook después de que los afectados acusaran a un comercio de la localidad cordobesa, ubicado en la calle Lavalle, de haberles vendido “carne podrida”. Asimismo, varios de ellos advirtieron a sus contactos que la mercadería podría estar “contaminada” y pidieron que “se tire”.

Luego de la repercusión que obtuvieron las denuncias, los inspectores municipales y el personal de la dirección de Bromatología revisaron las condiciones en las que funcionaba el minimercado y descubrieron que había carne vacuna almacenada en un depósito que no cumplía con las condiciones necesarias para asegurar que sea apta para el consumo humano.

Por este motivo, el intendente de Capilla del Monte, Fabricio Díaz, ordenó que el comercio sea clausurado de manera preventiva, mientras se desarrolla la investigación. Ese mismo día, informaron que también fue cerrado un local que funcionaba como forrajería y pet shop, debido a que confirmaron que venía carne “de manera clandestina”. No obstante, las autoridades descartaron que los casos tuvieran alguna relación entre sí.

Una forrajería y pet shop fue clausurada por vender carne de manera ilegal (Municipalidad de Capilla del Monte)

De acuerdo a la información proporcionada por Télam, las víctimas que consumieron la carne en mal estado fueron residentes y turistas que veraneaban en la zona. Los síntomas que sufrieron producto de la intoxicación fueron “vómitos, diarreas, fiebre y dolores musculares”, aunque los médicos que intervinieron en el caso plantearon la posibilidad de que el cuadro empeorara.

“Nos están haciendo pruebas porque hay riesgo de que hayamos contraído una bacteria que causa problemas renales e inflamaciones en el riñón”, contó uno de los afectados al señalar que el jueves pasado “bajaron siete medias reses podridas en el comercio, lanzaron una promoción y fueron vendidas los días jueves, viernes y sábado por la mañana”.

En este sentido, plantearon que los dueños del comercio habrían sometido la carne en mal estado a diferentes procesos químicos y que podría haber sido lavada con lavandina para enmascarar el estado de descomposición en el que se encontraba. Por el momento, no se dio a conocer si los responsables serán penados por el daño generado a la comunidad.

Por otro lado, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) alertó a la ciudadanía por el consumo de moluscos que suele aumentar como consecuencia de la temporada veraniega y el traslados de turistas a las playas de la Costa Atlántica. De esta manera, advirtieron por la presencia de mareas rojas, es decir, un fenómeno natural que provoca la proliferación de microalgas que son tóxicas para el consumo humano.

Las autoridades remarcaron que no es posible deducir si el moluscoes apto por su aspecto o color (Senasa)

Por este motivo, las autoridades recomendaron a los consumidores no recolectar moluscos y/o mariscos en las playas; respetar las disposiciones, ordenanzas y avisos públicos de vedas a la extracción y consumo de moluscos; no consumir comidas preparadas en puestos callejeros o locales que no contaran con habilitación; no comprar moluscos que no cuenten con el certificado sanitario emitido por un organismo oficial; y acotar la compra de estos productos en pescaderías, restaurantes o locales que se encuentren habilitados.

En el caso de que una persona consumiera moluscos contaminados, el Senasa advirtió que estos pueden generarle un cuadro de intoxicación al consumidor que variará en peligrosidad según el tipo de toxina y la dosis que haya ingerido. Asimismo, subrayaron que los tóxicos que pudieran estar presentes no pueden ser eliminados en la cocción como ocurre con otras carnes, el agregado de vinagre/limón, por el consumo de alcohol y recordaron que no existen antídotos para eliminar la presencia de estos.